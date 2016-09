Kaikki matkustajat eivät enää mahdu Suomenlinnan lautoille – ”Mistä olisimme voineet tietää, että siellä on joku super-pokémon?”

Suomenlinnan lautan matkustajamäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti syyskuussa. Saaresta on sukeutunut Pokémon Go -mobiilipelin pelaajien suosikkikohde, ja myös tavanomaisia ulkomaalaisia turisteja on ollut liikenteessä viime vuosia enemmän myös kesäsesongin jälkeen.

Fakta Suomenlinnan lautan matkustajamäärät Kesäkuu 2016: 238 416 (2015: 235 994) Heinäkuu 2016: 364 088 (351 852) Elokuu 2016: 316 074 (373 847) Syyskuussa 25. päivään mennessä vuonna 2016: 227 945 (147 993)

Suomenlinnan lauttaliikenteen järjestävän Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus sai tiistaina selvityksen lauttojen matkustajamääristä. HS tarkasteli aineistoa keskiviikkona, ja siitä selviää, että lauttamatkustajia oli ollut viime sunnuntaihin mennessä syyskuussa lähes 228 000 eli noin 80 000 enemmän kuin koko syyskuussa viime vuonna.

Kuukauden matkustajamäärä oli siis kasvanut 54 prosentilla jo viikkoa ennen kuun päättymistä. Matkustajia oli ollut 25. syyskuuta mennessä lähes yhtä paljon kuin koko kesäkuussa.

Suomenlinnan lautta siirtyi syysaikatauluihin 19. syyskuuta, eli viikonloppujen vuoroväli piteni 15 minuutista 20 minuuttiin. Kesäsesongin päättyminen ei kuitenkaan tarkoittanut tänä vuonna matkustajamäärien romahdusta, ja heti ensimmäisenä syysaikatauluviikonloppuna lautoista jäi rannalle lauantaina 690 matkustajaa ja sunnuntaina 830 matkustajaa.

Syysviikonloppuina ajetaan kasvaneiden matkustajamäärien vuoksi lisälähtöjä, joita on luvassa myös ensi sunnuntaina järjestettävän Pokémon-tapahtuman aikana.

Mika Ranta / HS

HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok) kertoo, että Suomenlinnan lauttaliikenteeseen olisi syytä saada notkeutta ja nykyistä nopeampaa reagointia yllättävien kävijäpiikkien varalle.

”Tähän tilanteeseen etsitään ratkaisu, ja kyllähän lähtökohtana pitää olla se, että tarjonta vastaa kysyntään”, Rautava sanoo.

Mika Ranta / HS

Rautavan mukaan matkustajamäärien kasvu selittyy paitsi Pokémon-pelaajilla myös ulkomaalaisten turistien, erityisesti aasialaisten sellaisten, kasvaneella määrällä myös syysliikenteessä. Tuoreessa matkustajaraportissa todetaan, että eri matkustajaryhmien suhdetta on vaikea arvioida.

Jokainen viime aikoina Suomenlinnassa käynyt pystynee kuitenkin itse toteamaan, että saaressa viilettää joukoittain älypuhelimiaan tapittavia ”pokémon-kouluttajia”.

Pokémon-villitys iski kesällä kuin salama kirkkaalta taivaalta, eikä HSL:kään osannut arvata, että juuri Suomenlinnasta tulee yksi pelaajien suosikkikohteista.

”Mistä me olisimme voineet tietää, että siellä on joku super-pokémon, jota kaikki menevät katsomaan ja etsimään?” Rautava kysyy.

Suomenlinna on paitsi turistikohde myös monien asuin- tai työpaikka, joten erityisesti siitä syystä lauttayhteyden sinne täytyy toimia jouhevasti. Linnoitussaareen ei pääse kuin lautalla, omalla veneellä tai hätätilanteessa huoltotunnelia pitkin, joka sekin suljetaan pian toistaiseksi remontin vuoksi.

Rautava kertoo, että HSL pohtii mahdollisuuksia lisäliikenteen ostamiseen yksityisiltä vesibussifirmoilta.

”Lähtökohta on se, että kapasiteettia pitää saada jollain joustavalla tavalla lisää tällaisiin tilanteisiin.”

Hyvänä esimerkkinä joustavasta toiminnasta Rautava nostaa esiin viime keväänä yleisölle avautuneeseen Vallisaareen vesibussiliikenteen järjestävän JT-Linen toiminnan. Se lisäsi ripeästi liikennöintiään, kun Vallisaari osoittautui ennakko-odotuksia kovemmaksi yleisömagneetiksi.

”Haluamme tietysti tarjota mahdollisimman hyvää palvelua asiakkaillemme. Se on menestymisen edellytys”, Rautava sanoo.

Yksi uudistus, jonka pitäisi parantaa palvelua, on Suomenlinnassa ensi talvena tehtävä terminaaliremontti. Sen yhteydessä Suomenlinnan asukkaille on määrä rakentaa oma sivuporttinsa.

Vielä ei ole kuitenkaan Rautavan mukaan varmuutta siitä, aletaanko asukkaita päästää jonon ohi lauttaan.

”Sellaisia ajatuksia on heitetty tässä matkan varrella muissakin keskusteluissa”, Rautava toteaa.

HSL:n hallituksen saamasta matkustajamääräselvityksestä uutisoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset.