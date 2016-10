Rovaniemeläinen oikeustieteen opiskelija heittää kapuloita Helsingin rattaisiin – Malmin lentokenttää puolustavan kansalaisaloitteen isä ei ole lentäjä

Alle kaksi kuukautta ja 50 000 nimeä. Malmin lentokentän ilmailutoiminnan jatkamista vaativa Lex Malmi-kansalaisaloite on saanut suomalaisilta suopean vastaanoton ja etenee eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteen tarkoituksena on torpata Helsingin suunnitelmat muuttaa Malmin lentokenttä 25 000 ihmisen asuinalueeksi. Ehkä hieman yllättäen paikalliselta tuntuvia suunnittelmia vastustavan kansalaisaloitteen ensimmäiseksi vireillepanijaksi on ilmoitettu Rovaniemellä asuva Kim Korkkula -niminen mies.

Antti Raatikainen

”Kim Korkkula”, Korkkula vastaa puhelimeen 800 kilometriä pohjoisempana.

Sitten seuraa toinen yllätys. Korkkula kertoo, ettei lentokentän puolustaja ole itse lentäjä.

”Kenelläkään kolmesta aloitteen vireillepanijasta ei ole lentolupakirjaa”, Korkkula sanoo.

Oikeastaan viimeinen niitti oli Malmin lentokentän säilyttämiseksi tehdyn kuntalaisaloitteen saama käsittely. Se ei Rovaniemellä viidettä vuotta opiskelevan Korkkulan mielestä saanut demokraattista ja asianmukaista kohtelua. Kaupunginvaltuusto käsitteli aloitteen, mutta katsoi, ettei se ole syy muuttaa lentokentän varalle tehtyjä suunnitelmia.

”Helsingin kaupunkilaisia ei kuunnella vaan ajetaan väkisin käärmettä piippuun”, Korkkula sanoo.

Niinpä Korkkula aktivoitui Facebookissa. Hän ehdotti Malmin lentokentän lentotoiminnan jatkamista kannattavassa Facebook-ryhmässä, että ryhmäläiset tekisivät aiheesta kansalaisaloitteen. Ehdotus sai kannatusta ja muutaman innokkaimman kanssa muodostettiin ydinporukka.

”Koko kesä tässä meni. Skippasin kaikki kesäopinnot. Tämä on todella laaja kysymys. On selailtu väitöskirjoja läpi ja pyritty selvittämään, että mikä on kunnallisen itsehallinnon ydin ja miten siitä voidaan poiketa”, Korkkula sanoo.

Kaikkiaan lakiehdotuksen muotoon laadittua kansalaisaloitetta on Korkkulan mukaan ollut tekemässä noin kaksikymmentä ihmistä.

Sen jälkeen kun Väestörekisterikeskus on tarkistanut kansalaisaloitteen allekirjoitukset, se etenee eduskunnan lähetekeskusteluun, joka taas lähettää ehdotuksen valiokuntavalmisteluun. Ilmailu kuuluu liikenne- ja viestintävaliokunnan toimialaan, joten luultavasti se käsittelee myös Malmin aloitteen.

Malmin lentokenttä on Helsingin kaupungin maata, joten liikenne- ja viestintävaliokunta voi olla kiinnostunut selvittämään puuttuuko kansalaisaloite perustuslakia rikkovalla tavalla kunnalliseen itsehallinto-oikeuteen tai omaisuudensuojaan.

Korkkulan mukaan ei puutu.

”Aloite on täysin perustuslain mukainen, koska Malmilla on ylikunnallinen luonne”, hän sanoo.

Kansalaisaloitteen mukaan valtio voisi pakkolunastaa Malmin lentokentän alueen Helsingiltä. Korkkula muistuttaa, että perustuslain takaamasta omaisuudensuojasta voidaan poiketa lailla, jos omaisuudesta maksetaan täysi korvaus.

Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidén ei tunne tarkemmin aloitteen sisältöä, eikä näin ollen voi kommentoida esityksen suhdetta perustuslakiin.

”Jos perustuslaillisia ongelmia ilmenee, asiasta hankitaan tarvittaessa perustuslakivaliokunnan lausunto”, Hidén sanoo.

Malmin lentokentän puolustajat ovat käyneet jo vuosia voimakasta kampanjaa kentän säilyttämisen puolesta. Kannattajat korostavat, että Malmi on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä, jolla on mittavia kulttuurihistoriallisia arvoja. Lentokentän puolustajat haluaisivat suojella koko kentän alueen.

Kentän kohtalo on jakanut myös poliitikkojen mielipiteitä, mutta ainakin tähän asti on näyttänyt siltä, että lentokenttätoiminnan lopettamisen mahdollistama asuntorakentaminen painaisi poliitikkojen kupissa ilmailun jatkamisvaihtoehtoa enemmän. Helsinkiin valmisteilla olevassa yleiskaavassa varaudutaan siihen, että kaupungin väkiluku kasvaa tulevien vuosikymmenten aikana 250 000 ihmisellä ja Malmin kentän alueelle heistä saataisiin sijoitettua kymmenesosa.

Helsingin maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) kertoo, ettei kansalaisaloitteen eteneminen eduskuntaan ainakaan vielä muuta Helsingin askelmerkkejä.

”Jatkamme alueen suunnittelua. Sekä edellinen että nykyinen hallitus on vahvistanut, että valtio ei käytä eikä tarvitse kenttää”, Sinnemäki sanoo.

Kim Korkkulan mukaan kentällä on kuitenkin Suomelle suuri merkitys.

”Liike-elämä tarvitsee kenttää”, hän sanoo.

Finavian on tarkoitus vetäytyä Malmin lentokentältä tämän vuoden lopussa. Näillä näkymin lentotoiminta ei enää tämän jälkeen jatkuisi Malmilla ainakaan nykyisessä laajudessaan.

Aivan täysin lentokentän muisto ei kuitenkaan Malmilta häviäisi. Helsingin suunnitelmissa on suojella kentän arvokkaimpina pidetyt rakennukset eli lentoasemarakennus, lentokonehalli ja niiden välitön ympäristö.

Helsingistä käsin tuntuu mielenkiintoiselta, että ilmailua harrastamaton rovaniemeläinen näkee näin paljon vaivaa helsinkiläisen lentokentän puolustamiseen. Asuntorakentamista puolustavat saattavat siitä vähän närkästyäkin.

Lex Malmi -kansalaisaloitteen isältä, Kim Korkkulalta, on kysyttävä vielä tärkeä kysymys: mistä kaikki tämä innostus?

”Malmilla on ylikunnallinen luonne. Ei tämä ole pelkästään Helsingin asia. Ja perustuslainkin perusteella vastuu kulttuuriympäristöstä kuuluu kaikille”, Korkkula sanoo.

Mutta on Korkkulalla toinenkin yhteys.

”Olen syntyperäinen töölöläinen. Vanha kotikaupunki kiinnostaa”, Korkkula sanoo.