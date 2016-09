Yle: Helsingin keskustan ravintolan epäillään riistäneen pakistanilaista työntekijäänsä

Helsingin keskustassa sijaitsevassa ravintolassa on paljastunut ihmiskauppaepäily. Helsingin poliisin mukaan työntekijä on joutunut tekemään 12-tuntisia työpäiviä, ja hänelle on maksettu pienempää palkkaa kuin mistä on sovittu. Työntekijä on pakistanilaistaustainen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Svenska Yle.

Svenska Ylen jutun mukaan epäilty ihmiskaupan uhri on työskennellyt kahdessa eri ravintolassa Helsingin keskustassa syksystä 2007 kevääseen 2012.

Tutkinnanjohtaja Petri Rainialan mukaan pakistanilaistaustainen mies on etukäteen asiallisesti selvittänyt lupa-asioita muun muassa Pakistanin Suomen lähetystöstä. Tuolloin kaikki on näyttänyt hänen näkökulmastaan olevan hyvin. Todellisuus osoittautui kuitenkin ajan kuluessa aivan toiseksi kuin mitä työnantajan kanssa oli sovittu, Svenska Yle kertoo.

Poliisin tietoon asia tuli työntekijän oltua yhteydessä asianajajaan. Syyttäjä on tehnyt asiassa syyttämispäätöksen. Asian oikeuskäsittelyn ajankohta on vielä avoin.

Pääkaupunkiseudulla on viime aikoina paljastunut muitakin ihmiskauppatapauksia. Kalliolaisessa ravintola Prankkarissa 2014–2015 työskennellyt kokki teki kuukausikaupalla 15-tuntisia päiviä ilman vapaita. Lisäksi hän asui ravintolan pienessä takahuoneessa.

Vantaalla tuomittiin tänä vuonna yrittäjä tämän teetettyä pizzakokilla kuusitoista kuukautta töitä lähes ilman vapaapäiviä. Lisäksi työpäivät Mamma Mia -pizzeriassa olivat jopa 17-tuntisia. Oikeus määräsi ihmiskaupan uhrille sadantuhannen euron palkat takautuvasti. Neljä intialaismiestä tuomittiin vankeuteen.

Suomessa puolet ihmiskaupasta liittyy tutkijan mukaan seksiin, puolet unelmaan paremmasta elämästä.