Stadin derbyistä tuli äärioikeiston ja anarkistien taistelutanner – Poliisille tutut lietsojat ”näkevät tilaisuuden tapella ja yrittävät olla kasvottomia siellä seassa”

Uusnatsit ja toinen ideologinen ääripää vasemmistoanarkistit ovat valjastaneet Helsingin suuret jalkapallon paikallisottelut ja niihin liittyvät fanikulkueet omiin tarkoituksiinsa.

Samat Helsingin poliisin tunnistamat häiriön lietsojat ilmestyvät kulkueiden eturiviin sekä Stadin derbyissä että esimerkiksi vapun ja itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa.

Suuria ihmisjoukkoja hyväkseen käyttävät ideologiset häiriköt eivät Helsingin poliisin mukaan ole esimerkiksi Helsingin suurten jalkapalloseurojen HIFK:n tai HJK:n varsinaista fanikuntaa vaan hakeutuvat tilaisuuden tultua joukkoon.

HIFK:n kannattajayhdistyksen Stadin kingien joukkoon on hakeutunut poliisin mukaan äärioikeistoainesta. HJK:n sekaan puolestaan on päässyt vasemmistoanarkisteja.

”Tämä luo jännitepohjan, kun nämä kaverit ovat valmiiksi vastapuolta keskenään. Jalkapallon kustannuksella on tultu mukaan ja haetaan tappeluita”, sanoo ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista.

Yksi tiedetyistä jalkapallohäiriköistä on myös uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen (SVL) nimissä esiintynyt Jesse Eppu Oskari Torniainen.

Hänen epäillään pahoinpidelleen miehen Helsingin asema-aukiolla SVL:n mielenosoituksen yhteydessä syyskuun puolivälissä. Mies kuoli noin viikkoa myöhemmin. Tapauksen esitutkinta on kesken. Torniaista epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja pahoinpitelystä.

”Riskikannattajaporukka on marginaalinen mutta nyt varsin näkyvä. He hakeutuvat hyväksikäyttämään tappeluita, ja samat kaverit ovat eri banderollien alla itsenäisyyspäivänä”, Roimu sanoo.

Viimeisin Stadin derby eli HIFK:n ja HJK:n paikallisottelu pelattiin perjantaina. Tällä kertaa joukkueiden kannattajien marssit Töölön stadionille sujuivat häiriöittä. Pelin yhteydessä tuli ilmi esimerkiksi epäily räjähderikoksesta ja pahoinpitelystä ja jaettiin sakkoja.

Mutta perjantain ja lauantain välisenä yönä Roimun ”riskikannattajaporukaksi” kutsuma joukko myös kokoontui tappelemaan Kaisaniemen puistoon Helsingin ydinkeskustaan. Noin 50 ihmistä otti yhteen puistossa. He olivat varustautuneet hammassuojin.

”Tarkoitus oli ottaa kova joukkotappelu. Se oli ennalta sovittu, eivätkä vastapuolet sattumalta törmää yöllä Kaisaniemessä”, Roimu sanoo.

Paikalta kiinni otettujen tappelijoiden nimet olivat poliisille tuttuja – samoja ihmisiä, jotka pyörivät järjestämässä tappeluita. Vaikka esimerkiksi jalkapallo-ottelut eivät ole poliittisesti virittyneitä tilaisuuksia, uusnatsit ja vasemmistoanarkistit hakevat Roimun mukaan niiden kautta oikeutusta omalle agendalleen.

Ilmiönä järjestäytynyt jalkapallohuliganismi on Suomessa aluillaan. Sen tulo on kytköksissä siihen, että toinen helsinkiläinen suurseura HIFK nousi Veikkausliigaan viime vuonna. Paikallisotteluita eli derbyjä on pelattu kuusi, ja perjantain ottelu oli viimeinen tänä vuonna.

Ilmapiiri on nyt otollinen, kun Helsingissä on luonnostaan kaksi vastakkain käyvää vahvaa joukkuetta, joilla kummallakin on vahva fanikuntansa ja fanimarssinsa.

Ennen Stadin derbyjä on Roimun mukaan ollut lähinnä ”satunnaisia lahtelaisten ja helsinkiläisten fanien tappeluita” tai esimerkiksi Suomi–Venäjä-maaotteluissa on haettu tappelua, mutta nyt on kyse järjestäytyneestä vahingon aiheuttamisesta.

Varsinaista kannattajakuntaa jalkapallohäiriköt huolestuttavat. Ylikomisario Roimu korostaa, että aidosti jalkapalloa kannattavat ihmiset joutuvat nyt ilmiön ”maksumiehiksi”, joita käytetään hyväksi.

Helsingin poliisi on tiiviissä yhteydessä seurojen edustajiin, ja ottelupäivinä on yhteispalaverit, joissa välikohtauksia yritetään estää.

Vaikeimpia ovat HIFK:n joukkueenjohtajan Joona Haaviston mukaan kerran vuodessa järjestettävät suuret vieraspelimatkat eli ”megamatkat”. Matkanjärjestäjänä seuralla ei ole mahdollisuutta tarkistaa pelimatkoille ilmoittautuvien ihmisten taustoja.

”Massatapahtumiin tulee vaikka minkä näköistä sakkia, ja yksittäiset henkilöt häviävät massaan. Kiinni jäämisen riski on siinä pienempi”, Haavisto sanoo.

Esimerkiksi fanimarsseilla HIFK yrittää Haaviston mukaan estää asiaan kuulumattomien banderollien ja lakanoiden käytön.

Huoli rähinän aiheuttamisesta vieraspelimatkoilla ei ole turha. Viime kaudella HIFK:n kannattajia matkusti Tampereelle Ilveksen vieraiksi. Mukaan hivuttautui Roimun mukaan ”skinitaustaisia kavereita”, ja perillä puhkesi joukkotappelu. Ilveksen järjestyksenvalvojia pahoinpideltiin.

”Silloin heräsi huomio, että nämähän ovat näitä samoja kavereita aina”, Roimu sanoo.

Toisen helsinkiläisjoukkueen, HJK:n, markkinointijohtajalla Sari Mikkonen-Mannilalla ei sunnuntaina ollut käytettävissään seuran omaa raporttia perjantain tapahtumista. Hän kuitenkin viestitti, että seuralla on ”nollatoleranssi kentälle tuloon, väkivaltaan ja kaikkeen, mikä voi uhata turvallisuutta otteluissa”.

Voiko tavallinen helsinkiläisen jalkapallon katsoja tuntea olonsa turvalliseksi Töölön jalkapallostadionilla? Ainakin Helsingin poliisi tekee Roimun mukaan kaikkensa, jotta väkivaltainen lieveilmiö saadaan kuriin.

”Jos menee perheen kanssa katsomaan jalkapalloa, on erikoista, että paikalla on sata poliisia valvomassa tilannetta. On paljon poliiseja suojavarusteissa, mikä ei tunnu mukavalta, mutta pitää estää isoja yhteenottoja”, Roimu sanoo.

Stadin perjantaisen derbyn jäljiltä kirjoitetaan vielä maanantaina rikosilmoituksia. Jalkapallo-ottelu ei Roimun mukaan ole tilanne, jossa voisi töniä järjestyksenvalvojia ilman seuraamuksia.

”Meillä on tiedossa tämä rajattu porukka, ja pystymme jälkikäteen tunnistamaan heidät. Kaikki rikokset kirjataan ja tutkitaan”, Roimu sanoo.