Vantaalaislähiö poliisin tehotarkkailuun: Kovien huumeiden käyttäjissä jopa alle 15-vuotiaita

Itä-Uudenmaan poliisi on päättänyt ottaa Koivukylän ja erityisesti juna-aseman läheisyydessä sijaitsevan ostoskeskuksen ja sen ympäristön tehotarkkailuun mahdollisesti kasvaneen huumeongelman vuoksi.

Huolen kohteena on nuorten lisääntynyt kovien huumeiden käyttö.

”Meillä on tietoja, että erityisesti nuorten kovien huumeiden käyttö on lisääntynyt, ja siksi lisäämme näkyvää ja muuta valvontaa alueella”, komisario Jarmo Ojala Itä-Uudenmaan poliisista kertoo.

”Tietojemme mukaan alueella liikkuu kannabiksen lisäksi amfetamiinia ja muuntohuumeita sekä pillerikauppaa. Käyttäjien joukossa on alle 15-vuotiaita”, Ojala sanoo.

Koivukylän ostoskeskuksella eli Koivutorilla siviilivaatteissa syyskuun puolessavälissä partioinut Itä-Uudenmaan poliisin vanhempi konstaapeli Hanna-Liisa Hartikainen sanoo, että alueella näkyi ”yleistä sekoilua”.

”Katselin ihmeissäni, että aikamoinen hurlumhei meneillään tiistaina iltapäivällä. Siellä oli erilaisia porukoita, mukana nuoria, jotka viettivät selkeästi aika päihdepainotteista elämää.”

13–21-vuotiaille vantaalaisille ja heidän läheisilleen palveluja tarjoavan nuortenkeskus Nupin vastaava esimies Jaana Kivistö sanoo, että amfetamiinin ja metamfetamiinin käyttö on näkynyt enemmän myös heidän asiakaskunnassaan.

”Nämä aineet vaikuttavat yleistyneen, ja samanlaista viestiä on tullut monelta taholta”, Kivistö sanoo.

Hänen mukaansa suonensisäistä käyttöä ei kuitenkaan ole havaittu.

Nuorisojärjestö Aseman lapset ry:n Walkers-bussin toimintavastaava Timo Kyllönen on erityisen huolissaan siitä, missä seurassa nuoret liikkuvat.

”Olin kuullut verkostolta, että Koivutorilla on usein alkusyksystä ollut aikamoista meininkiä, ja muun muassa siksi päätimme mennä paikalle elokuussa”, Kyllönen kertoo.

Esimerkiksi nuorten riskikäyttäytymiseen reagoiva Walkers-bussi on partioinut ostoskeskuksen alueella muutaman kuukauden kolmena iltana viikossa.

”Eihän meidän silmiemme edessä huumekauppaa käydä, mutta on selvää, että alueella huumeiden saatavuus on helpompaa kuin jossain muualla. Kyllä minulla on huoli siitä, että missä porukoissa nuoret kulkevat.”

Kyllösen mukaan alueella näkyy useita porukoita, joissa ”käytetään muutakin kuin keskikaljaa”.

”Suurimmalla osalla nuorista menee hyvin. Osa nuorista saattaa kuitenkin kiinnostua huumeista kokeilunhalun seurauksena, ja totta kai tähän vaikuttaa, jos aineita on alueella saatavilla.”

Kyllönen pohtii, että huumeiden pariin voivat ajaa esimerkiksi turvallisten aikuisten puute, yleisempi kipuilu elämässä tai se, ettei nuori ole kiinteästi kiinni jossakin yhteisössä.

”Nuorten tilanteeseen vaikuttaa olennaisesti myös, miten aikuiset voivat. Onko Koivukylässä aikuisille siis riittävästi sosiaali- ja terveyspalveluita? Luulen, että Koivutorin alueella olisi varmasti tilaa ja tilausta pysyvämmälle palvelulle niitä varten, jotka haluavat muuttaa elämän suuntaa.”

Koivutorilla sijaitsevan Koivukylän kirjaston palveluesimies Marjo Hänninen sanoo suoraan, että suonensisäisten huumeiden käyttö alueella näkyy kirjaston arjessa.

”Kesä on yleensä meillä hiljaisempaa aikaa, mutta syksyllä ja talvella huumeiden käyttäjät hakeutuvat meille lämpimään”, Hänninen sanoo.

”Wc-tiloihin mennään käyttämään suonensisäisiä aineita, ja kyllähän sinne jää siitä jälkiä.”

Hännisen mielestä ilmiö ei ole sinänsä uusi, vaan sama on toistunut useampana vuonna.

”Toki meillä käyvät ovat aikuisia, eli en osaa sanoa nuorten käytöstä.”

Hännisen mielestä on ”kaikille epämiellyttävää”, että kirjastossa ja ympäristössä kuljeskelee kovien huumeiden käyttäjiä.

”Riehumista ei ole kirjastossa koskaan ollut, mutta eihän sitä koskaan tiedä”, hän sanoo.

Kysyttäessä Hänninen nostaa Timo Kyllösen tapaan esiin palveluiden puutteen Koivutorilla.

”Täällä on kolme pubia, yksi yökerho, Alepa, R-kioski ja useita pizzerioita. Torstaisin käy Diakonissalaitoksen piikkibussi [suonensisäisten huumeiden käyttäjille tarkoitettu liikkuva neulojen vaihtopiste]. Siinä kaikki.”

Koivukylän huumeongelmasta uutisoi ensimmäisenä Vantaan Sanomat.