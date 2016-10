Robottibussi siirtyi Hernesaaren rannasta Otaniemeen – nyt se kuljettaa juhlijoiden sijaan työntekijöitä ja opiskelijoita

Robottiauto kuljettaa ihmisiä lounaalle Espoon Otaniemessä. Robotti aloitti toimintansa keskiviikkona.

Kuskitta toimiva pikkubussi aloitti koeajot oikeassa liikenteessä viime kesänä Hernesaaressa, missä se liikutti väkeä muutaman sadan metrin mittaisella reitillä Hernesaaren rantaa pitkin.

Liikennekokeilu sujui hyvin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Harri Santamala.

”Pari kertaa se on pysähtynyt turhan takia. Se on säädetty aika herkäksi, että se olisi turvallinen, joten se on pysähtynyt ohi menevän roskan tai muun seikan vuoksi.”

Suurimman riskin näyttäisivät robotin toimintaan tuovan piittaamattomat kuskit. Robottiauto kulkee poikkeuksellisen hidasta vauhtia, vain 11 kilometrin keskimääräistä tuntivauhtia. Se voi aiheuttaa muilla autoilijoilla vastustamatonta halua ohitukseen.

”Se on toki ihan sallittua. Me vain toivomme, että se tapahtuisi rauhallisesti sellaisessa paikassa, missä on siihen sopivasti tilaa”, Santamala sanoo.

Tietokoneen ohjauksessa toimivalla pikkubussilla on muitakin ominaisuuksia, jotka saattavat poiketa vallalla olevasta liikennekulttuurista. Se muun muassa noudattaa pilkuntarkasti liikennesääntöjä. Myös liikenneraivo on sille tuntematon käsite.

”Meidän bussi ei esimerkiksi missään tapauksessa nopeuta kulkuaan, jos sen lähelle ajaa, pikemminkin päinvastoin, se saattaa jopa hidastaa”, Santamala sanoo.

Yllättäviä tilanteita voi myös syntyä ihmisten reaktiosta liikenteessä olevaan kuskittomaan autoon.

”Usein autoilijat haluavat ottaa siitä kuvia samalla kun ajavat.”

Kokeilu on askel eteenpäin liikenteen automatisoinnin tiellä. Siinä edetään nyt turvallisuus edellä, Santamala kertoo.

Mikäli robottiauton tietokoneet sammuvat, menevät auton jarrut lukkoon. Tällaisessa tilanteessa myös auton ovet on mahdollisuus avata, Santamala kertaa.

Toistaiseksi koeajoissa on kuitenkin mukana yksi henkilö valvomassa ajoa. Lähinnä siksi, että se luo ihmisiin turvallisuuden tunnetta.

”Tässä on analogia hissiin. Niissäkin oli turvallisuuden takaamiseksi henkilökuntaa alkuvuosina.”

Robotin toiminta on osa kuuden suomalaiskaupungin sohjoa-hanketta, jossa kehitetään älykkäämpiä palveluita.

Otaniemessä yhdeksän hengen maksuton kyyti vie ihmisiä noin puolen kilometrin matkalla, aamulla työpaikoille ja opiskeluihin, päivällä lounaalle, Santamala kertoo.

Otaniemi on täydellinen kokeilualue, sillä alueella on paljon opiskelijoita, jotka joutuvat siirtymään päivän aikana rakennuksista toiseen.

”Täällä on paljon rakennuksia ja paljon pikkukatuja, mihin eivät tavalliset bussit mahtuisikaan. Kaikkiaan eri paikkojen välillä saattaa olla pitkäkin välimatka.”

Santamala uskoo, että robottiautot voidaan saada Suomessa liikenteeseen ainakin kausiluonteisesti muutaman vuoden sisällä. ”Tähän on selvästi nyt kova halu ja meillä on Suomessa hyvä pohja jo olemassa teknologiateollisuudesta. Tässä on joko oltava ensimmäisenä mukana tai rahat tästä valuvat muualle.”