”Pulavaunua” vetävä ”Ratti-Karjaa” valittiin hienoimmaksi raitiovaunuksi HS:n äänestyksessä

Fakta Äänestyksen tulokset 1. Karian ja Strömbergin moottorivaunu vuosimallia 1955 eli Ratti-Karjaa. 2. Transtechin Artic-matalalattiavaunu vuosimallia 2013. 3. Valmetin, Suomen Autoteollisuuden ja Strömbergin nivelraitiovaunu vuosimallia 1983. 4. Scandian valmistama hevosraitiovaunu vuosimallia 1890. 5. Asean moottorivaunu vuosimallia 1928. 6. Asean moottorivaunu vuosimallia 1930 ja vuonna 1919 valmistettu avoperävaunu. 7. Kummerin moottorivaunu vuosimallia 1900. 8. Havainnekuva Raide-Jokerista. 9. Valmetin, Suomen Autoteollisuuden ja Strömbergin vuonna 1973 valmistama nivelvaunu. 10. Bombardierin (Daimler-Chryslerin) matalalattiavaunu vuodelta 2002. 11. Končarin valmistama raitiovaunu, joka oli testikäytössä Helsingissä vuonna 2007.

Nostalgia oli valttia HS:n äänestyksessä, jossa etsittiin Helsingin kaikkien aikojen hienointa raitiovaunua. Voiton vei 1950-luvun puolivälissä käyttöön otettu HKL 301–330 -sarjan vaunu.

Tuttavallisemmin Ratti-Karjaaksi ja Mustangiksi kutsuttu raitiovaunu keräsi 390 ääntä, kun kaikkiaan ääniä annettiin lähes 2 200.

Toiseksi kisassa ylsi noin 60 vuotta Ratti-Karjaata uudempi Artic-raitiovaunumalli, joka jäi vain 29 äänen päähän voittajasta. Kolmannen sijan vei kuusiakselinen, vuonna 1983 valmistettu nivelraitiovaunu.

Matti Nousiainen / HS

Äänestyksessä oli mukana myös havainnekuva vasta lähivuosina tulossa olevasta Raide-Jokerista. Helsingin ensimmäinen pikaraitiovaunu ei kuitenkaan pärjännyt kovinkaan kaksisesti: 11 vaihtoehdon joukossa se ylsi vasta sijalle 8.

Ensimmäinen HKL 301–330 -sarjan raitiovaunu aloitti liikennöintinsä linjalla 4 keväällä 1955. Hiukan oudolta kalskahtava Ratti–Karjaa-lempinimi selittyy ajokytkimen muodolla ja vaunun valmistuspaikkakunnalla.

”Rattia oikealle kääntämällä otetetaan ajovirtaa, ja vasemmalla on sähköjarru”, kertoo Suomen raitiotieseuran puheenjohtaja Tom Heino.

Raitiovaununkuljettajana työskennelleen ja Artic-raitiovaunusta jopa kirjan kirjoittaneen Heinon suosikki HS:n esittelemistä vaihtoehdoista on niin ikään Ratti-Karjaa. Hän kertoo kulkeneensa sillä lukemattomia kertoja aikoinaan.

Yhteen HKL 301–330 -vaunuun mahtui istumaan 29 ihmistä, ja seisomatilaa oli jopa 69:lle. Pituutta vaunulla oli vain 13,5 metriä, kun nykyaikaiset Articit ovat yli 27-metrisiä.

Ratti-Karjaat hinasivat perässään kaksiakselisia, 1920–1940-luvuilla valmistettuja perävaunuja. Niitä kutsuttiin Heinon mukaan ”pulavaunuiksi”.

HKL 301–330 -sarjan raitiovaunuja oli linjaliikenteessä vuoteen 1985 asti.

”Nykyisin niitä on kaksi jäljellä. Toinen niistä on kaupunginmuseon hallussa, ja sitä säilytetään Hyrylässä. Toinen on Koskelan varikolla”, Heino kertoo.

Koskelaan varastoidulla Ratti-Karjaalla on ajettu linjaliikenteen jälkeen tilausajoja. Viime vuosina ei ole tosin Heinon mukaan ollut niitäkään, sillä vaunuvanhus on perusteellisen remontin tarpeessa.