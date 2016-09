Pahoinpitelyt ja potilaiden huono kohtelu johtavat selvitykseen Malmin päivystyksessä

Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen (kok) lupaa, että Malmin sairaalan päivystyksen toiminnasta tehdään selvitys. Selvitykseen ryhdytään, koska Helsingin Sanomissa on viime päivinä kerrottu potilaiden huonosta kohtelusta ja pahoinpitelyistä Malmin päivystyksessä. Selvityksen perusteella arvioidaan, millaisiin jatkotoimenpiteisiin kaupunki ryhtyy. Apulaiskaupunginjohtaja vastasi HS:n kysymyksiin puhelimitse Hollannista.

Mikä on sinun käsityksesi siitä, mitä Malmilla oikein tapahtuu ja miksi tämän kaltaisia asioita (mielipidekirjoitus potilaiden kohtelusta ja työntekijöiden potilaisiin kohdistama väkivalta) tulee nyt esiin, apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen?

”Siihen on varmasti monia syitä. Päivystys on akuuttiluonteista palvelutoimintaa ja se itsessään asettaa työlle haasteita, mutta kun tätä työtä tehdään, on se tiedossa. Se ei voi olla kaiken kattava selitys näille tapahtumille.

Meidän täytyy nyt käydä tämä kokonaisuus läpi yhdessä ja arvioida, millaisiin toimenpiteisiin tässä mahdollisesti on tärkeä ryhtyä jo aloitettujen ja menossa olevien toimien lisäksi.”

Mitä tarkoittaa, että teidän täytyy käydä kokonaisuus läpi? Tuleeko tästä joku lisäselvitys?

”Käymme läpi tämän keskustelun, jota julkisuudessakin on käyty, ja analysoimme viraston johdon ja päivystystoimintojen johdon kanssa asiakaspalautteen läpi tiuhalla kammalla ja arvioimme, missä voisi parantaa.”

Onko Malmin päivystyksessä työilmapiiriongelmia, jotka heijastuvat esimerkiksi hoitohoitohenkilökunnan käyttäytymiseen?

”Tiedossani ei ole sellaista, mutta se käydään nyt myös yhdessä läpi ja selvitetään. Henkilöstön näkökulma on yksi tärkeä asia tässä kokonaisuudessa asiakaspalautteen lisäksi.”

Onko työnjohto toiminut asianmukaisesti Malmin päivystyksessä, kun potilaisiin kohdistuvista pahoinpitelyistä ei ole tehty ilmoitusta valvovalle viranomaiselle Valviralle?

”Asia on viraston sisällä käyty läpi myös juristien kanssa, ja tässä kohtaa oli arvioitu näin. Me katsomme yhdessä valvontaviranomaisten kanssa, onko jotain sellaista, mistä meidän tulisi ottaa opiksi mahdollisia tulevia tapahtumia varten. Jos ilmoituskynnys on ollut liian matala, niin totta kai se täytyy yhdessä keskustella.”

Kuka viime kädessä päättää, ettei ilmoitusta tehdä?

”Kyllä näen, että päivystystoiminnasta vastaava johto, mutta kuten sanoin, nyt me käymme tämän kokonaisuuden läpi. Luulen, että pääsemme Valviran kanssa yhteiseen näkemykseen, mikä on tarkoituksenmukainen menettely. On sekä valvontaviranomaisten että Helsingin kaupungin intressi, että asiat hoidetaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja sillä tavalla kuten ne tulee hoitaa.”

Jos katsottiin, että ilmoituskynnys ei täyty, mutta katsottiin, etteivät nämä kyseessä olevat henkilöt voi pahoinpitelyjen jälkeen jatkaa, onhan tässä se vaara, että he siirtyvät toisaalle töihin. Miten Valvira voi valvoa, jos ei ole tiedossa, että joitakin henkilöitä pitäisi valvoa?

”Tämä on nyt nimenomaan se asia, mikä meidän täytyy yhdessä valvontaviranomaisten kanssa katsoa, että miksi Helsingin kaupungilla arvioitiin, ettei ilmoituskynnys täyty. Näkevätkö valvontaviranomaiset nyt näiden kahden tapauksen tarkastelun kautta asian toisin. Kun tällaisia ikäviä tapahtumia sattuu, näistä täytyy tietysti ottaa opiksi, ja niiden kautta sitten myös purkaa ja katsoa miten on toimittu, miten olisi tullut toimia ja onko siinä ollut jotain ristiriitaa.”

Miten kaupunki reagoi esimerkiksi päivystyksestä ihmisten antamiin palautteisiin?

Niin sanotut ”happy or not” -laitteistot antavat yleiskuvatietoa. Muistutusmenettelyssä tulee erityyppistä palautetta ja siihen reagoidaan eri tavoin. Muistutukset käydään läpi ja niihin vastataan.”

Tiedossa oleva tosiasia on, että päivystykset on ruuhkaisia, ja tilanteet niissä vaihtelevat. Miten ruuhkiin ja vaihteleviin tilanteisiin voi työnjohto varautua?

”Se on tietysti sitä normaalia päivystystoiminnan johtamista, eli täytyy myös käydä läpi, onko vielä jotain tehtävissä. Tämähän on kaikkien suurten päivystystoimintojen haaste. Työn luonne on sellainen, että se täytyy työn suunnittelussa lähtökohtaisesti huomioida. Mutta se ei tarkoita sitä, että sitä ei ole tarpeen kehittää, kun nousee uusia asioita esiin.”

Onko päivystyksessä tarpeeksi henkilöstöä? Onko tarpeeksi ammattitaitoista henkilöstöä?

”Kyllä käsitys on se, että näin on. Mutta nämä kaikki asiat käydään nyt läpi. Meillähän on noin 160 000 päivystyskäyntiä vuodessa Malmilla ja Haartmanissa. Olemme pyrkineet vastaamaan siihen tarpeeseen.”

Milloin arvelet, että selvitys valmistuu ja asioista on enemmän tietoa?

”Totta kai mahdollisimman nopeasti, mutta en osaa sanoa tiettyä ajankohtaa ennen kuin olen keskustellut viraston johdon kanssa. Heti alamme selvittää asioita.”