Tällainen on Helsingin huumetilanne nyt: ennätysmäärä rikoksia, aineita kaupataan avoimesti lapsillekin

Avoin kannabiskauppa on juurtunut Helsingin Kalliossa sijaitsevalle Torkkelinmäen alueelle. HS uutisoi asiasta maanantaina.

Poliisi kertoi HS:lle syyskuussa, että Torkkelinmäen Pengerpuiston lisäksi avointa huumekauppaa käydään ainakin Helsingin päärautatieaseman seudulla, Kaisaniemen puistossa ja Alppipuistossa. Lisäksi katukauppaa on paljastunut myös esimerkiksi joidenkin ravintoloiden edustoilla.

Poliisiammattikorkeakoulun mukaan Helsingissä tehtiin viime vuonna 3 950 huumausaineisiin liittyvää rikosilmoitusta. Se on enemmän kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla.

Fakta Huumerikokset Helsingissä Huumausaineen käyttörikos on Helsingin selvästi yleisin huumerikos. Siihen syyllistyy esimerkiksi, jos käyttää tai yrittää hankkia pientä määrää huumausainetta. Rangaistus rikoksesta on usein poliisin kirjoittama sakko. Huumausainerikokseen syyllistyy, jos esimerkiksi kasvattaa kannabiskasvia kotonaan. Se on käyttörikosta vakavampi. Niitä tehdään Helsingissä toisiksi eniten. Törkeään huumausainerikokseen syyllistyy esimerkiksi silloin, jos tavoittelee huumeilla merkittävää taloudellista hyötyä tai myy niitä lapsille.

Suurin osa ilmoituksista, yli 2 540, koski huumausaineiden käyttörikoksia. Kyseessä on lievin huumausainerikos.

Huumausaineen käyttörikos kirjattiin lakiin omaksi rikosnimikkeekseen syksyllä 2001. Vuonna 2002 Helsingissä tutkittiin hieman yli 1 100 käyttörikosta. Viime vuonna luku oli jo yli 2 500.

Poliisin hälytystehtävien valossa huumerikoksia tehdään Helsingissä eniten Kampissa, Kluuvissa, Alppiharjussa, Pasilassa, Kontulassa ja Kalliossa. Ne ovat myös paikkoja, joissa liikkuu eniten ihmisiä.

Helsingin huumekaupassa menekkiä on erityisesti kannabiksella ja amfetamiinilla. Poliisi takavarikoi viime vuonna käyttörikosten yhteydessä marihuanaa tai hasista yli 950 kertaa, amfetamiinia lähes 390, Subutexia noin 140 ja ekstaasia noin 90 kertaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen kertoi alkuvuodesta HS:lle, että poliisitilastoista ei pysty tekemään yksiselitteistä päätelmää huumeidenkäytön rajusta kasvusta. Tilastot ovat hänen mukaansa tietyllä tapaa ongelmallisia siitä syystä, että ne kuvaavat suurelta osin sitä, millä vahvuudella poliisi panostaa huumevalvontaan.

Toinen selitys huumeita koskevien rikosilmoitusten yleistymiseen on myös se, että kiellettyjen aineiden lista kasvaa sitä mukaa, kun esimerkiksi erilaisia muuntohuumeita aletaan luokitella huumausaineiksi.

”Mutta kyllä tulos linjassa sen suhteen on, että etenkin kannabiksen ja ekstaasin käyttö on Suomessa lisääntynyt”, Hakkarainen sanoi.

Myös keskusrikospoliisin tänä vuonna julkaiseman tilaston mukaan huumausaineiden käyttörikosten lisääntyminen on valtakunnallinen ilmiö.

Hakkaraisen ja kolmen muun tutkijan Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä vuonna 2015 julkaiseman tutkimuksen mukaan kannabis on selvästi Suomen käytetyin huumausaine.

Vuoden 2014 tietojen mukaan joka viides 15–69-vuotias suomalainen oli kokeillut kannabista vähintään kerran elämässään. Vuonna 1992 kannabista oli Suomessa kokeillut hieman useampi kuin joka kahdeskymmenes.

Toiseksi yleisin Suomessa käytettävä huumausaine on tutkimuksen perusteella amfetamiini ja kolmanneksi yleisin ekstaasi.

Hakkaraisen ja tutkimusryhmän julkaiseman tutkimuksen mukaan huumausaineet ovat 25–34-vuotiaille selvästi tutumpia kuin muulle väestölle.

Esimerkiksi kannabista on polttanut vähintään kerran lähes 40 prosenttia 25–34-vuotiaista suomalaisista. Lukema on 15–69-vuotiaiden kohdalla puolet pienempi. Amfetamiinia on vähintään kokeillut 7,2 prosenttia tutkimukseen vastanneista 25–34-vuotiaista, kun muiden vastaajien kohdalla luku on 3 prosenttia. Suhde on samansuuntainen myös muiden huumeiden kohdalla.

Helsingin poliisi valvoi syyskuussa tehostetusti huumeiden katukauppaa. HS uutisoi asiasta 24. syyskuuta.

Tehovalvonta painottui aluksi Kaisaniemen puistoon, ja huumeita myytiin siviiliasuisten poliisien silmien alla muun muassa kahdelle 14-vuotiaalle lapselle. Tapauksesta kirjattiin myyjän osalta epäily törkeästä huumausainerikoksesta. Lapsista taas tehtiin lastensuojeluilmoitukset.

Kaikkiaan poliisi otti maanantaista perjantaialkuiltaan ulottuneen valvontajakson aikana kiinni kymmenen huumerikoksista epäiltyä ihmistä. Poliisi kirjasi viisi rikosilmoitusta huumausainerikoksesta, 26 huumausaineen käyttörikoksesta ja yhden törkeästä huumausainerikoksesta.

Kiinniotetut olivat poliisin mukaan pääosin ulkomaiden kansalaisia. Joukossa ei ollut yhtään turvapaikanhakijaa.

Poliisi on kohdistanut viime kuukausina tehostettua järjestyksenvalvontaa myös Helsingin päärautatieaseman ympäristöön. Sekavassa tilassa aseman kulmilla olleet päihdeporukat ovat aiheuttaneet enenevissä määrin järjestyshäiriöitä kesän ja syksyn aikana.