Helsingin Vartiosaaren rakentaminen etenee: Huvilaidyllistä tulossa tuhansien asukkaiden koti, jonne pääsee raitiovaunulla

Helsingin vehreän kiistakapulan eli Vartiosaaren rakentaminen tuhansien asukkaiden kotisaareksi eteni maanantaina kaupunginhallituksessa.

Luonnostaan ja vanhoista huviloistaan tunnetun saaren näköpiirissä on nyt muuttuminen kerrostalojenkin täplittämäksi saareksi, jonne pääsee raitiovaunulla. Asukkaita saareen tulisi 5 000–7 000.

Nyt itähelsinkiläiseen saareen pääsee soutaen ja kesäaikaan vuorolaivalla. Ympärivuotisia asukkaita on runsaat 20, mutta saarten nykytilaa puolustavan yhdistyksen mukaan saaressa käy vuosittain virkistymässä noin 10 000 ihmistä.

Muutoksen mahdollistaa osayleiskaava, jonka Helsingin kaupunginhallitus nyt hyväksyi. Päätös kismittää etenkin kaupungin vihreitä päättäjiä.

Vartiosaari on keskeinen osa Helsingin itäistä ”saaristokaupunkia”, jonka alkupää on jo kovaa vauhtia tekeillä Laajasalon Kruunuvuorenrantaan. Nauhan liikenteellinen selkäranka olisivat Kruunusillat, joita kuljettaisiin raitiovaunulla, jalan ja pyörällä.

Sillat on jo päätetty rakentaa, ja maanantaina kaupunginhallitus hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan. Kyse on ollut munasta ja kanasta: siltojen on katsottu kannattavan, jos Vartiosaari rakennetaan – ja toisaalta saaren rakentamista on pidetty järkevänä vain, jos sinne tulee toimiva joukkoliikenne.

Etenkin vihreät ovat edellyttäneet saaren kohtalon sitomista raitiolinjaan.

Vartiosaaren rakentaminen on ollut pitkän poliittisen väännön aihe, jossa vastakkain ovat olleet saaren virkistyskäyttö ja rakentaminen. Huvilayhdyskunnan vuoksi asialla on vielä rakennushistoriallinenkin ulottuvuus.

Maanantaina kaupunginhallituksessa rakentamista vastustivat vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat sekä Rkp:n ainoa edustaja. Tämä joukko jäi äänestyksissä alakynteen.

Päätös on vihreille kirvelevä tappio:

”Yli puolet saaren pinta-alasta on arvokkaita luontokohteita, lukuisia erilaisia luontotyyppejä ja muun muassa yli 150-vuotiaita kilpikaarnamäntyjä”, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa Helsingin vihreiden tiedotteen mukaan.

Saaristokaupunki-idean lisäksi Vartiosaari on olennainen kohde Helsingin yleiskaavassa, joka sekin on tulossa vielä tässä kuussa valtuuston päätettäväksi.

Kaavaa varten kaupungista on kammattu esiin lukuisia uusia alueita asuinrakentamisen tarpeisiin.

Vartiosaaren lisäksi yleiskaavasuunnitelmassa ovat herättäneet närää muun muassa Keskuspuiston laidan sekä Malmin lentokentän rakentaminen. Malmin lentokenttäalueen kohtalo on menossa kansalaisaloitteen johdosta aina eduskuntaan asti.

Kokoomuslaisten aloitteesta kaupunginvaltuusto käsittelee Vartiosaaren kohtaloa samana päivänä, jona valtuusto saa pitkän valmistelun päätteeksi eteensä koko yleiskaavan. Tämä päivä on 26. lokakuuta.

Maanantaina Vartiosaaren suojelu koki myös toisen vastaiskun. Uudenmaan ely-keskus ilmoitti, ettei Vartiosaari tarvitse rakennusperintölain mukaista suojelua. Suojelua oli ehdottanut Museovirasto.

Ely-keskuksen mukaan suojelua ei tarvita, koska Helsinki voi turvata Vartiosaaren suojeluarvot myös kaavoituksen keinoin. Kaupunginhallituksen maanantaina hyväksymä osayleiskaava suojelisi noin 50 saaren huvilarakennusta.

1800-luvulta alkanut Vartiosaaren huvilaelämä keskittyi rannoille. Osayleiskaavan uudet asuinalueet sen sijaan rakennettaisiin ensisijaisesti saaren keskiosiin.

Vartiosaaressa on sekä yksityisten että monien yhdistysten omistamia huviloita. Osan omistaa Helsingin kaupunki.

