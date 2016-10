Joonas Pekkanen löysi vuokrattavana-palstalta oman asuntonsa kuvineen päivineen – Valeasunnoista tulee monta ilmoitusta viikossa

Helsinkiläisen Joonas Pekkasen sähköposti kilahti perjantaina: Asuntovahti on bongannut hienon vuokrakaksion. Muuten hyvä, mutta Pekkanen omistaa asunnon itse eikä etsi siihen vuokralaista. Haisee huijaukselta.

Sähköposti tuli Oikotie-palvelusta, jonne Pekkanen on asettanut vahdin. Vahti lähettää hänelle viestin, jos samaan taloon tulee vuokra-asunto tarjolle.

Todennäköisesti Pekkasen asunto ja Oikotie ovat joutuneet huijauksen välikappaleiksi, arvelee Oikotien asuntoliiketoiminnan johtaja Mikko Ristimäki.

Hänen mukaansa vastaavat tapaukset ovat todellinen maanvaiva ja ”ihan ammattimaista toimintaa”.

”Kun joku saadaan blokattua, tulee aina uusi.”

Vastaavat huijausyritykset vaivaavat Ristimäen mukaan asuntoportaaleja ympäri maailmaa.

”Me saamme joka viikko useita ilmoituksia huijausepäilyistä”, Ristimäki sanoo. Niistä ilmoittavat sekä huijatuksi tulleet ihmiset että sellaiset, jotka muuten vain huomaavat epäilyttävän vuokra-asunnon.

Ristimäki tuntee hyvin huijareiden logiikan: näiden tarkoitus on saada vuokra-asunnon tarvitsija maksamaan vuokravakuus.

”Jos asunnon etsijällä on kiire, hänelle saatetaan luvata asunto, kun hän vain maksaa vakuuden.”

Mitään näyttöjä huijausasunnoista ei tietenkään järjestetä, eikä asuntoja välttämättä ole edes olemassa.

”Huijarit skannaavat verkkosivustoja ympäri maailman ja myös meillä. Niiltä he kopioivat talteen ilmoituksia ja kuvia, joilla he myöhemmin houkuttelevat ihmisiä.”

Pekkasenkin kaksiosta on netissä valokuvia, sillä hän vuokraa Etu-Töölössä sijaitsevaa asuntoaan Airbnb-palvelun kautta.

Oikotiellä Pekkanen ei ole ilmoittanut. Siellä Pekkasen asuntoa vuokraa ”Vilho”.

”Vilho” ei ole jättänyt ilmoitukseen yhteystietojaan, vaan hänet saa kiinni vain vastaamalla ilmoitukseen.

Mikko Ristimäen mukaan uutterimmat ”vilhot” tekevät viestejään käsin. Huijausta on vaikea tunnistaa, jos huijarilla on esimerkiksi fi-päätteinen sähköpostiosoite tai uskottavan näköinen puhelinnumero.

Todellisuudessa ”Vilhoja” on ympäri maailmaa.

”Niitä tulee kaikista maanosista, Aasiasta, Afrikasta, Lähi-idästä, Venäjältä ja Etelä- ja Pohjois-Amerikasta. Ja varmasti myös Suomesta, mutta isommassa mittakaavassa ulkomailta.”

Oikotie on Ristimäen mukaan tehnyt poliisille muutamia tutkintapyyntöjä, mutta lähtökohtaisesti palvelu ei voi tehdä rikosilmoituksia uhrien puolesta.

Huijauksen paljastuttua Oikotie poistaa ilmoituksen ja estää uusien ilmoitusten jättämisen kiinni jääneen ”vilhon” sähköpostiosoitteella. Myös teknisiä keinoja ja pankkitunnistautumista on mietitty.

Oikotien näkökulmasta huijauksen rikosnimike voi olla esimerkiksi tietoliikenteen häirintä, Ristimäki sanoo.

”Uhrin näkökulmasta se on petos, joten suosittelemme rikosilmoituksen tekemistä.”

Helsingissä ja Suomessa vuokra-asuntohuijausten vilkkainta aikaa on loppukesä, jolloin esimerkiksi opiskelijat etsivät kuumeisesti asuntoja.

Viime viikolla HS kertoi huijausaallosta, jossa kohteeksi ovat joutuneet ensimmäistä asuntoaan etsivät, turvapaikan saaneet maahanmuuttajat.

Helsingin poliisin rikoskomisario Reijo Enqvist arvelee viime viikolla julkaistussa uutisessa, että tiedot pimeästä välityksestä eivät yleensä kantaudu poliisille. Selkeimmistä huijauksista on kuitenkin jo aloitettu esitutkintoja.

”Meillä on tutkittavana muutamia juttuja. Vuokrattavaksi on tarjottu esimerkiksi asuntoa, jossa on jo asunut joku muu.”

