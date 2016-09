Vantaalaiselle joutomaalle nousee yhtäkkiä ”kansainvälisen muodin mekka” – Fashion Centeriin jopa 40–60 yritystä

Vantaan Vehkalassa voi vihdoin kuulla rakentamisen kolketta. Kehäradan uuden aseman kupeeseen on alkanut nousta muotialan merkkien ja maahantuojien toimitalo, showroom.

Fashion Center -työnimen saanutta keskusta voi kooltaan verrata esimerkiksi vantaalaiseen tiedekeskus Heurekaan laajennuksen jälkeen tai vaikka Tammiston Citymarketiin. Rakennuksesta on tulossa 10 000-neliöinen.

Tulevan toimitalon rakennuttajia ja pääomistajia ovat suomalaiset Takoa Invest ja L’asessor-yritykset. Ne ovat hakeneet muotimerkkien tukkuliikkeelle kansainvälistä henkeä ainakin Tukholmasta ja Kööpenhaminasta.

Yksittäisen muoti-intoilijan mekkaa Vehkalaan ei kuitenkaan ole tulossa. Kyse on yritysten välisistä myyntiedustustiloista.

Vantaan elinkeinojohtaja José Valanta on erityisen ilahtunut siitä, että suureksi työpaikkakeskittymäksi aiotulle alueelle ei tullut vain yhtä vaan kerralla alustavan tiedon mukaan 40–60 muotialan yritystä.

”Vehkala oli kauan kuumaisemaa, ja ajatukseni oli, että tapahtuuko siellä mitään. Siksi tämä on symbolisesti painoansa merkittävämpi asia”, Valanta sanoo.

Muotialan yrittäjät ovat omaperäinen aloitus alueella, joka on varattu teollisuuden sekä erilaisten tuotanto- ja kokoonpanolaitosten keskittymäksi. Fashion Centerin viestintäpäällikkö Maarit Jantunen ei kuitenkaan vielä kerro, mitä yrityksiä tai muotimerkkejä Vehkalaan on tulossa.

Alustavia sopimuksia on Jantusen mukaan 40, ja kyse on alalle tyypillisistä pienistä yrityksistä. Joukko muotialan yrityksiä on Jantusen mukaan siirtymässä valmistuviin tiloihin. Kyseisiä yrityksiä toimii myös sijoittajina hankkeessa.

”Monella on usea toiminimi. Talo pitää nyt ensin saada pystyyn ennen nimien julkistamista”, hän sanoo.

Miksi tähän asti hiljainen Vehkala sopii erinomaisesti muotialan maahantuojien ja jälleenmyyjien kohtaamiselle?

Koska Fashion Center tulee Kehä kolmen ja Hämeenlinnanväylän risteykseen. Ja ennen kaikkea koska Helsinki-Vantaan lentoasemalta on Vehkalaan vain minuuttien junamatka.

”Liikenneyhteydet ratkaisivat. Sisäänostajia esimerkiksi tulee muualta Suomesta lentäen. Mutta tärkeää oli myös Vantaan kaupungin tulo hankkeeseen”, Jantunen sanoo.

Muodin keskus saa elinkeinojohtaja Valannan runolliseksi. Hän sanoo uskovansa, että kun yksi nostokurki on saatu laskeutumaan, parvi seuraa perässä.

Maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (sd) puolestaan sanoo, että Fashion Centerin esimerkin kautta Vantaan tulee kertoa, kuinka hyvä osoite Vehkala on muillekin yrittäjille.

”Kaupunki omistaa Vehkalassa merkittävästi maata, ja siksi voimme neuvotella nopeasti uusien toimijoiden kanssa”, Penttilä sanoo.

Fashion Centerillä on valmiina suunnitelmat toisesta toimitilasta ensimmäisen viereen. Koko korttelin investointien arvo kohoaa malhdollisesti 30 miljoonaan euroon. Tontti on ostettu Vantaan kaupungilta, mutta Jantunen ei kerro siitä maksettua hintaa.

Ripeä päätös muotikeskuksen laajentamisesta yllätti ainakin Vantaan Penttilän. ”Vehkalan alue alkaa nyt vetää”, hän sanoo.

Rakennuspäätöstä ei tosin Jantusen mukaan ole vielä tehty. Tarkoitus on, etteivät tontilla nyt häärivät rakennusmiehet pääse karkaamaan muihin töihin vaan toisen osan teko alkaisi ensi keväänä heti ensimmäisen valmistuttua.

Ja mitä Fashion Center aikanaan saa naapuriinsa? Siitä ei ole vielä kerrottavaa, sanoo Valanta.