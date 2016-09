Osasto suljettu Töölön sairaalassa: 16 potilaalta löytynyt sairaalabakteeri

Töölön sairaalassa jyllää sairaalabakteeri ja sairaalan yksi osasto on jouduttu sulkemaan.

MRSA-tartuntoja on löytynyt Töölön sairaalan ortopedian ja traumatologian erikoisalan vuodeosastolla.

Kaikkiaan Staphylococcus aureus eli MRSA-bakteeri on löytynyt 16 potilaalta. Vain osalla potilaista bakteeri on aiheuttanut infektion. Osalla potilaista bakteeri on löytynyt seulontanäytteistä iholta tai nenästä.

Osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila infektiosairauksien yksiköstä kertoo, että ensimmäiset havainnot sairaalabakteerista tehtiin jo kesällä.

”Silloin sitä seulottiin ja kun ei tullut uusia tapauksia, luulimme, että saimme sen pysäytettyä”, Anttila sanoo.

”Viime viikolla tilanne aktualisoitui taas ja aloimme ottaa näytteitä.”

Sairaalabakteerin jäljille päästiin yksittäisten haavainfektioiden kautta, joiden jälkeen on käynnistetty seulonta.

”Pääosin kyse on nenäkantajuuksista”, Anttila sanoo.

Osaston puhdistaminen perusteellisesti etenee sitä mukaa, kun potilaat sieltä kotiutuvat.

Kuinka usein tällaisen sairaalabakteerin takia joudutaan osasto sulkemaan?

”Hus-piirissä osasto joudutaan sulkemaan noin parin vuoden välein. Bakterin kanssa joudutaan elämään”, Anttila sanoo.

Staphylococcus aureus -bakteeri on tavallinen haavainfektioiden ja märkäpaiseiden aiheuttaja ja lisäksi se on vastustuskykyinen yleisimmin käytetyille antibiooteille.

Jotta bakteeritartuntoja ei tulisi lisää, osasto on suljettu ja se puhdistetaan. Puhdistamisen arvioidaan kestävän pari viikkoa ja sen ajaksi osasto tyhjennetään, eikä sinne voi ottaa potilaita.

Kiireettömiä kirurgisia toimenpiteitä joudutaan siirtämään myöhemmin tehtäväksi tai toisiin sairaaloihin, jotta tapaturmapotilaat voidaan hoitaa myös tällä aikaa, kun osastoa puhdistetaan.