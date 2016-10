Postin jakelu takkuaa – syyskuussa kärsivät eniten Espoon Matinkylä ja Helsingin Malmi

Postin jakeluhäiriöiden tilasto syyskuulta on murheellista luettavaa. Lähes jokaisena päivänä, jossain päin Suomea Postin perusjakelu on takkuillut.

Erityisen murheelliselta tilanne näyttää Espoon Matinkylässä ja Helsingin Malmilla. Matinkylässä jakeluhäiriöitä on kirjattu peräti 11 päivänä, Malmilla kuutena päivänä jaksolla syyskuun alusta lokakuun alkupäiviin saakka.

Muuten jakeluhäiriöitä on ollut melko tasaisesti isojen kaupunkien Turun, Tampereen, Helsingin, Espoon ja Vantaan eri kaupunginosissa. Pienillä paikkakunnilla jakelu on häiriintynyt satunnaisesti.

Postin uusi jakelujohtaja Juhani Vuola sanoo, että Posti on kesän jälkeen pyrkinyt määrätietoisesti parantamaan häiriötiedotustaan. Asiakkaat pystyvät seuraamaan tilannetta jopa kaupunginosittain. Parempaa tiedonkulkua on myös postilta edellytetty.

”En sitten tiedä, kuinka moni asiakas ennättää lukea meidän häiriötiedotteitamme, mutta tietoa on ainakin käytettävissä”, Vuola sanoo.

Perusjakelun häiriöissä on usein monia syitä, henkilöstön sairauspoissaoloja, konerikkoja jakelukeskuksissa ja jopa hankalia kelejä.

HS:n testissä pääkaupunkiseudulla viime huhtikuussa vain puolet kirjeistä tuli perille luvatussa ajassa. Silloin Postin ammattiliiton, Posti ja logistiikka -alan unionin puheenjohtaja Heidi Nieminen arvioi, että posti kulku on heikentynyt, koska henkilöstö on karsittu minimiin.

Vuola muistuttaa, että Posti ei saa valtiolta mitään lisärahoitusta, vaan sen pitää pystyä rahoittamaan toimintansa omilla keinoilla, esimerkiksi postimerkkien ja kuljetuspalveluiden myynnillä. Kun kirjelähetysten määrä vähenee kymmenen prosentin vuosivauhtia ja postin tulot noin 70 miljoonaa euroa vuodessa, toimintaa on sopeutettava.

Sopeutustoimiksi on ehdotettu muun muassa jakelupäivien karsimista, siirtymistä luukkujakelusta yhteislokerikkoihin ja jakelunopeuden muutoksia. Taustalla on postilain muutos, jonka on määrä tulla voimaan ensi kesänä.

Alkusyksyn paikallisia jakeluviivästyksiä yhdistää Vuolan mukaan muutos. Esimerkiksi Espoon Matinkylän perusjakelua on häirinnyt se, että toimipiste muutti heinäkuussa metrotyömaan kupeesta Piispanristiltä Kiviruukille. Samassa yhteydessä katsottiin järkeväksi muuttaa työprosesseja.

”Ennen kuin posti laitetaan postinjakajan laukkuun, se lajitellaan jakelukierroksella olevien osoitteiden, portaiden ja asuntojen numeroiden mukaan. Vanha hyllytysjärjestelmä toimipisteessä on tullut tiensä päähän. Se on liian jäykkä nykypäivän tarpeisiin”, luonnehtii Vuola.

Muutos Matinkylässä on Vaulan mukaan tarkoittanut kalustuksen uusimista, ja siksi se oli luonteva toteuttaa muuton yhteydessä.

”Henkilöstö on toiminut todella hyvin, mutta kokonaisuudessaan muutokseen on mennyt enemmän aikaa kuin arvelimme”, Vuola myöntää.

Helsingin Malmin lukuisat jakeluhäiriöt selittyvät sillä, että posti laskee Malmin alueeseen myös muita lähikaupunginosia kuten Pukinmäki, Puistola, Malmi, Suutarila, Tapanila ja Siltamäki. Elokuussa Malmin alueella oli poissaoloja, joissa sijaisten kouluttamiseen on mennyt aikaa.

Viestintävirasto tutkii parhaillaan tietoja Postin jakeluhäiriöistä viime kesänä. Kuluttajansuojaryhmän päällikkö Merja Saari sanoo, että virasto voi velvoittaa Postia korjaaviin toimenpiteisiin ja antamaan lisätietoja. Virasto voi myös asettaa Postille uhkasakon.

Helmikuussa virasto totesi Postin rikkoneen postilakia, koska yksityisten kirjelähetysten viisipäiväinen jakelu ei täysin toteutunut elo-syyskuussa vuonna 2015. Postin on pitänyt sen jälkeen raportoida jakeluhäiriöistä kahden kuukauden välein.