Kaupunginjohtaja Pajusen suosikista Helsingin korkein virkamies – ”Odotettavissa on tasa-arvolakiin nojaavia valituksia”

Kaupunginlakimies Sami Sarvilinnasta tulee Helsingin korkein virkamies, kansliapäällikkö. Sarvilinna voitti Ritva Viljasen (sd) Helsingin kaupunginvaltuuston äänestyksessä äänin 46–36, yksi tyhjä.

Sarvilinna oli kaupunginhallituksen esitys ja Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen (kok) alkuperäinen esitys.

Uudessa järjestelmässä Helsinkiä johtaa poliittiset pormestari ja neljä apulaispormestaria sekä virkamiehinä toimialoja johtavat neljä johtajaa. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies.

Sarvilinnan valinnasta syntyi etukäteen porua. Eräiden näkemysten mukaan Pajunen oli ohittanut kaksi Sarvilinnaa pätevämpää, kokeneempaa ja ansioituneempaa hakijaa, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan Ritva Viljasen ja kansliapäällikön virkaa tällä hetkellä hoitavan Tuula Saxholmin.

Päätöstä edeltäneessä valtuustokeskustelussa ääntä piti salin vasen laita. Kahta vihreää, keskustalaista ja yhtä kristillistä lukuun ottamatta alkupään puhujat tulivat sieltä. Ensimmäinen oikean laidan puhuja oli valtuustoryhmänsä puheenjohtaja Lasse Männistö (kok), sijaluvulla 17.

Julkisuudessa Pajusen esitystä kritisoinut, rekrytointiryhmän jäsen ja sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Osku Pajamäki (sd) jatkoi salissa samalla linjalla: ”[Ritva] Viljanen on hakijoista ylivoimaisesti paras”, hän julisti.

Pajamäki muistutti, ettei Pajunen ollut liittänyt esitykseensä kärkiehdokkaiden vertailua, niin kuin kaupungin virkaan ottamista koskeva johtosääntö edellyttää. Hän kyseenalaisti Pajusen perusteluissaan viljelemää kokonaisarvio-termiä.

”Onko kokonaisarviointi sama kuin mielivalta”, Pajamäki kysyi. Hän teki vastaehdotuksen Ritva Viljasen eduksi. Häntä kannatti saman tien Pentti Arajärvi (sd).

Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Veronika Honkasalo (vas) ennakoi, että ”edessä on syrjintäolettama”. Sillä hän tarkoitti, että kun Sarvilinna tulee valituksi, odotettavissa on tasa-arvolakiin nojaavia valituksia. ”Valtuusto on tekemässä laittoman päätöksen, kun verrataan [hakijoiden] ansioita, koulutusta ja kokemusta.” Vasemmistoliiton valinta oli Viljanen.

”Kansliapäällikkö on nimenomaan ylin virkamiesjohtaja, jonka valinnassa on korostettava ansioita. Viljanen on pätevin”, ryhmäjohtaja Timo Laaninen (kesk) totesi ryhmänsä puolesta.

Kaupunginhallitus asettui Sarvilinnan taakse äänin 9–6. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok) nousi puhujanpönttöön puolustamaan kh:n päätöstä: ”Ilmaisua ’kokonaisarvio’ on täällä turhaan pilkattu”, hän sanoi.

”Näin korkeaan virkaan ei voida valita henkilöä pelkän cv:n [ansioluettelon] perusteella. Myös sosiaalisilla taidoilla ja luotettavuudella on merkitystä.”

VIhreiden ryhmäjohtaja Otso Kivekäs tyytyi puhumaan viimeisten joukossa. Odotetusti hän kannatti Sarvilinnaa.

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Lasse Männistö myötäili puoluepartnerinsa Tatu Rauhamäen edellä esittämää: ”Henkilökohtaiset ominaisuudet, luonteenpiirteet henkilöjohtajana, tasapuolisuus, moraali, neuvottelutaidot”, hän luetteli tarvittavia piirteitä pätevyyden ohelle.

Samalla hän valtuustolle mietittäväksi mielestään tärkeän kysymyksen: ”Miksi [Helsingin kaupungin] ulkopuolisia hakijoita oli niin vähän?”