Helsingin poliisi kitkee pyöräilyä jalkakäytävillä

Poliisi valvoo Helsingissä tehostetusti pyöräilyä jalkakäytävillä ja autojen pysäköintiä pyöräteille ja jalkakäytäville. Valvonta alkoi tänään keskiviikkona ja jatkuu ainakin perjantaihin.

Taustalla ovat havainnot, että polkupyöräilijät ajavat eri puolilla Helsinkiä jalkakäytävillä ja aiheuttavat vaaratilanteita. Lisäksi autoja on pysäköity jalkakäytäville ja pyöräteille, mikä on vaikeuttanut pyöräilyä. Poliisi on saanut ongelmasta paljon palautetta, poliisi kertoo Facebookissa.

Poliisin ilmoitus tehovalvonnasta keräsi nopeasti satoja tykkäyksiä Facebookissa. Yleisö esitti toiveita ja vinkkejä poliisille muun muassa, että pyöräilijöiden valojen käyttöäkin kannattaisi seurata. Helsingin poliisi vastasi, että se seuraa syksyllä myös pyöräilijöiden valojen käyttöä.