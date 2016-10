Poliisi selvittää Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen mahdollisia työturvallisuusrikoksia

Työsuojeluviranomaiset ovat tarttuneet astetta järeämpiin keinoihin Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen (Hesy) pitkäaikaisten työsuojeluongelmien ratkaisussa. Uudenmaan aluehallintoviraston (avi) työsuojelu on tehnyt Hesystä ilmoituksen poliisille esitutkintaa varten.

Avin työsuojelutarkastaja Kirsi Pardain-Patanen ei kerro ilmoituksen tarkkaa sisältöä. Helsingin poliisin komisario Anni Hietala vahvistaa, että asia on parhaillaan poliisin tutkinnassa. Poliisi selvittää omalta osaltaan, onko syytä aloittaa esitutkinta.

Hesyn hallituksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen kertoo, että yhdistys on saanut tiedon poliisitutkinnasta.

”Me soitimme aviin kysyäksemme tästä asiasta tarkemmin. Ilmoitus koskee edellisen hallituksen toimia, ei tätä nykyistä”, Luukkainen sanoo.

Hesy vaihtoi hallitusta vappuna, ja Luukkainen palasi yhdistyksen puheenjohtajaksi parin vuoden tauon jälkeen.

HS:n saamien tietojen mukaan avin ilmoitus perustuu rikoslain 47 luvun ensimmäiseen pykälään, joka koskee työturvallisuusrikoksia.

Työturvallisuusrikokseksi katsotaan tapaukset, joissa työnantaja tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo työturvallisuusmääräyksiä, lyö laimin valvontavelvoitteensa tai jättää huolehtimatta työsuojelun edellytyksistä. Lain mukaan työsuojelurikoksesta voidaan tuomita joko sakkoihin tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Avi on jo seitsemän vuoden ajan yrittänyt saada Hesyn monia työsuojeluongelmia kuriin. Hesylle on tänä keväänä ja kesänä langetettu jo kaksi uhkasakkoa, joilla yhdistystä on patistettu ihmisten työolojen parantamiseen. Uhkasakkojen yhteissumma on 18 000 euroa.

Uhkasakkojen ja poliisille jätetyn ilmoituksen perustana on huhtikuussa valmistunut tarkastuskertomus, jossa työsuojelutarkastajat totesivat, että Hesy ei ole kyennyt parantamaan henkilöstönsä työoloja.

Tarkastuskertomuksen mukaan henkilöstön epäasiallinen kohtelu on ollut uhkaavaa käytöstä, huutamista, mykkäkoulua ja epäasiallista puhuttelua, mikä on koettu ammattitaitoa halventavana. Epäasiallisena pidettiin toistuvaa arvostelua, ulos savustamista ja työn hankaloittamista.

Hesy lupasi jo vuoden 2013 syksyllä parantaa tilannetta työnjohdollisilla järjestelyillä. Yhdistys palkkasi uuden toiminnanjohtajan seuraavana vuonna, mutta tämä erosi muutaman kuukauden pestin jälkeen.

Hesyn uutena toiminnanjohtajana aloitti Pirjo Onza elokuun alussa.

Avin tarkastaja Pardain-Patasen mukaan Hesylle on annettu aikaa saattaa työolot järjestykseen, ja seuraava kuuleminen tapahtuu loka-marraskuun taitteessa.

”Nämä ovat pitkiä juttuja. Meidän on pystyttävä arvioimaan, onko toteutetuilla toimenpiteillä todellista vaikutusta työoloihin. Onko esimerkiksi työn kuormittavuus vähentynyt”, Pardain-Patanen luonnehtii.

Työsuojeluviranomaisilla on ollut kaksi tutkintalinjaa Hesyssä. Pardain-Patanen ei yksilöi, liittyykö poliisille jätetty ilmoitus työn kuormittavuuden tutkintaan vai epäasiallisen käytöksen tutkintaan.