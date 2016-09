Yrittäjä unelmoi Vantaankosken myllyn korjaamisesta, mutta uupui vastoinkäymisiin – ”Hyvä, että jaksan nousta sängystä ja mennä sinne”

Unelma vesivoimalasta ja hostellista Vantaankosken myllyn raunioille on kariutumassa. Yrittäjä on väsynyt urakkaan, jonka uusin käänne on uhkasakkovaatimus rantapenkereen purkamiseksi.

Ely-keskus vaatii aluehallintovirastoa määräämään yrittäjä Eerin Rosenströmille uhkasakon, jotta tämä purkaisi kosken rantaan rakentamansa pengerrykset.

Juuri muuta Rosenström ei ole rakentanutkaan nelisen vuotta sitten Kehä kolmosen liepeiltä ostamalleen myllylle. Turnausväsymys vaivaa.

”Hyvä, että jaksan nousta sängystä ja mennä sinne”, Espoossa asuva Rosenström sanoo. ”Siellä on aika tylsää yksin puurtaa.”

Nyt hän sanoo olevansa valmis vaikka myymään koko paikan, jonka osti 25 000 eurolla Vantaan kaupungilta.

Myllyä ostaessaan Rosenström suunnitteli vanhan vesivoimalan kunnostamista ja pienimuotoista sähkön myyntiä. Hän pyörittää samalla periaatteella vanhaa pikkuvoimalaa Forssassa.

Sähkörahoilla hän olisi pikku hiljaa kunnostanut hostellin kertaalleen palaneeseen myllyyn, jossa ei ollut ostohetkellä edes kattoa.

Rosenström kertoo, että mylly oli erittäin likainen, ja parempikuntoisessakin rakennuksessa oli vesilätäkkö lattialla.

Rosenström on rakentanut myllyyn tilapäisen katon, mutta ei juuri muuta – paitsi kiistellyn penkereen. Hän on myös siirrellyt vesialueella kiviä.

Uudenmaan ely-keskuksen mukaan hän on tehnyt rannan työt luvatta. Siksi penger pitää purkaa ja vesialue ennallistaa. Ely-keskus esittää purkamista vauhdittamaan ”riittävää tai juoksevaa” uhkasakkoa.

”Rantaan on tehty polku, jotta ihmiset eivät hyppisi pitkin pihoja”, Rosenström sanoo. ”Ja jotta polku pysyy paikallaan, se tarvitsee muutaman kiven”, hän perustelee.

”Muutoksista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön”, sanoo johtaja Tero Taponen ely-keskuksesta.

Rosenströmin suunnitelmista on kantanut huolta muun muassa Virtavesien hoitoyhdistys. Järjestön mielestä koskea ei pidä sorkkia, koska se on paikalla olevan vanhan padon vuoksi jo ennestään haastava paikka Vantaanjokeen pyrkiville vaelluskaloille.

”Voimala olisi vielä paljon suurempi haitta”, sanoo yhdistyksen Vantaanjoki-vastaava Kari Stenholm.

Kesällä viranomaiset pohtivat sitä, onko Rosenströmillä lupaa vanhan vesivoimalan käyttöönottoon. Ely-keskus tuli siihen tulokseen, ettei ole.

Vantaan kaupunki on samoilla linjoilla. Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän allekirjoittaman dokumentin mukaan kaupunki ei ole luovuttanut Rosenströmille oikeuksia vesivoiman käyttöön.

Vesivoimaoikeutta ei kaupungin tulkinnan mukaan edes voi siirtää talokaupalla, vaan siihen tarvitaan toisenlainen, kiinteistökaupan tyylinen menettely.

Rosenström puolestaan vakuuttaa puhuneensa kaupanteon yhteydessä nimenomaan voimalahankkeesta ja ostaneensa rakennukset ”kaikkine oikeuksineen”.

”Katson, että minua on jossain määrin kusetettu”, Rosenström sanoo.

”On käynyt mielessä purkaa koko kauppa ja vaatia vahingonkorvausta jo tehdystä työstä.”

Rosenströmiltä ovat rahat loppu, ja jos aluehallintovirasto määrää hänelle ely-keskuksen vaatiman uhkasakon, se merkitsisi yrittäjän mukaan konkurssia.

”Siksi tämä on vähän jäissä.”