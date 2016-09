Pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa on tehty useita itsemurhia ja itsemurhayrityksiä viime viikkoina

Pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa on viime viikkoina tehty useita itsemurhia. Myös itsemurhien yrityksiä on ollut useita, kertoo Suomen Mielenterveysseura tiistaina julkisuuteen saattamassaan tiedotteessa.

Tiedot itsemurhista ja niiden yrityksistä Suomen Mielenterveysseura on saanut SOS-kriisikeskuksen asiakkaiden kautta.

”Viime viikolla oli kaksi kuolemaan johtanutta itsemurhayritystä. Sen lisäksi oli kolme itsemurhan yritystä, joista osa saattaa olla vielä onnistunutkin”, kriisikeskustoimintojen johtaja Outi Ruishalme Suomen Mielenterveysseurasta kertoi tiistaina.

SOS-kriisikeskukseen tulee asiakkaita myös turvapaikanhakijoiden joukosta. Heidän kertomansa perusteella itsemurhia ja itsemurhan yrityksiä on ollut kaikissa kolmessa pääkaupunkiseudun suurimassa kaupungissa, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa.

Outi Ruishalmeen mukaan yhteistä nimittäjää itsemurhilla ei ole. ”Ei esimerkiksi ole kyse henkilöistä, jotka olisivat saaneet kielteisen päätöksen turvapaikanhakemukseensa”, Ruishalme kertoi.

”Turvapaikan hakeminen on turhauttava ja traumatisoiva prosessi, kun ihmisen täytyy odottaa ja odottaa kuukausikaupalla.”

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että vastaanottokeskuksissa on tehty tai yritetty tehdä itsemurhia. Esimerkiksi kesäkuussa Ylen tekemässä kyselyssä lähes joka toinen vastanneista vastaanottokeskusten vastuuhenkilöistä kertoi, että hänen vastuullaan olevassa keskuksessa on yritetty itsemurhaa.

Kyselyyn vastasi kesäkuun alussa 54 vastaanottokeskusten toiminnasta vastaavaa henkilöä. Helsingin Sanomat kertoi Ylen kyselystä 26. kesäkuuta.

Suomen Mielenterveysseura uskoo, että ainakin osaan itsemurhaa harkitsevista voitaisiin vaikuttaa etukäteen keskusteluavun keinoin. Turvapaikanhakijoilla on tarve tulla kuulluksi ja saada kertoa siitä, kuka on ja miten on joutunut jättämään kotinsa ja kotimaansa”, Mielenterveysseura toteaa tiedotteessaan.

Mielenterveysseura muistuttaa, että ”laissa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta säädetään, että on otettava huomioon erityistarpeet, jotka johtuvat kansainvälistä suojelua hakevan haavoittuvuudesta, kuten iästä tai fyysisestä tai psyykkisestä tilasta. Lain mukaan haavoittuva asema ja siitä johtuvat erityistarpeet selvitetään yksilöllisesti kohtuullisen ajan kuluessa asian vireille tulon jälkeen. Erityistarpeet otetaan huomioon koko kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn ajan.”

Mielenterveysseura arvelee, ettei Suomessa ole viime aikoina pystytty toimimaan lain mukaisesti.

”Vastaanottokeskuksissa henkilöstön määrä suhteessa turvapaikanhakijoihin on sen mukaan monin paikoin riittämätön”, seura toteaa tiedotteessaan.