Pääkaupunkiseutu ei saa omia terveyspalveluita – muun Uudenmaan asukkaat olisivat olleet pulassa omien terveyspalvelujensa kanssa

Viikkojen jännitysnäytelmä on ohi. Suomen hallitus on lauantaina päättänyt, ettei pääkaupunkiseutu saa omaa sosiaali- ja terveysaluettaan. Päätös oli HS:n tietojen mukaan erityisen vaikea hallitukselle, ja lopullista ulostuloa on pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan maakunnan johdossa odotettu torstaista asti.

Torstaina pääkaupunkiseudun suurten kuntien kaupunginjohtajat, Helsingin Jussi Pajunen (kok), Espoon Jukka Mäkelä (kok) ja Vantaan Kari Nenonen (sd), tapasivat sote-uudistuksen projektinjohtajan Tuomas Pöystin.

Tapaamisen jälkeen oli lähes varmaa, etteivät kaupunginjohtajat saa omaa sote-aluettaan. Perjantaina tilanne kuitenkin eli niin, ettei esimerkiksi Helsingin Pajunen omien sanojensa mukaan vielä lauantaina voinut olla varma, miten soten käy.

”Tieto on olemassa, että sote on tuntunut vaikealta. Hieman hermostuneena odotan, mitä hallituksen näkemys on”, sanoi myös Espoon Mäkelä lauantaina ennen lopullista päätöstä.

Kiperin kysymys oli Pöystin mukaan asukkaiden perustuslaillinen oikeus riittäviin sote-palveluihin. Jos tiheimmin asutettu pääkaupunkiseutu olisi saanut oman sote-alueensa, muu Uusimaa olisi Pöystin mukaan ollut vaarassa joutua eriarvoiseen asemaan koko Suomen asukkaisiin verrattuna.

”Oma sote-alue ei olisi välttämättä suosinut pääkaupunkiseudun asukkaista. Mutta pääkaupunkiseutu on koko alueen koossa pitävä voima, ja olisi ollut vaikea järjestää palveluverkkoa ja erikoistason palveluita muulle Uudellemaalle”, Pöysti sanoo.

Voimakkaasti pelkistäen myös tavallinen pääkaupunkiseudun asukas saa Pöystin mukaan nyt hyvät sote-palvelut tasavertaisesti muiden kansalaisten kanssa.

Hallituspuolueista kokoomukselle oli HS:n tietojen mukaan vaikeinta jättää pääkaupunkiseutu ilman erillistä sote-aluetta. Lopulta pääkaupunkiseudun kuntien esitys kuitenkin erosi liian radikaalisti hallituksen näkemyksestä.

Pääkaupunkiseudun mallissa perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja osa erikoispalveluista olisi jäänyt kaupungeille. Niillä olisi ollut oikeus myös omaan palvelutuotantoon.

Hallitus taas pyrkii siihen, että palveluita tuottaisivat keskenään kilpailevat yritykset. Potilas voisi valita niistä mieleisensä. Esimerkiksi kuntien omat terveysasemat pitäisi hallituksen aikeissa yhtiöittää, jotta ne voisivat osallistua kilpailuun.

Uudenmaan maakuntauudistuksen aloitus on hallituksen jahkailun takia myöhässä. Maakuntahallinto olikin joka tapauksessa päättänyt aloittaa Uudenmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun maanantaina.

Maakuntajohtaja Ossi Savolainen on pöyristynyt siitä, että hallitus ei tuntunut välittävän Suomen suurimman maakunnan uudistuksen polkemisesta paikoillaan.

”Tässä on menetetty kuukausi, tilanne on ollut aivan uskomaton. Jo kerran olimme joutuneet perumaan ison kokouksen, eikä ole pystytty rekrytoimaan muutosjohtajia”, Savolainen sanoo.

Täysin tyhjin käsin pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat eivät jääneet. Hallitus on valmis antamaan Helsingille, Espoolle, Vantaalle ja Kauniaisille omaa valtaa työllisyysasioiden, elinkeinopalveluien ja maahanmuuttoon liittyvien asioiden hoitamisessa.

”Nyt lähdettiin tarjoamaan näissä asioissa erillistä ratkaisua pääkaupunkiseudulle”, Pöysti sanoo.

Erityisesti kokoomuksessa oli halua antaa kaupungeille valtaa näiden palveluiden järjestämisessä.

Pääkaupunkiseudun johtajat ovat lähivuosina puhuneet metropolikaavasta, jolla koko seudun asuntotuotantoa ja liikennejärjestelyjä voisi hoitaa yli kuntarajojen.

Metropolikaavan kaltaista vallan välinettä ei toistaiseksi ole käsitelty näissä neuvotteluissa. Nyt hallitus sanoo, että neuvotteluissa voidaan käsitellä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien mal-sopimusten uudistamista. Tähän tulisivat tosin mukaan myös maakuntatason toimijat. Hallitus väläyttää, että myös investointien rahoituksesta voi neuvotella.

Pääkaupunkiseudulla on pelko, että sote-uudistuksen yhteydessä Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen joutuisivat rahoittamaan entistä enemmän myös muun Suomen palveluita.