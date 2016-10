Vihreiden rivit rakoilevat Keskuspuiston takia, vasemmisto vastustaa jo – mitä tapahtuu Helsingin uudelle yleiskaavalle?

Vihreiden kaupunginvaltuutettuna Helsingissä toimiva Leo Stranius kertoo blogissaan, ettei välttämättä anna tukeaan Helsingin uudelle yleiskaavaehdotukselle, jos Keskuspuistoon suunnitellut leikkaukset jäävät kaavaan. Ilmoitus on merkittävä, koska vihreät on Helsingin valtuuston toiseksi suurin ryhmä.

Trond H. Trosdahl

Helsingin suurten valtuustoryhmien kokoomuksen, vihreiden ja sdp:n johto on seissyt tiukasti yleiskaavaehdotuksen esittämien suurten linjausten takana. Vihreiden valtuustoryhmän johtaja Otso Kivekäs kertoo, että vihreissä on Straniuksen empimisestä huolimatta edelleen ”laaja” yhteisymmärrys siitä, että yleiskaavaehdotuksen hyväksyminen on tärkeää.

”Emme me tietenkään ole erityisen tyytyväisiä [yleiskaavaan] keskuspuiston kohdalta. Mutta kaavan kokonaisuus on hirveän tärkeä”, Kivekäs sanoo.

Kivekäs korostaa myös, ettei Straniuskaan ole ilmoittanut lopullista äänestyspäätöstään.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavaehdotusta viikon päästä maanantaina. Kaupunginvaltuustoon ehdotuksen on tarkoitus edetä vielä tämän kuun lopulla. Se, hyväksytäänkö kaava, riippuu siitä, saako se taakseen yli puolet Helsingin 85 valtuutetusta.

Helsinkiin ollaan laatimassa yleiskaavaa, jossa varaudutaan siihen, että kaupungin väkiluku kasvaa vuoteen 2050 mennessä 250 000 ihmisellä. Suuren väestönkasvuodotuksen vuoksi kaavassa ehdotetaan useita kiistanalaisiksi muodostuneita kaavahankkeita.

Keskuspuiston reunamien lisäksi rakentamista esitetään muun muassa Malmin lentokentälle. Tämän lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto haluaisi muuttaa kaupungin sisääntuloväylät asuinkaduiksi.

Keskuspuistoa puolustamaan syntyneen kansanliikkeen mukaan puiston reunamille rakentaminen vaarantaisi alueella elävien eläinten ja kasvien elinolosuhteita, häiritsisi ihmiten liikuntamahdollisuuksia ja poistaisi Keskuspuistosta metsän tuntua.

Kaavaehdotus mahdollistaa paikka paikoin rakentamisen, joka kaventaisi Keskuspuiston vain muutaman sadan metrin levyiseksi. Käytännössä rakentamisesta päätetään kuitenkin vasta asemakaavavaiheessa, eikä rakentamisen lopputuloksesta voida siis vielä tässä vaiheessa sanoa juuri mitään.

Maunulan uurnalehdon kohdalla yleiskaavaehdotus näyttää tältä:

Keskuspuiston Hämeenlinnanväylän puoleisia merkintöjä on julkisuudessa vastustanut myös vasemmistoliitto. Vasemmistoliiton kanta on herättänyt pahennusta kokoomuksessa, sdp:ssä ja vihreissä, koska vasemmistoliiton edustaja oli mukana neuvotteluissa, kun yleiskaavaehdotusta käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Lisää esimerkkejä yleiskaavan vaikutuksista Keskuspuistoon löytyy tästä uutisesta.

Keskuspuistosta nousevan kiistan on sanottu vaarantavan koko kaavan läpimenon. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Hämeenlinnanväylän itäpuolelle rakentaminen on tärkeää, jos Hämeenlinnanväylä aiotaan muuttaa kaupunkibulevardiksi. Kaupunkibulevardit taas ovat tärkeä osa koko yleiskaavan ehdottamaa liikennejärjestelmää.

HS:n saaman kaupunkisuunnitteluviraston teettämän muistion mukaan Keskuspuistoon suunnitellun rakentamisen poistaminen kaavaehdotuksesta saattaisi tarkoittaa sitä, että kaava olisi asetettava uudelleen nähtäväksi. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että yleiskaavan hyväksyminen siirtyisi seuraavalle vaalikaudelle ja sen mahdollistama asuntorakentaminen hidastuisi.

Leo Stranius kertoo blogissaan pitävänsä hyvänä sitä, että yleiskaavan hyväksyminen siirtyisi seuraavalle valtuustolle. Näin ollen yleiskaavasta voitaisiin keskustella tulevien kuntavaalien yhteydessä.