Kansainvälinen superkuriiri tuomittiin 13 vuodeksi vankilaan – huumeita diilattiin Ruoholahden Holiday Innin ja Espoon Ikean pihassa

Yli 120 kiloa hasista, 20 kiloa amfetamiinia ja kilo kokaiinia. Tässä Robert Gerbrandsin, 45, tuliaiset Suomeen vuoden 2015 heinäkuun ja helmikuun 2016 välisenä aikana. Hän toi huumausaineet Suomeen kuuden eri matkan aikana.

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi Gerbrandsin tiistaina 13 vuodeksi vankilaan yhteensä 8 törkeästä huumausainerikoksesta.

Oikeuden mukaan Gerbrands on kuljettanut järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä huumeita eri maihin.

Suomeen kuljetettujen huumeiden lisäksi Gerbrands on salakuljettanut yhteensä yli 9 000 kiloa hasista, 600 kiloa kokaiinia, 40 kiloa heroiinia ja 20 kiloa amfetamiinia.

Huumeet on kuljetettu Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Saksaan, Espanjaan, Britanniaan ja Italiaan.

”Huumausaineiden määrä, tekotapa sekä toiminnan laajuus huomioon ottaen rikosta on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Gerbrands on ollut syytteessä tarkoitetuin tavoin mittavaa huumausainekauppaa eri maissa käyneen rikollisryhmän kuriiri”, tuomiossa sanotaan.

”Toiminnassa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja Gerbrands itse on saanut salakuljetustoiminnalla lyhennettyä omaa velkaansa.”

Suomeen Gerbrands toi huumeet yhteensä kuuden eri matkan aikana. Gerbrandsin kuljettamia huumausaineita on levitetty useissa paikoissa.

Viidellä ensimmäisellä salakuljetuskerralla Gerbrands ja toinen henkilö ovat tuoneet huumeita maahan kahdella eri autolla.

”Gerbrands on saanut erien toimitusta koskevat ohjeet, ajanut edellä viranomaisten varalta, ohjeistanut mukanaan ollutta toista kuriiria sekä ollut vastuussa huumausaineiden kuljetuksesta ja luovutuksesta. Huumausaineet on kuljetettu toisen henkilön ajoneuvossa. Kuudennen matkan Gerbrands on tehnyt yksin”, käräjäoikeuden tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan ensimmäinen erä luovutettiin Helsingin Ruoholahdessa heinäkuussa 2015.

Tuolloin Gerbrands ja toinen kuriiri matkustivat Helsinkiin Tallinnan kautta. Parivaljakko yöpyi yön Ruoholahdessa sijaitsevassa Holiday Inn -hotellissa. Gerbrandsin matkakumppani luovutti hotellin parkkipaikalla 15 kiloa hasista vastaanottajalle.

Suurimman huume-eränsä Gerbrands toi Suomeen Ruotsin kautta marraskuussa 2015. Hän luovutti tuolloin yhdessä toisen henkilön kanssa Espoossa, Ikean parkkipaikalla 30 kiloa hasista, 20 kiloa amfetamiinia ja kilon kokaiinia huumausaineita hakemaan tulleille henkilöille.

Gerbrands jäi kiinni Vantaalla helmikuussa 2016. Hän toi tuolloin yksin Ruotsista laivalla Naantaliin noin 18,5 kiloa hasista. Naantaliin päästyään hän ajoi Mäntsälään. Siellä hän pakkasi hasiksen 18 pussiin. Pussit, joissa oli noin 17,5 kiloa hasista, hän jätti Mäntsälän rautatieasemalle pysäköityyn ajoneuvoihin.

Tämän jälkeen Gerbrands ajoi Vantaalle, jossa hänet otetiin kiinni. Häneltä takavarikoitiin kiinnioton yhteydessä noin kilo hasista.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan Gerbrands on tunnustanut teon. Hänen mukaan rikollisryhmä on painostanut hänet kuriiriksi. Gerbrands on sanonut, että rikollisryhmä on uhannut häntä sekä hänen läheisiään väkivallalla.

Gerbrandsin mukaan hän on toiminut rikollisryhmän kuriirina myös siksi, että hän on halunnut lyhentää omaa velkaansa rikollisryhmälle.

Gerbrand on myös kertonut tunnustaneensa teon päästäkseen irti rikollisesta toiminnasta. Käräjäoikeus piti tätä motiivia uskottavana. Oikeuden mielestä painostuksesta ei ole kuitenkaan olemassa sellaista näyttöä, että sitä olisi voinut käyttää rangaistuksen lieventämisperusteena.

”Gerbrandsin syyksi luetut huumausainerikokset ovat niin törkeitä, että lähtökohtaisesti niistä on tuomittava niin pitkä yhteinen vankeusrangaistus kuin lain mukaan mahdollista, eli kolmetoista vuotta vankeutta”, oikeus linjasi.

Tuomiosta ei selviä Gerbrandsin kansalaisuutta, mutta hän tarvitsi käräjäoikeuden mukaan istunnossa hollantilaista tulkkia.