Lasten sisäpuistoissa on jopa tekolunta ja mekaanisia seeproja – tällaisia ovat pääkaupunkiseudun seikkailupaikat

Koska lasten vapaa-ajan leikeistä tuli miljoonien eurojen liiketoimintaa?

Noin kymmenen vuotta sitten Suomessa keksittiin, että lapsiperheiden vapaapäivissä on markkinoiden mentävä rako – vain sitkeimmät lähtevät räntäsateessa leikkipuistoon, muut yrittävät sinnitellä sisätiloissa.

Ensimmäinen sisäleikkipaikka oli Vantaan Hoplop. Yritys on edelleen markkinoiden suurin toimija, leikit tosin ovat kymmenen vuoden aikana muuttuneet.

Pomppulinna tuntuu nykypäivän tarjonnan rinnalla lähes vaatimattomalta.

Asiakkaat eli lapset ovat entistä laatutietoisempia: pallomeri riittää enää vain perheen pienimmille. Isommille pitää olla köysiratoja, trampoliineja, sähköautoja, kiipeilyseiniä ja liukupomppulinnoja.

Uusia liikunnan ja viihtymisen keinoja keksitään koko ajan: pehmoleluilla laskettavia liukumäkiä, ratsastajankin liikkumaan pistäviä mekaanisia seeproja tai pulkkamäkeä muistuttava mäki, jossa on tekolunta.

Pallomerestäkin on tullut kuplameri, joka välkehtii, kuvailee nykyvirikkeitä Hoplopin toimitusjohtaja Tomi Pulkki. Yritys käyttää uudistumiseen nyt 10 miljoonaa euroa. Vantaan paikan uudistuksen lisäksi on luvassa viisi uutta Hoplopia pääkaupunkiseudulle, esimerkiksi Pasilaan ja Roihupeltoon.

Kilpailu perheiden vapaa-ajan euroista on kiristymässä. Erilaisia sisäliikuntaan keskittyviä hupipaikkoja on pääkaupunkiseudulla jo yhdeksän, ja uusia nousee vauhdilla.

Kaikki toimijat uskovat, että asiakkaita riittää.

”Mehän kilpailemme ihmisten vapaa-ajasta, että sikäli kilpailijoitamme ovat yhtä lailla kylpylät, elokuvat tai liikuntapaikat”, sanoo Vantaan Superparkin puistojohtaja Sami Suominen.

Viime vuonna avatussa Vantaan Superparkissa kirjattiin 178 000 kävijäkertaa viime vuoden aikana, selvästi yli alkuperäisen tavoitteen. Kysyntää olisi useampaankin paikkaan, Suominen sanoo. ”Uskon, että täällä riittää asiakkaita 15–20:een eri kokoiseen paikkaan.”

Samaan uskoo myös Hakaniemessä sijaitsevaa Leikkiluolaa hallinnoivan Arena Centerin markkinointijohtaja Juha Pusila.

”Uskon, että Suomen markkinat ovat vielä aika lapsenkengissään, jos vertaa vaikka länsinaapuriin. Ruotsissa on paikkoja todella paljon, ja ne ovat valtavia.”

Suomalaiset eivät ole Pusilan mukaan vielä tottuneita siihen, että erilaisia ajanviettomahdollisuuksia on lähes rajattomasti.

”Itse asiassa en usko, että nämä samanlaiset paikat syövät toistensa asiakkaita, vaan pikemminkin päinvastoin”, Pusila sanoo.

Osasyynä paikkojen suosioon on se, että lapset liikkuvat yhä vähemmän, sanovat alan asiantuntijat. Samaan aikaan tietoisuus liikunnan tarpeesta on parempaa.

”Lasten luontainen liikkuminen on vähentynyt, ja sen lisäämiseksi tarvitaan erilaista ohjelmaa ja virikettä. Pääasia olisi, että ei olla vain siellä pleikkojen äärellä”, Pusila sanoo.

Myös Suominen ja Pulkki haluavat lapset ja nuoret liikkeelle.

”Kun kaikki eivät voi harrastaa jotain tiettyä lajia, on hyvä, että on paikkoja, joissa voi liikkua ihan vaan hymyssä suin”, Suominen sanoo.

Hoplopeilla on vielä tarkempi tavoite: saada aikuiset liikkumaan yhdessä lasten kanssa.

”Tähtäämme siihen, että aikuinen leikkisi lapsen kanssa tunnin. Haluamme lisätä aikuisten leikin määrää lastensa kanssa”, Pulkki kuvailee.

Tavoitteen saavuttamiseksi leikkipuistoista kehitetään entistä vaativampia fyysisesti. Lisäksi niiden tarjoamissa huveissa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että lasten ja vanhempien on todella liikuttava.

Siksi uudistetussa Vantaan Hoplopissa ratsastamaan pääsevät sekä äiti että tyttäret.

Seikkailupaikkoja on pääkaupunkiseudulla jo kymmenkunta

Pääkaupunkiseudulla on yhteensä yhdeksän lapsiperheiden vapaa-ajanviettoon tarkoitettua keskusta.

Konalassa toimii korkeisiin kiipeilyratoihin erikoistunut Huimala ja vieressä Pitäjänmäessä on trampoliinikeskus Rush. Vantaalla toimii Hoplop ja hieman isompiin lapsiin erikoistunut Superpark. Hoplopeja on myös Tapiolan urheilupuistossa sekä Helsingin Kivikossa. Ruoholahden Snadi Stadi on siirtymässä Hoplopille.

Hakaniemen torin kupeessa toimii Helsingin leikkiluola. Espoon Kivenlahdessa liikuntakeskus Tempputemmellyksen trampoliini- ja telinesali on avoinna myös yleisölle päivittäin.

Lisäksi useissa kauppakeskuksissa on omat leikkiluolansa tai toimipisteensä lapsille – osa näistä toimii lapsiparkkeina. Helsingin alueella on myös kolme erilaista seinäkiipeilypaikkaa, joissa perheen lapsetkin pääsevät kiipeilemään.

Leikkipaikkojen sisäänpääsylipun hinta vaihtelee 5 ja 26 euron välillä asiakkaan iän mukaan. Useimmissa paikoissa kallein lippu on yli 3-vuotialle suunnattu, ja sen hinta on noin 15–20 euroa. Hoplopeissa ja Helsingin leikkiluolassa aikuiset pääsevät sisälle ilmaiseksi.

Huimalassa kiipeilyranneke maksaa erikseen, ja trampoliinikeskus Rush laskuttaa sisällä vietetyn ajan perusteella.

