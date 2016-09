Perussuomalaiset nostaa politiikan keltanokan Helsingin kärkipestiin – ”Kyllä osaamme sössiä täällä asiamme”

Helsingin perussuomalaisissa muhii jälleen paksu henkilöriita. Tällä kertaa tunteita kuumentaa puolueen kaupunginhallituspaikan täyttö.

Paikka jää tyhjäksi, koska kaupunginhallituksessa nyt istuva kansanedustaja Mika Raatikainen (ps) jättäytyy hommasta sivuun.

”Minua pyydettiin ehdolle pormestariksi. Jätän siis tuon paikan ja alan valmistautua kuntavaaleihin ja pormestarijuttuun, käy siinä, miten käy”, Raatikainen sanoo HS:lle.

Raatikainen jatkaa kuitenkin perussuomalaisten kaupunginvaltuustoryhmän puheenjohtajana.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on valinnut Raatikaisen seuraajaksi kaupunginhallitukseen kuntapolitiikan keltanokan Markku Saarikankaan. Päätös syntyi lopulta perussuomalaisten kaupunginvaltuustoryhmän äänestyksen jälkeen äänin 4–3.

Kaupunginhallitus on käytännössä Helsingin merkittävin vallankäytön elin. Viime kädessä asioista päättää kaupunginvaltuusto. Usein asiat on kuitenkin neuvoteltu jo ennen kaupunginhallituksen päätöksiä niin, että sen päätökset pitävät myös valtuustossa. Siksi jokainen kaupunginhallituksessa istuva kuuluu Helsingin merkittävimpien vallankäyttäjien joukkoon. Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä.

Saarikangas, 52, johtaa nykyisin Perussuomalainen Helsinki -nimistä yhdistystä. Saarikangas oli ehdolla viime eduskuntavaaleissa. Hän sai vaalissa 760 ääntä ja oli tuloksellaan Helsingin 15. suosituin perussuomalainen. Näiden toimien lisäksi hänellä ei ole muuta näkyvää kokemusta Helsingin politiikassa toimimisesta.

”Ryhmässä herättää närää se, ettei Saarikangas ole ollut mukana kunnallisvaaleissa. Hän ei ole ollut valtuutettu, varavaltuutettu tai valtuustoryhmän jäsen. Hän on Uudenmaan piirin paikallisosaston puheenjohtaja”, sanoo perussuomalaisten valtuustoryhmän entinen puheenjohtaja Harri Lindell.

”Itse en näe, että henkilö, jolla ei ole mitään kokemusta kunnallispolitiikasta voidaan valita noin arvokkaaseen paikkaan kuin Helsingin kaupunginhallitus”, Lindell jatkaa.

Lindell taisteli perussuomalaisten kaupunginhallituspaikasta kesällä 2014. Tuolloin tehtävään valittiin Raatikainen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän enemmistö pitää Saarikangasta kuitenkin pätevänä henkilönä kaupunginhallitukseen.

”Saarikangas on erittäin perehtynyt näihin asioihin. Hän on perehtyneempi kuin moni meistä, vaikkei kunnanvaltuustossa olekaan. Hän johtaa oikein jämerästi Helsingin perussuomalaisia”, sanoo valtuutettu Seppo Kanerva. Myös hän on johtanut perussuomalaisten valtuustoryhmää tällä vaalikaudella.

Myös Saarikangas itse pitää itseään pätevänä toimimaan Helsingin kaupunginhallituksessa.

”Uskon olevani erinomainen jäsen kaupunginhallitukseen. Kokemukseni on laaja monilta eri aloilta”, Saarikangas sanoo.

”Olen ollut pari vuotta aktiivisesti mukana Helsingin perussuomalaisten toiminnassa. Tuskin kukaan kiistää ansioitani siinä, miten Helsingin perussuomalaisten asiat ovat menneet eteenpäin.”

Yrittäjätaustainen Saarikangas sanoo olevansa perehtynyt laajasti Helsingin kaavoitukseen ja energiapolitiikkaan sekä liikenne- ja yrittäjyysasioihin.

”Minulla on mielestäni laaja näkemys asioista, mutta katsotaan ensi vaalien jälkeen, mitä olen saanut aikaiseksi ja kuinka olen hommaa hoitanut.”

Saarikangas on vuorineuvos Martin Saarikankaan poika. Hänellä on taustallaan myös Helsingin hovioikeuden heinäkuussa 2012 määräämä viiden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä velallisen epärehellisyydestä. Saarikangas otti asian itse puheeksi HS:n haastattelussa.

”Siinä yhteydessä tuli vähän rapsuja, mutta mielestäni olen ne yhteiskunnalle sovittanut. Minä ja perheeni olemme olleet tiukilla sen jälkeen. En koe sen [tuomion] olevan esteenä tehtävään vaan päinvastoin. Jossain määrin voi olla meriittikin, että on ollut vaikeuksia ja selvinnyt niistä”, Saarikangas sanoo.

Helsingin perussuomalaisissa on riidelty viimeisen neljän vuoden aikana tuntuvasti. Edellinen julkinen kiista koski varavaltuutettu Belle Selene Xian roolia puolueessa. Ensin hänet erotettiin helmikuussa 2014 puolueen valtuustoryhmästä. Sen jälkeen Xia jätti itse kaupunginhallituksen ja myöhemmin kaupunginvaltuuston. Lue HS:n uutinen aiheesta täältä.

Kiistan yhteydessä Xiaa puolustanut Kanerva muun muassa syytti perussuomalaisten valtuustoryhmää tuolloin johtanutta Lindelliä sekä puolueen Helsingin piirin tuolloista puheenjohtajaa Nuutti Hyttistä poliittisesta ajojahdista Xiaa kohtaan.

Paria vuotta aiemmin, syksyllä 2012 perussuomalaisten Helsingin piiri erotti entisen kansanedustajan Juha Väätäisen (ps) piirin johtajan tehtävästä.

Väätäinen ehti toimia tehtävässä noin vuoden. Häntä arvosteltiin omavaltaiseksi johtajaksi. Viimeinen pisara riidassa oli, ettei Väätäinen hyväksynyt silloisen piirihallituksen esityksiä piirin vaalipäälliköstä. Kinan takia perussuomalaisten puoluehallitus otti Helsingin-piirin holhoukseensa.

Viisi perussuomalaisten paikallisyhdistystä nosti erokiistasta kanteen. Kanteen mukaan puheenjohtajuutta koskevat kokoukset oli kutsuttu koolle vastoin sääntöjä. Käräjäoikeus hylkäsi myöhästyneen kanteen.

Lindelliä perussuomalaisten sisäiset kahinat alkavat jo kyllästyttää.

”Jos meillä ei käydä oikeutta toisiamme vastaan, niin sitten tapellaan keskenään jostain muusta. Kyllä perussuomalaiset osaavat sössiä täällä asiansa. Olen harkinnut pitkään eroa, mutten ole sitä päätöstä tehnyt”, hän sanoo.