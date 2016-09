Jussi Pajunen ajoi suosikkiaan Helsingin supervirkamieheksi vastoin kaupungin ohjeita

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) on ajanut suosikkiaan Helsingin ykkösvirkamieheksi kaupungin virkaanottopäätösohjeiden vastaisesti.

Helsingin sisäisten ohjeiden mukaan virkanimityksiä koskevissa esitysteksteissä pitäisi olla hakijoiden arviointiosa, josta selviää, miksi esittelijä on päätynyt ehdottamaan tiettyä hakijaa tehtävään.

”Kaikkien kärkihakijoiden ansioita tulee kuvata lyhyesti kertomalla hakijan koulutus- ja työtausta. Tämän jälkeen hakijoiden ansioita on peilattava sekä suhteessa ilmoitettuun toimenkuvaan että toisiinsa riittävän laajasti. Tilanteesta riippuu, kuinka monen hakijan osalta kuvaus kirjoitetaan ja arviointi tehdään”, lukee Helsingin hallintokeskuksen laatimissa ohjeissa.

”Lopuksi tehdään ratkaisu valittavien välillä ja perustellaan se viittaamalla ansioihin, haastatteluun ja henkilöarviointiin. Henkilöarvioinnin salassa pidettävyyden vuoksi sen osalta ei tule esittää tarkkaa arviota, ainoastaan, tukeeko se vai ei, kyseessäolevan henkilön valintaa.”

Ohjeet on hyväksytty maaliskuussa 2013. Ohjeet voi halutessaan lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä.

”Kyse on ohjeesta, jota on noudatettava soveltuvin osin”, sanoo Helsingin hallintojohtaja Juha Summanen.

”Tämä ei ole kuitenkaan lainkaltainen ohje, jossa jokaisen kohdan pitäisi täyttyä pilkku pilkulta.”

Ohjetta on kuitenkin noudatettu varsin tarkkaan viime vuosien vaikutusvaltaisten virkavalintojen osalta. Helsinki valitsi esimerkiksi keväällä 2015 kaksi vaikutusvaltaista virastopäällikköä: opetustoimen johtajan Liisa Pohjolaisen sekä ympäristöjohtajan Esa Nikusen. Virkaanottopäätösohjetta noudatettiin kummankin valinnan kohdalla.

Pohjolaisen valinnan esittelyosan voi lukea täältä ja Nikusen täältä.

Helsingin vaikutusvaltaisimman virkamiehen, kansliapäällikön valintaa koskevassa esittelyssä vastaavaa vertailua ei kuitenkaan ole tehty. Pajunen esitti kaupunginhallitukselle, että tehtävään valittaisiin Helsingin oikeuspalveluita johtava, kaupunginlakimies Sami Sarvilinna. Kaupunginhallitus hyväksyi Pajusen esityksen äänin 9–5.

Pajusen esityksen esittelytekstiosiossa ei ole esitelty hakijoiden koulutusta tai työtaustaa lainkaan. Ne selviävät esityslistalla olevasta liitteestä, jossa on esitelty jokaisen hakijan koulutus ja työkokemus. Liitteen sisältöä ei tosin ole saatavilla kaupungin verkkosivuilla. HS hankki liitteen kaupunginkansliasta. Sen voi lukea täältä.

Esittelytekstissä ei ole vertailtu hakijoiden osaamista keskenään. Vertailua ei ole tehty myöskään liitteessä.

Pajusen esityksen mukaan kaikki psykologisiin testeihin valitut hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset. Psykologisiin testeihin valikoituivat Sarvilinna, Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd), väliaikaisena kansliapäällikkönä työskentelevä Tuula Saxholm, Pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkö Jyrki Heinonen sekä Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Pajusen mielestä Sarvilinna on työkokemuksensa, koulutuksensa sekä haastatteluiden ja psykologisten arvioiden perusteella tehtävään ”parhaiten soveltuva”.

”Sarvilinnan ansioituneisuus julkishallinnon vaativissa tehtävissä ja henkilökohtaiset ominaisuudet antavat hänelle parhaat edellytykset keskushallinnon ja kaupunginkanslian johtamiseen ja kehittämiseen. Hyvänä neuvottelijana ja kokeneena edunvalvojana hänellä on erinomaiset edellytykset tulokselliseen yhteistyöhön sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, myös englannin kielellä”, Pajunen kirjoittaa esityksessään.

Helsingin hallintojohtaja Summasen mielestä hakijoiden vertailukohta on Pajusen esityksessä ohut.

”Keskinäinen vertailu on kieltämättä kovin vähäistä”, hallintojohtaja Summanen sanoo HS:lle.

”Jokainen tapaus on kuitenkin omanlaisensa. Tällaista virkaa ei ole koskaan ollut auki ja tämä on poikkeuksellisen painava tehtävä. Silloin kaupunginhallituksen esittelijä [Pajunen] on päätynyt tällaiseen ratkaisuun.”

Summanen ei ole osallistunut valintaan millään tavalla.

HS haastatteli Pajusta asiasta. Pajusen mielestä hänen esittelynsä noudattaa kaupungin ohjetta ”soveltuvin osin”.

Miksi esittelyssäsi ei ole esitelty hakijoiden ansioita ja verrattu niitä keskenään Helsingin virkaanottopäätösohjeen mukaisesti?

”Dokumentti johon viittaat on vuonna 2013 silloisen hallintokeskuksen antama muistio. Hallintokeskusta ei ole enää olemassa vaan se on nykyään kaupunginkanslia. Kyseinen muistio on annettu valmistelijoille ohjeeksi ja avuksi, kun he valmistelevat asioita päätöksentekoon. Se on osa valmistelijan käsikirja -nimistä kokonaisuutta”, Pajunen sanoo HS:lle.

Pitääkö kaupungin noudattaa tätä ohjetta?

”Kaupunginhallitukselle tekemässäni esityksessä on mielestäni soveltuvin osin noudatettu tätä muistiota ja valmistelijan ohjeistusta.”

Soveltuvin osin siis siinä mielessä, ettei hakijoiden osaamista ole peilattu keskenään?

”Esityksessä on arvio-osa myös, kun katsoo kokonaisuutta ja liitemateriaalia.”

Liitemateriaalista selviää siis hakijoiden koulutus ja työura. Hakijoiden ansiot on lueteltu, mutta varsinaista vertailua ei ole tehty.

Esitystekstissäsi ei ole kerrottu esimerkiksi hakijoiden osaamisesta tai koulutuksesta mitään, onko tämä mielestäsi ohjeen mukaista?

”Ohjetta ja muistiota on soveltuvin osin noudatettu. Kokonaisuudessa esittelymateriaali täyttää tämän ohjeistuksen tavoitteet.”

Miksi liiteosio ei ole ollut saatavilla kaupungin nettisivuilta?

”Valmistelu on tehty meidän normaalien käytäntöjen mukaisesti. Se perustuu ensisijaisesti olemassaolevaan lainsäädäntöön.

Helsingin kaupunginvaltuusto valitsee keskiviikkona lokakuun puolivälissä aloittavan kansliapäällikön. Valtuuston käsittely perustuu kaupunginhallituksen päätökseen, jolloin esittelijänä on nimellisesti kaupunginhallitus.

Kansliapäälliköstä tulee ensi kuntavaalien jälkeen Helsingin selvästi vaikutusvaltaisin virkamies. Hän toimii muun muassa Helsingin uuden pormestarin oikeana kätenä, kaupunginhallituksen esittelijänä sekä Helsingin virkamiesten ja virkamiesjohtajien ylimpänä esimiehenä. Palkkaa hän saa 14 000 euroa kuukaudessa.

Tehtävään haki kaikkiaan 23 ihmistä. Heistä 7 valikoitui haastatteluun. Haastatteluista vastasivat Pajunen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok), kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Osku Pajamäki (sd) ja Otso Kivekäs (vihr), henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi sekä PD Personnel Helsingin konsulttijohtaja Taija Stoat. Haastatelluista viisi päätyi psykologisiin testeihin.

HS esitteli kolmen kärkihakijan eli Sarvilinnan, Viljasen ja Saxholmin ansioluetteloita viime viikolla. Uutisesta käy ilmi, että Viljasella on selvästi enemmän johtajakokemusta kuin esimerkiksi Sarvilinnalla. Jutun voi lukea täältä.

Uutista varten haastateltu hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää kuitenkin muistutti, ettei valintaa voi tehdä pelkän ansioluettelovertailun pohjalta.

”Kun tehtävänimikkeessä on päällikkö, niin totta kai johtamiskokemuksella on merkitystä. Tehtävässä vaaditaan kuitenkin myös esimerkiksi erilaista kunnallishallinnon tuntemusta ja ihmissuhdetaitoja. Tämäntyyppiset tehtävät vaativat monenlaista pätevyyttä”, Mäenpää sanoi.

Helsingin kaupunginhallitus suositteli maanantaina 19. syyskuuta kaupunginvaltuustoa valitsemaan Sarvilinnan tehtävään. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 9–5. Sarvilinnaa tukivat kokoomus, vihreät, perussuomalaiset ja Rkp.

Sdp:n, vasemmistoliiton ja keskustan mielestä tehtävään pitäisi valita Viljanen, sillä hän on heidän mielestään kaikkein ansioitunein hakija tehtävään. Vertaa ehdokkaiden osaamista tästä.

Helsingin suurinta valtuustoryhmää johtava Lasse Männistö (kok) sanoi HS:n uutisessa, että Sarvilinna on pätevin hakija tehtävään, kun huomioidaan työuran lisäksi myös ”henkilön ominaisuudet, osaaminen, piirteet, henkilöarviointien tulos ja hakijoista aiemman yhteistyön kautta kertynyt kokemus”.

”Henkilöllä pitää tietenkin olla tehtävän vaatima pätevyys ja kokemus. Rekrytoinnissa henkilöitä arvioidaan erilaisin menetelmin, jotka myös tuottavat arvokasta tietoa. Ei rekrytointia voi tehdä pelkän työkokemuksen vertailun tai excel-harjoituksen perusteella”, Männistö sanoo.

Männistön mielestä Sarvilinnan valintaa puoltaa myös se, että hän on ollut keskeisesti mukana valmistelemassa Helsingin johtamisjärjestelmään huhtikuun kuntavaalien jälkeen tulevaa muutosta. Lue muiden kaupunginhallituksen jäsenten näkemyksiä valinnasta täältä.

Helsingin kaupunginvaltuusto äänestää kansliapäälliköstä keskiviikkona. HS uutisoi valinnasta heti tuoreeltaan.

Korjaus 14:20. Korjattu opetustoimen johtajan nimi oikeaan muotoon Liisa Pohjolainen.

Markus Jokela / HS