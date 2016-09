Nuoret setvivät itse alle 15-vuotiaiden rikoksia Helsingissä – ”Vaikka olet tehnyt jotain väärin, tämä ei ole maailmanloppu”

Fakta Näin valamiehistö toimii Selvittelyssä käsitellään alle 15-vuotiaiden ensimmäisiä rikoksia, jotka tekijä on myöntänyt. Tapauksia ehdottaa poliisi. Käsittelyyn otetaan mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen esimerkiksi pahoinpitelyjä tai omaisuusrikoksia, vaikkapa seksuaalirikoksia ei nuorten valamiehistön mietittäväksi laiteta. Valamiehistössä istuu yhdessä istunnossa kolme nuorta. Paikalla on aina myös aikuinen valvomassa, siis esimerkiksi nuoriso-ohjaaja ja usein myös tekijän huoltaja. Nuoret kuitenkin itse ohjaavat keskustelua. Valamiehet ovat tekijän kanssa samaa ikäluokkaa, mutta eivät koskaan tuttuja keskenään. Sovitteluun on Helsingissä käytössä myös muita tapoja. Mallia kehittää Helsingissä viisivuotinen Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke. Valamiehistö kokoontuu Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoassa ja käsittelee aivan kenen tahansa nuoren tekemiä rikoksia eri puolilta kaupunkia, etnisestä taustasta malli ei siis ole kiinni. Ensimmäinen selvittely oli elokuussa, jatkossa niitä järjestetään vähintään kerran kuussa.

Herrat Asser Blomerus, 16, Abdultawab Qaderzada, 19, ja Ghaith Al-Shahmani, 18 kuuluvat Helsingin ensimmäiseen vertaisvalamiehistöön.

Sen ideana on, että nuoret itse selvittävät nuorten tekemiä ensimmäisiä rikoksia.

Kyse ei ole oikeudenkäynnistä. Sovitteluissa tekijät ovat alle 15-vuotiaita ja myöntäneet tekonsa. Nuoret eivät pohdi syyllisyyttä, vaikka tapahtunutta käydäänkin yhdessä tarkasti läpi. Kysymysten tarkoituksena on saada tekijä itse oivaltamaan asioita. Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä voisit tehdä toisin?

”Vaikka olet tehnyt jotain väärin, tämä ei ole maailmanloppu. Voit itse päättää, että lopetat”, sanoo Qaderzada

”Me emme sano vain, että tämä tai tuo on kiellettyä. Sen sijaan kerromme, että jos teet noin, seuraa tätä”, selittää Al-Shahmani.

Selvittelyssä siis puhutaan vaikka pahoinpitelyn jälkeen siitä, millaista surua, pelkoa, kipua tai fyysisiä vammoja yksi lyönti on todella saanut aikaan. Ja mitä se aiheuttaa lyöjälle, tai aiheuttaisi, jos tämä olisi vanhempi.

Nämä nuoret miehet ja muutkin ensimmäisissä valamiehistöissä vuorottelevat tekevät vapaaehtoistyötä. Tulevaisuudessa osa voi siirtyä valamiehistöön istuttuaan ensin toisella pöytää, muiden tekojen selvittely voi olla yksi tapa sovittaa omia tekojaan.

Nyt haastatellut nuoret sanovat, että heilläkin valamiehenä toimimista auttaa, että he eivät aina ole olleet mitään enkeleitä. Että heillä on tuoretta kokemusta siitä, millaista on olla teini-ikäinen.

”Ei 30-vuotias voi todella ymmärtää 15-vuotiasta. Maailma oli aivan toisenlainen, kun hän oli itse 15-vuotias”, Al-Shahmani sanoo.

Blomerus haluaa kertoa, mikä hänet itsensä sai kääntämään elämänsä suunnan ja toi lisää itseluottamusta: yksi esikuvaksi kelpaava ihminen. Työharjoittelupaikan antanut aikuinen mies kertoi omasta nuoruuden rikostaustastaan ja vaikeuksistaan.

”Minä ajattelin, että hän on kokenut elämässään todella kovia, mutta silti hän on nyt menestynyt ja omistaa tämän paikan. Haluan samaa. Minä olen se, joka tästä nousee”, Blomerus kuvailee.

Samaa itseluottamusta ja vastuunkantoa hän haluaa nyt tartuttaa muihinkin.

Selvittely päättyy niin, että valamiehistö miettii, miten tilanne ratkaistaan. Tässäkään ei ole kyse rangaistuksesta rikosoikeudellisessa mielessä vaan pikemminkin hyvityksestä tai anteeksipyynnöstä. Siis siitä, että nuori ottaa vastuun omasta teostaan. Oikeudenmukainen pitää olla, mutta tähän pyritään keskustellen.

Nuoret kertovat, että seuraamus voisi olla vaikka keskustelu kokeneen terveydenhoitajan kanssa siitä, mitä pahoinpitely voi ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle tehdä. Tai vaikka sopimus, että nuori tekee vapaaehtoisesti jonkin aikaa raskasta töitä maksaakseen korvausta ihmiselle, jota on loukannut. Tai kirje, jossa nuori kertoo vanhemmilleen tarkasti, mitä todella tapahtui. Tai jotain aivan muuta, nämä ideat ovat vasta ehkä ilmassa.

Selvittelyn malli on haettu Yhdysvalloista, missä vertaisvalamiehistöjen määrä on kasvanut lyhyessä ajassa tuhansiin. Amerikasta on jo myös tutkimusta, että malli todella toimii, kun halutaan ehkäistä rikosten uusimista.

Suomessa alle 15-vuotiaiden kohdalla vertaisvalamiehistö joka tapauksessa tuo jotain lisää, muttei ota mitään pois. Usein nuorten ensimmäisiä rikoksia ei käsitellä oikeastaan mitenkään.

Nuoret miehet itse uskovat mallin vaikutuksiin lujasti. Aikuisen ylhäältä pitämä saarna ei välttämättä tehoa, samanikäisen kaverin neuvo voi saada miettimään. He sanovat tosin, että selvää on, että kaikkiin tämä ei tehoa.

”Minulle on tärkeää, että pystyn vaikuttamaan. Jos saamme näin edes yhden meitä nuoremman rikoskierteen katkaistua, se on paljon”, Qaderzada sanoo.