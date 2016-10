”Viimeinen paikka, jonne lähdettäisiin viettämään aikaa” – Bloggari tyrmäsi ensin Alepa-fillarit, ja nyt kyytiä saa Helsingin suunnittelu

Kuka? Mielipiteitä jakava bloggari Veikka Lahtinen, Animalia ry:n kampanjavastaava, valtiotieteen maisteri. 30-vuotias, asuu kantakaupungissa. Pitää yhteiskunnallista blogia osoitteessa lahtinenveikka.wordpress.com Työskennellyt ajatushautomo Demos Helsingissä, osallistunut poliittisiin kampanjoihin ja järjestänyt kaupunkitapahtumia.

Keväällä bloggari Veikka Lahtinen hämmensi Helsinkiä ja myös Helsingin Sanomien lukijoita. ”Alepa-fillari on alennustilamme symboli”, hän julisti.

Kannanotto sai tukeakin, mutta ennen kaikkea se teilattiin. Ilman mainoksia ei olisi kaupunkipyöriäkään, vastattiin.

Nyt ensimmäinen, menestykseksi osoittautunut kaupunkipyöräkausi lähenee loppuaan, mutta Lahtisella on lisää sanottavaa. Kaupunkitilan pitäisi hänen mielestään olla kaikille avointa ja tasa-arvoista, ”sortavia rakenteita purkavaa”.

HS vei Lahtisen katsomaan miten Helsingin kaupunkitila toimii. Kriittinen keskustelija löysi kotikaupungista viisi vaikeasti lähestyttävää paikka.

1. Oleskelijan viimeinen valinta

Töölönlahden toimistotalot kiiltävät aamuauringossa. Sanoma, KPMG, Alma Media, UPM Bioforce House, Ahlström ja Ernst&Young hallitsevat Alvar Aallon katua.

Lahtinen sanoo, että Töölönlahden toimistorakennukset ovat hyvä esimerkki siitä, miten keskeinen julkinen alue häipyi kaupunkilaisten yhteisestä käytöstä ja muuttui läpikulkukaduksi.

”Kaavoittamisesta ei käyty juurikaan valtapyrkimyksiä haastavaa kansalaiskeskustelua.”

Lahtinen mielestä brändiä nostetaan kaupunkitilassa esiin eri tavalla kuin ennen. Nykyään on trendikästä, että yritykset rakennuttavat itselleen linnakkeita, joissa liehuvat omat liput, ja joilla on oma ”alue”.

Alvar Aallon kadun kivijalassa on muutama ravintola, mutta niiden toiminta keskittyy lounasaikaan.

”Hyvä indikaattori siitä, miten kaupunkilaiset ottavat tilaa haltuun on se, miten tunnettu kadunnimi on. Tämä on ehkä viimeinen paikka, jossa lähdettäisiin viettämään aikaa”, Veikka Lahtinen miettii tyhjällä kadulla.

Jukka Gröndahl / HS

2. Itämerentorilla ei ideoida

Musta Mersu lipuu Itämerentori 2:n pääoven eteen. Näkymää hallitsee 66-metrinen teräsbetonitorni. Arkkitehtuuri viestii, että tavallista tallaajaa vastassa on vallan panssari. Läpipääsemättömät talot eivät näytä kutsuvilta, vaan luotaantyöntäviltä.

Rakennuksissa pitää majaa muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Voisi ajatella, että Itämerentorilla ollaan demokratian ja osallistamisen ytimessä.

Torin antiikista tuttu historiallinen merkitys tavaroiden ja ajatusten vaihdon symbolina ja filosofisen keskustelun näyttämönä ei ulotu Itämerentorille.

”Tori on siististi eristäytynyt Ruoholahden kaikesta muusta elämästä. Tori voisi toimia Sitran henkeen toimivana torina, jos sen ympärille olisi kaavoitettu muutakin kuin toimistorakennuksia. Nyt on käytännössä tehty tyhjä aukio.”

Jukka Gröndahl / HS

5. Eksy Kampissa!

Lahtinen osoittaa Kampin kauppakeskuksen ensimmäisen kerroksen lattiaan maalattuja sinisiä jalanjälkiä.

”Jos lattiaan pitää erikseen tehdä merkit, jotta ihmiset löytäisivät bussiasemalle, on jotain mennyt suunnitteluvaiheessa pieleen. Jalanjälkiä seuraamalla yöbussille menevä ei harhaile vahingossa kaukoliikenteen terminaaliin.”

Kauppakeskusten suunnittelussa otetaan huomioon ”seikkailemisen” mahdollisuus. Ne rakennetaan eksyttämään ihmisiä, Lahtinen väittää. Kun määränpäätä ei löydy, on mahdollista, että ihminen ajautuu kauppaan ja parhaassa tapauksessa ostaa jotain.

Kampin kauppakeskuksen ensimmäisen kerroksen yleistiloista on poistettu penkit. Julkisessa tilassa oleskellaan kaupallisuuden ehdoilla.

”On ajauduttava kahvilaan tai mentävä ulos.”

Jukka Gröndahl / HS

4. Pienyrittäjän paratiisi

Kalasataman ensimmäisten valmistuneiden rakennusten juurella tunnelma on kuin keskustaan rakennetussa lähiössä. Meri näkyy, elämää ei.

Antareksenkadulle toivottaa tervetulleeksi Siwan sininen kyltti, puoli metriä kanttiinsa. Useimpien muiden palveluiden perässä nykyiset asukkaat joutuvat lähtemään Sörnäisiin. Rakennustyömaiden keskellä asutaan, mutta tässä vaiheessa Kalasatama tarjoaa palveluita heikonlaisesti. Antareksenkadun kivijaloissa ei ole kahviloita eikä kauppoja.

”Pienyrittäjille on jätetty käteen tyhjä arpa, kun kaikki kaupallinen toiminta keskitetään joskus tulevaisuudessa valmistuvaan kauppakeskukseen. Sompasauna ja konttiaukio eivät saa jatkaa, mutta kauppakeskus kuuluu ilmeisesti itsestään selvyytenä uusiin asuinalueisiin”, Lahtinen kyseenalaistaa.

5. Löysä kaupunkirakenne

Veikka Lahtinen haluaa kiinnittää huomiota myös Helsingin kaupunkirakenteeseen yleisemmin.

”Kaupunkia rakennettiin 1950-lukuun asti tiiviisti, mutta sen jälkeen tapahtui jotain.”

Mannerheimintie Tilkan sairaalan kohdalla on esimerkki kohdasta jossa tiivis kantakaupunki loppuu vaikka ei pitäisi.

”Pääkaupunkiseutu on aivan liian hajanainen ja kestämättömällä tavalla kaavoitettu, mikä johtaa alueelliseen eriarvoistumiseen, ja on myös ympäristönäkökulmasta ongelmallista.”

Eikö kriitikko sitten ole tyytyväinen mihinkään?

Lahtinen ottaa Punavuoren esimerkiksi on tiiviistä rakentamisesta.

”Punavuori on rakennettu ilman parvekkeita, valtavia omakotitaloja tai tiukkoja sääntöjä siitä, että jokaisesta akkunasta on saatava taloon auringonvaloa. Siellä viihdytään hyvin vaikka asuminen on tiivistä.”