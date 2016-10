Helsinki ajaa kouluihinsa ohjelmaa, jota opettajat valmiiksi inhoavat – ”Digiloikka tuntuu muurahaisen askeleelta pimeässä ja haparoiden”

Tästä on kyse Mittarit digiloikalle Helsinki on jo keväällä päättänyt vuoteen 2019 ulottuvasta digitalisaatio-ohjelmasta. Siinä on kyse sekä pedagogiikan muutoksesta, opettajien koulutuksesta että laitteiden hankkimisesta kouluille. Nyt syksyllä poliitikot pohtivat mittareita ohjelman onnistumiselle. Sähköisen portfolion käytön lisäksi mittareissa asetetaan tavoite myös ilmiöpohjaisen opetuksen määrälle. Listalla on myös helpommin laskettavia asioita kuten digitalisaatioon lisäkoulutusta saaneiden opettajien osuus ja kannettavien tietokoneiden määrä suhteessa oppilaiden määrään.

Turhake, täysi susi. Hidas, sekava, monimutkainen. Opiskelijat eivät suostu käyttämään.

Siinä tiivistelmä helsinkiläisten opettajien ja opiskelijoiden mielipiteestä sähköisestä oppimispäiväkirjasta eli ePortfoliosta.

Miksi yhdellä ohjelmalla on väliä? Opettajat kiivastuivat, koska ePortfolio mainittiin ainoana erikseen nimeltä ja sen käytölle asetettiin prosenttirajat mittareissa, joilla on tarkoitus arvioida kaupungin koulujen onnistumista digitalisaatiossa. Opetuslautakunta käsittelee mittareita tiistaina, joskin ne on jo kohun jälkeen muotoiltu lievemmiksi.

Kysyimme verkossa mielipiteitä opetusviraston lempilapsesta. Noin 600 vastaajasta yli 70 prosenttia piti ePortfoliota huonona, vain 5 prosenttia pelkästään hyvänä. Kaikki vastaajat eivät olleet kokeilleet sitä itse.

Oppimispäiväkirjaa kehuva vähemmistö arvosti eniten ajatusta sen taustalla.

”Pidän ideasta, että lapselle kertyy hänen itse tuottamistaan ajatuksista ja töistä portfolio”, totesi alakoulun opettaja.

Moittijoista moni perusteli, että kouluissa käytetään jo muuta tekniikkaa, joka toimii ePortfoliota paremmin. Etenkin digitalisoinnista innostuneet haluaisivat itse valita työvälineensä.

”Olisikin hyvä, jos opettaja voisi käyttää kulloinkin parhaita tarjolla olevia ohjelmia opetuksessaan – mieluiten sellaisia jotka ovat pedagogisesti mielekkäitä ja opiskelijoita niiden käyttöön motivoivia”, tiivistää filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja Ukri Pulliainen, joka aloitti keskustelun aiheesta verkossa.

Opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen sanoo, että mittareilla ei ole tarkoitus arvioida opettajan tai yhden koulun työtä vaan koko Helsingin koulujen muutosta.

”Jos tässä jonkun yksittäisen ihmisen työtä mitataan, niin meikäläisen.”

Kun lautakunta käsitteli asiaa syyskuussa, mittareissa puhuttiin ePortfoliosta nimeltä, nyt epämääräisemmin sähköisestä portfoliosta yleensä. Aiemmin mittarit myös tuotiin lautakunnan päätettäväksi suoraan. Nyt ne ovat lautakunnan kokouksessa vain tiedotusasia. Mittareita on tarkoitus pilotoida osassa kouluja ennen kuin ne naulataan lopullisesti kiinni.

”Ei ole tarkoitus hirttäytyä yhteen ohjelmaan”, Pohjolainen perustelee. Opettaja saa siis tehdä työnsä muillakin välineillä tältäkin osin, kunhan niiden tietoturva on riittävä. Sen sijaan virasto pitää oleellisena, että oppiminen tulee nykyistä selvemmin näkyväksi ja kertyy muotoon, jossa lapsi tai nuori pystyy sitä itsekin hahmottamaan.

Pohjolainen arvelee, että tarpeeksi helppokäyttöisiä ja järkeviä työkaluja tähän ei vielä ole olemassakaan. Kiistelty ePortfolio on ostettu kaupungille noin 150 000 eurolla, pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella. Ohjelmisto on yhä kehitysvaiheessa eikä siis valmis. Pohjolainen toivottaa kriitikot mukaan kehitystyöhön.

Pyysimme opettajia ja opiskelijoita kommentoimaan koulujen digiloikkaa myös laajemmin. Vastanneista suuri osa suhtautui siihen innostuneesti tai piti sitä välttämättömänä.

Käytännön toteutus jakoi mielipiteitä. Osa opettajista kaipasi lisää teknistä tukea tai koulutusta. Toisista tuntui irvokkaalta määritellä prosentteja tietyn tekniikan käytölle, kun omalla koululla ei vielä edes ole oppilaille koneita.

Esimerkiksi eräästä 400 oppilaan alakoulusta kerrottiin, että oppilailla oli käytössä yhteensä seitsemän kannettavaa tietokonetta sekä jokaisessa luokassa yksi opettajan tekniikaltaan jo vanhentunut pöytäkone. Samanlaisia kuvauksia tuli lukuisia.

Helsingin jo hyväksymässä digitalisaatio-ohjelmassa laitteita nimenomaan ostetaan lisää, mutta aikatauluista ei vielä kouluilla tiedetä. Osa opettajista kokee suurta epävarmuutta. Tai kuten yksi kuvailee: digiloikka tuntuu muurahaisen askeleelta pimeässä ja haparoiden.

Toiset pitivät riskinä, että näillä koneettomilla kouluilla yllytetään nyt käyttämään oppilaiden omia älylaitteita opetuksessa. Tässä arveluttaa tietoturva, valvonnan vaikeus, omien laitteiden mahdollinen rikkoutuminen ja ennen kaikkea lasten ja nuorten välinen tasa-arvo.

Osa vastaajista piti digitalisaatiota virheenä, mutta tarkemmat perustelut olivat itse asiassa hyvin samanlaisia kuin digistä innostuneiden kohdalla. Opettajat halusivat tekniikan toimivan pedagogiikan renkinä eikä toisin päin. Moni toivoi lisää aikaa oppilaan kohtaamiseen.

”Enemmän aikaa perustyölle – opettamiselle”, kommentoi nimimerkki Diginatiivi yläkoulun opettaja 27 vee.

Lukiolaiset: Opetus ei saa olla tietokonekeskeistä

Mihin sitä edes olisi tarkoitus käyttää? Siinä Kallion lukiota käyvien Lotta Leikosken ja Arthur Rinteen kysymys ePortfoliosta. Kumpikin on kokeillut sähköistä portfoliota kerran ja pitää sitä hankalana, mutta varsinainen tavoite ohjelman takana jäi myös hämäräksi.

Tekniikkaa laajemmin opiskelijat ovat miettineet paljon.

Juuri lukion aloittanut Leikoski sanoo tavallaan tehneensä tänä syksynä oman digiloikkansa. Yläkoulussa konetta käytettiin tuskin lainkaan, nyt lukiossa läppäri on kaikessa mukana. Hänestä se on mukavaa ja yleensä helppoakin, nykyaikaista. Silti hän sanoo, että muutos kulkee nyt liian nopeasti väärään suuntaan.

”Opetus ei saisi olla tietokonekeskeistä”, Leikoski sanoo.

Hirvein tapa opiskella on hänestä sellainen, missä tehtävät ladataan jostain verkosta ja tehdään koneella itsenäisesti. Ruutua saa tuijottaa muutenkin ihan tarpeeksi, keskittyminen herpaantuu. Mieluummin Leikoski varaisi lisää aikaa ihmisten kohtaamiselle, sitä hän pitää parhaana tapana oppia.

Abiturientti Rinnekin kirjoittaa mieluusti esseensä koneella, mutta muuten hän on sitä kriittisempi digitaalisuutta kohtaan mitä nuoremmista oppilaista puhutaan.

”Ei voida mennä tekniikka edellä ja unohtaa pedagogiikka”, hän ajattelee. Rinne haluaisi opettajille enemmän vapautta. Johonkin digitaalisuus istuu, johonkin ei.

Kumpikin lukee kirjansa mieluiten paperilta. Kumpikin keksii silti myös asioita, joissa digitekniikka voisi olla hyväksi jo alakoulussa. Ehkä tiedonhaussa, ehkä yhtenä välineenä matematiikassa. Tabletti tuntuu nuorista kannettavaa tietokonetta kiinnostavammalta, sillä voi kokeilla ja vähän leikkiäkin.

”Jos konetta käytetään opetuksessa, sitä pitää käyttää innostavasti. Ja yhtenä monista erilaisista metodeista”, sanoo Leikoski.