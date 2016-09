Laittomia välityspalkkioita ja asumiskelvottomia asuntoja – maahanmuuttajien asuntopula loi pääkaupunkiseudulle pimeät vuokramarkkinat

On pyydetty pimeitä välityspalkkioita ja pimeitä vuokria. On vuokrattu asumiskelvottomia asuntoja. On vuokrattu asuntoja, joita ei ole olemassa.

Pääkaupunkiseudulle muuttaa lähivuosina tuhansia oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia, ja seudulla on akuutti pula halvoista vuokra-asunnoista. Nämä asiat muodostavat vaarallisen yhdistelmän.

Huoli kuuluu HS:n haastattelemien yli kymmenen maahanmuuton parissa työskentelevän ihmisen puheista.

Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta tuo pelikentälle välistävetäjiä, sanovat asiantuntijat.

”Tilanne oli paha jo valmiiksi. Nyt se pahenee entisestään”, sanoo Pakolaisavun kotimaan toiminnan päällikkö Pia Lindfors.

”On tullut viestejä rinnakkaisten vuokramarkkinoiden syntymisestä”, kertoo maahanmuuttajien asumisesta vastaava ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jaana Nevalainen.

”Ihmisten tietämättömyyttä käytetään hyväksi”, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön Maahanmuuttajien kotouttamisryhmässä kehittämispäällikkönä työskentelevä Tarja Rantala.

Viime helmikuussa Helsinkiin muuttanut irakilainen Allawi avaa oven, johdattaa sisään Helsingin kantakaupungissa sijaitsevaan 21 neliön yksiöön, tarjoaa kahvia ja kertoo päässeensä vähällä. Hän onnistui tinkimään pimeän asunnonvälittäjän vaatiman palkkion 600 euroon.

”Monet tuttavat ovat maksaneet yli tuhat euroa”, Allawi (alla olevassa kuvassa) sanoo.

Rio Gandara / HS

Allawi ei ole miehen oikea nimi. Hän pelkää, että haastattelun antaminen omalla nimellä toisi hänelle ongelmia. Samasta syystä moni pimeästi toimivien välittäjien kautta asunnon hankkinut maahanmuuttaja ei halunnut puhua HS:lle ilmiöstä edes nimettömänä.

Allawi on tyypillinen Helsingin asuntomarkkinoille tullut juuri oleskeluluvan saanut henkilö: kielitaidoton nuori mies, joka muutti maakuntakaupungin vastaanottokeskuksen työntekijöiden varoitteluista huolimatta Helsinkiin, koska ajatteli, että suuremmassa kaupungissa elämä maahanmuuttajana olisi helpompaa.

Väliaikainen nukkumapaikka löytyi tuttavan lattialta mutta pysyvää asuntoa ei ollenkaan. Sitten Allawi tarttui asunnonvälitystarjoukseen, jonka hänelle teki maahanmuuttajataustainen tutun tuttu.

Vuokrasopimus tehtiin vuodeksi. Hinnaksi vuokranantaja ilmoitti 675 euroa kuussa. Se on sama summa, jonka Helsingin sosiaalitoimi suostuu maksamaan.

Sen sijaan vuokranantaja ei Allawin käsityksen mukaan tiennyt häneltä pyydetystä välityspalkkiosta. Sen hän maksoi välittäjälle autossa vasta asuntonäytön jälkeen. Asunnonvälityksestä ei tehty kirjallista sopimusta, eikä käteisellä maksetusta välityspalkkiosta kirjoitettu kuittia.

”Minun oli saatava asunto”, Allawi sanoo.

Tyypillistä tarinassa on turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien mukaan toinenkin asia: Allawi velkaantui heti Helsinkiin tultuaan. Koska omaa rahaa ei juuri ollut, Allawi lainasi pimeälle vuokranvälittäjälle menevät rahat suurimmaksi osaksi tuttavaltaan.

Maahanmuuton parissa työskentelevät asiantuntijat huomauttavat, että vaikka joidenkin satojen tai tuhansien eurojen velat saattavat kuulostaa monelle suomalaiselle pieniltä, pelkkien tukien varassa elävälle, kielitaidottomalle maahanmuuttajalle velka saattaa aloittaa kierteen, jolla on ikäviä seurauksia.

Allawi ei kuitenkaan ole huolissaan. Hän kertoo, että rahojen lainaaja on ”hyvä tyyppi”.

Kukaan ei tiedä, kuinka suuresta ilmiöstä pimeissä asunnonvälitysmarkkinoissa on kyse. Helsingin poliisin rikoskomisario Reijo Enqvist arvelee, että tiedot pimeästä välityksestä eivät yleensä kantaudu poliisille. Selkeimmistä huijauksista on kuitenkin jo aloitettu esitutkintoja.

”Meillä on tutkittavana muutamia juttuja. Vuokrattavaksi on tarjottu esimerkiksi asuntoa, jossa on jo asunut joku muu.”

HS:n haastattelemien maahanmuuton asiantuntijoiden mukaan vuokraajia on myös esimerkiksi pyydetty maksamaan paperilla sovitun, sosiaalitoimen maksaman vuokran ohella lisävuokria.

”Variaatioita on monenlaisia”, Enqvist sanoo.

Järjestelmällisesti toimivan kiinteistönvälittäjän pitäisi rekisteröidä liiketoimintansa aluehallintovirastoon. HS:n haastattelemat asiantuntijat uskovat silti, että pimeät asunnonvälittäjät ovat pääosin yksityishenkilöitä. Sana välittäjistä tavoittaa turvapaikanhakijat monesti jo vastaanottokeskuksissa.

Ympärille on syntynyt myös täysin laillista liiketoimintaa. Esimerkiksi Mannerheimintiellä toimiva Vuokra-asema-niminen yritys on kääntänyt perinteisen vuokranvälitysmallin ympäri: asuntojen sijasta se välittää lähinnä ihmisiä, erityisesti maahanmuuttajia.

Rio Gandara / HS

”Lain mukaan toimeksiantaja voi olla yhtä hyvin vuokranantaja kuin asunnonetsijäkin. Olen itsekin tullut Suomeen turvapaikanhakijana, joten tiedän, kuinka vaikeaa maahanmuuttajan on löytää täältä asuntoa. Sen takia perustin tämän yrityksenkin: auttaakseni muita”, sanoo Vuokra-aseman toimitusjohtaja Yousef Votmani.

Votmani kertoo ymmärtävänsä, että joku voi tulkita Vuokra-aseman liiketoimintaidean hädänalaisten hyväksikäytöksi.

Hänen oman käsityksensä mukaan yritys kuitenkin korjaa yhteiskunnallista ongelmaa, jonka hoitamisessa valtio ja kunnat ovat epäonnistuneet.

”Vuokranantajat odottavat yleensä, että vuokralaisella olisi vakituinen työsuhde ja että hän puhuisi täydellistä suomea. Maahanmuuttajan on aika vaikea täyttää näitä kriteereitä”, Votmani sanoo.

Vuokra-asema lupaa vuokranantajalle, että se auttaa asiakkaitaan muun muassa hankkimaan kotivakuutuksen ja tekee asuntoon vuoden päästä kuntotarkistuksen. Tästä huolimatta jotkut vuokranantajat pyrkivät Votmanin mukaan hankkimaan itselleen lisäetua korottamalla alkuperäistä vuokrapyyntöään.

Votmani kertoo vuokranantajien tietävän, minkä suuruisia summia sosiaalitoimi on valmis maksamaan.

”En ikinä neuvo asiakasta suostumaan tällaiseen”, hän sanoo.

Vuoden 2013 lopulla perustetun Vuokra-aseman ensimmäisen tilinpäätöksen mukaan yrityksen toiminta lähti käyntiin rauhallisesti. Vuonna 2014 Vuokra-asema teki 94 000 euron liikevaihdolla 4 000 euron tuloksen. Yrityksellä on kahdeksan luottotietomerkintää.

Maahanmuuttajien määrän kasvun vaikutusta Vuokra-aseman liiketoimintaan on kuitenkin vielä vaikea arvioida puolueettomasti. Yritys ei ole toimittanut vuoden 2015 tilinpäätöstä. Votmanin mukaan Vuokra-asemalle tulee nyt enemmän asiakkaita kuin se pystyisi ottamaan.

Suomen Pakolaisavussa ohjaajana työskentelevä Eero Lehtovirta katsoo auton ikkunassa vilisevää Länsiväylää vakavana. On käyty tapaamassa Espoon Tapiolassa Lehtovirran vanhaa asiakasta Osmania.

Somaliasta turvapaikanhakijana tullut Osman on asunut Suomessa jo lähes kymmenen vuotta, mutta pysyvää kotia tai työtä ei ole vieläkään löytynyt hyvästä kielitaidosta, Suomen passista ja kovasta yrityksestä huolimatta.

Sirpa Raiha / HS

Osmanilla on kuitenkin perhe, joten hän on yksineläjiä paremmassa asemassa kaupungin palvelulistalla.

”Haavoittuvimmassa asemassa ovat ne, joilla ei ole lapsia”, Lehtovirta sanoo.

Hän on tavannut heitä paljon. Tutulta tutulle, sohvalta sohvalle, hätämajoituksesta hätämajoitukseen kiertäviä yksin eläviä miehiä.

Heistä monet ovat tulleet pääkaupunkiseudulle suurin odotuksin. Sitten on alkanut asunnottomuus, jonka kustannukset ovat niin henkilökohtaisia kuin yhteiskunnallisiakin.

”Yöt kadulla murtavat. Jos ei tule päihdeongelmia, niin tulee helposti mielenterveysongelmia. Ja jos kaikki raha menee pimeään vuokranmaksuun, niin helposti se johtaa rikollisuuteen”, Lehtovirta sanoo.

Koti on Lehtovirran mukaan kotoutumisen elinehto.

”Uskon, että monelle olisi helpompaa jäädä sinne pienemmille paikkakunnille. Sieltä löytyy edes asunto.”

Kommentti: Kriisin takana on epäonnistunut asuntopolitiikka

Oleskeluluvan saaneiden asumisen ympärille on kehittynyt kriisi, joka johtuu valtion, kuntien ja asunnon etsijöiden intressien ristiriidasta.

Maahanmuuttajien halu muuttaa suuriin kaupunkeihin ystävien, sukulaisten ja työmahdollisuuksien lähelle on globaali ilmiö. Mutta koska pääkaupunkiseudulla pula vuokra-asunnoista on suurinta, valtio ja pääkaupunkiseudun kunnat yrittävät Suomessa parhaansa mukaan jarruttaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin vastaanottokeskuksiin sijoitettujen ihmisten siirtymistä kohti etelää.

Käytännössä tätä tehdään ainakin kolmella keinolla.

Ensinnäkään pääkaupunkiseudun kunnat eivät myönnä oleskeluluvan saaneille juuri lainkaan niin kutsuttuja kuntapaikkoja, jotka oikeuttaisivat maahanmuuttajan saamaan kunnalta vuokra-asunnon. Toisekseen: vastaanottokeskukset eivät enää maahanmuuttoviraston viime keväänä tekemän linjauksen jälkeen ole voineet myöntää taloudellista tukea pääkaupunkiseudulle tapahtuvaan omatoimiseen muuttoon. Ja kolmanneksi: pääkaupunkiseudulle haluavien muuttoaikeita pyritään hillitsemään kertomalla vaikeasta asuntotilanteesta ja työnhakuun liittyvistä ongelmista.

Suomen perustuslain mukaan Suomessa laillisesti oleskelevilla ulkomaalaisilla on vapaus valita asuinpaikkansa. Valtio ja kunnat eivät suoraan estä pääkaupunkiseudulle muuttoa, mutta kiristetyn tukipolitiikan välittämä viesti leikkii jo huolestuttavasti perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin kuuluvalla liikkumisvapaudella.

Liikkumisvapauden lisäksi nykypolitiikkaa pitää seurata tarkkaan myös talouden näkökulmasta.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön ylitarkastaja Tiina Järvisen mukaan oleskeluluvan saaneiden ihmisten muuttoa pääkaupunkiseudulle on saatu vähennettyä. Tämän uskotaan johtuvan ainakin osin siitä, että maahanmuuttovirasto tiukensi keväällä oleskeluluvan saaneiden ihmisten omatoimiseen muuttoon kohdistettuja ehtoja.

Pääkaupunkiseudulle muuton väheneminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että valittu politiikka olisi pitkällä tähtäimellä tehokasta. Muuttajia riittää nimittäin edelleen, ja pahimmillaan ongelmat saattavat vain kasvaa.

Maahanmuuttoviraston tarjoamista porkkanoista huolimatta kaikista vastaanottokeskuksista viime kesänä pois muuttaneista henkilöistä 35 prosenttia muutti suoraan pääkaupunkiseudulle. Helsingin kaupungin maahanmuuttoasioiden päällikön Ilkka Haahtelan mukaan Helsingissä varaudutaan siihen, että muutaman vuoden kuluessa noin puolet nyt oleskeluluvan saavista muuttaa pääkaupunkiseudulle.

Vanhassa mallissa suuri osa tulijoista olisi voinut saada valtion tukea ensimmäisen asunnon vuokraamiseen. Nyt kun tukea ei tule, vuokavakuuksia ja ensimmäisten kuukausien vuokrarahoja lainataan tutuilta ja tutun tutuilta. Ilman apua asuntoa etsivät joutuvat myös helpommin turvautumaan erilaisiin maksullisiin laillisiin ja laittomiin välityspalveluihin.

Velkavankeudesta mahdollisesti aiheutuvat vaikeudet eivät missään nimessä ainakaan edistä tulijoiden kotoutumista.

Ruotsissa ja Norjassa kuntien on pakko järjestää oleskeluluvan saaneille kuntapaikkoja. Tämä malli voisi lieventää myös Suomen ongelmia, mutta maahanmuuttajien keskittymistä pääkaupunkiseudulle se tuskin lopettaisi.

Lopulta maahanmuuttajien asumisongelmat ovatkin ennen kaikkea merkki epäonnistuneesta asuntopolitiikasta. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla, joten maahanmuuttovirasto joutuu pelamaan vaikeaa peliä erittäin heikoilla korteilla.

Tästä pitää syyttää maahanmuuttoviraston sijaan Suomen hallitusten harjoittamaa hajauttavaa aluepolitiikkaa ja pääkaupunkiseudun kuntapoliitikkojen saamattomuutta rykiä vauhtia asuntorakentamiseen.