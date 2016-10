Huumekauppa valtasi Helsingin Torkkelinmäen – ”Puisto on rauhoittunut kauppiaiden tulon jälkeen”

Helsingin Kalliossa sijaitseva Pengerpuistikko on perjantain alkuillasta hiljainen. Töistä palaavat ihmiset kulkevat viereistä Torkkelinkatua koteihinsa, kaksi nuorta miestä juo hiekkakentän reunustalla olevilla penkeillä pussikaljaa.

Puiston Kallion lukion puoleisessa päässä istuu tummaihoinen miesjoukko. Maassa makaavasta matkakaiuttimesta kuuluu kimara reggae-hittejä. Aurinko paistaa.

Sitten tapahtuu jotain. Nuori vaaleaihoinen, rastapäinen mies kävelee puiston poikki kohti Kallion lukiota. Häntä lähestyy tumma mies. Miehet puhuvat hetken. Vaalea mies pudistelee päätään ja jatkaa matkaansa kohti Kallion kirjastoa.

”Jäbä kysyi, haluanko ostaa budia [kannabiksen kukintoa]. Suomeksi ja ilman mitään korostusta. Sanoin, ettei sellainen meininki kiinnosta ja jatkoin matkaa”, kertoo äskeisessä kohtauksessa esitelty vaalea mies, Joonas Henriksson.

Vastaavat tilanteet ovat olleet Torkkelinmäen lähistön puistoissa arkipäivää jo parin vuoden ajan. HS kysyi lukijoilta kokemuksia siitä, missä he ovat nähneet toistuvasti avointa huumekauppaa. Useassa vastauksessa kerrottiin, että kauppa on erityisen avointa täällä Torkkelinmäellä.

Vastausten perusteella kauppaa pyörittävät tummaihoiset miehet, jotka päivystävät Pengerpuistossa etenkin kesäisin yötä päivää.

”Minulle on tultu myymään budia, kun olen istunut puistossa yksin”, kertoo lähistöllä asuva Eeva Juuti. ”Kun sanoin ei kiitos, myymään tullut mies lähti heti pois.”

Juuti sanoo, ettei kannabiskauppa ole häntä suuremmin häirinnyt. ”Toisaalta ei tämä puisto sen takia mikään kaikkein paras rentoutumispaikkakaan ole”, hän sanoo.

Monet HS:n paikalla perjantaina haastattelemat ihmiset ihmettelevät, kuinka avointa kauppaa alueella on.

”Tämä on ihan selvä kauppapaikka. Tähän tullaan autolla, käydään juttelemassa noiden kundien kanssa ja sitten ajetaan autolla pois”, sanoo Torkkelinkadulla asuva Minna -niminen nainen. Hän osoittaa kohti tummaihoisten miesten porukkaa.

”Olen miettinyt, kuinka avointa huumekauppaa voi käydä ennen kuin poliisi kunnolla puuttuu siihen”, kadulla pieniä taukoja lukuunottamatta lähes 30 vuotta asunut nainen sanoo. Hän kertoo ensin HS:lle myös sukunimensä. Myöhemmin hän pyytää sähköpostitse, ettei sukunimeä julkaista aiheen arkaluontoisuuden takia.

Osa HS:n lukijoista on kokenut Torkkelinmäen huumausainekaupan todella ahdistavana. He toivovat, että poliisi ajaisi kauppiaat pois alueelta.

”Asun itse tien toisella puolella, ja joudun usein välttelemään puistoa heidän uhkaavan käytöksenä vuoksi. Miehet huutelevat omalla kielellään ja saattavat lähteä jopa seuraamaan”, kirjoittaa HS:lle huumekauppakokemuksista kirjoittanut henkilö.

”En ymmärrä miksi poliisit eivät partioi enempää Torkkelinmäellä. Tällä hetkellä odotan talven tuloa, jotta tyypit häipyisivät kotini edustalta”, hän jatkaa.

”Puistossa leikkii joskus lapsia ja vieressä on kouluja. Poliisi tietää kyllä, mutta kukaan ei välitä. Silminnäkijöitä ovat kaikki alueella asujat”, kirjoittaa toinen.

Myös HS:n haastattelema Minna sanoo, ettei missään nimessä hyväksy huumekauppaa tai huumekauppiaita. Hänen mielestään puisto on kuitenkin rauhoittunut sen jälkeen, kun huumekauppiaat tulivat alueelle.

”Jokunen vuosi sitten tässä oli paljon kännissä ördäävää porukkaa, jotka kuseskelivat ihmisten pihoille. Kyllähän tässä nytkin välillä tappeluja ja jotain huutoa syntyy, mutta pääosin alue on nykyisin paljon rauhallisempi”, nainen sanoo.

Hänen seurassaan oleva Maarit Verronen sanoo, ettei ole havainnut Torkkelinmäen huumekauppaa.

”Minulla on ilmeisesti sellainen vaistomainen ohikatsomisen taito”, Verronen sanoo.

Myös hänen mielestään alue on pääosin rauhallinen. ”Jos tässä kauppaa tehdään, niin heillä on motiivi pitää alue rauhallisena.”

Helsingin poliisi tiedostaa, että Torkkelinmäellä pyörii huumekauppa. Poliisi törmäsi kauppaan viimeksi toissa viikolla Helsingin keskustan alueella tehdyn katukaupan tehovalvonnan yhteydessä.

”Ei se [Torkkelinmäki] mikään ongelmapaikka ole, mutta se on yksi puistoalueista, jota käytetään huumekauppaan. On kuitenkin mahdollista, että kauppa on siirtynyt tällä seudulla Alppipuistosta Torkkelinmäelle”, sanoo ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista.

HS:n lukijan kirjoittamasta naisten häirinnästä Roimulla ei ole tietoa.

HS uutisoi reilu viikko sitten (HS 24. 9. ), että varsinkin Kaisaniemenpuistossa tapahtuva huumekauppa on räikeän avointa ja aineita myydään paikoin myös lapsille. Lue HS:n uutinen täältä. Roimu sanoo, että pääosa puistoissa tapahtuvasta huumausaineiden katumyynnistä keskittyy marihuanaan ja hasikseen.

”Toki siellä on jonkin verran myös amfetamiinia, joka on yleisin meillä suonensisäisesti käytettävästä aineista. Rinnalla on myös subutexiä ja muita huumaavia lääkkeitä.”

Helsingissä tapahtuva huumeiden puistokauppa on poliisin mukaan ulkomaisten myyjien hallussa. Ulkomaisista myyjistä suurin osa tulee Virosta, Gambiasta, Irakista, Senegalista ja Somaliasta, sanoo Helsingin huumepoliisin päällikkö, rikosylikomisario Jukka Paasio.

”Virolaisten kohdalla rikosepäilyt liittyvät usein amfetamiiniin. Muiden osalta pääosin marihuanaan”, Paasio sanoo.

Myös Torkkelinmäellä pyörii asukkaiden kuvailujen perusteella lähinnä ulkomaalaistaustaisten miesten pyörittämä kannabiskauppa.

”Ei siitä ole mielestäni haittaa, jos he myyvät tuossa pilveä. Jos he eivät myisi sitä, heillä ei varmasti olisi muuta duunia”, sanoo koiraansa Torkkelinmäen koirapuistossa ulkoiluttava Richard. Hän työskentelee ravintola-alalla eikä halua työnsä takia esiintyä jutussa koko nimellään.

”Sitä paitsi Suomen suurin ongelmapäihde on alkoholi.”

Samaa mieltä on puiston viereen toukokuussa Tampereelta muuttanut Samu Hintsa.

”Oli se aluksi järkytys huomata, että täällä Piritorin [Vaasanpuistikon] lähellä on vitusti nistejä. Mutta ei niistä mitään haittaa ole ollut. Suomalainen juntti kännissä on keskimäärin paljon vaarallisempi kuin nisti.”

Tausta: Huumausaineiden käyttörikokset yleistyneet

Helsingissä käytetään juuri nyt ennätyksellisen paljon huumeita – tai ainakin huumausaineiden käytöstä jää kiinni poikkeuksellisen moni.

Poliisiammattikorkeakoulun mukaan Helsingissä tehtiin viime vuonna 3 950 huumausaineisiin liittyvää rikosilmoitusta. Se on enemmän kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla.

Suurin osa ilmoituksista, yli 2 540, koski huumausaineiden käyttörikoksia. Kyseessä on lievin huumausainerikos.

Huumausaineen käyttörikos kirjattiin omaksi rikosnimikkeekseen syksyllä 2001. Vuonna 2002 Helsingissä tutkittiin hieman yli 1 100 käyttörikosta. Viime vuonna luku oli yli 2 500.

Poliisi valvoi toissa viikolla tehostetusti huumausaineiden katukauppaa Helsingissä. Poliisi otti tehovalvontaan liittyen kiinni kymmenen ihmistä maanantain ja perjantai-illan välillä. Kiinniotetut olivat pääosin ulkomaiden kansalaisia.

Aiemmin poliisi iski muutaman päivän ajan Romanian romanien harjoittamaan pillerikauppaan Kurvissa ja Rautatieaseman lähistöllä.