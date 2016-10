Itiscity ja Jumbolandia – Tällaisia kaupunkeja meillä olisi, jos ne perustettaisiin kauppakeskusten ympärille

Jumbolandia, Itiscity, Sellovaara tai Omppula.

Tällaisia voisivat olla pääkaupunkiseudun isot kaupungit, jos ne perustettaisiin uudelleen kauppakeskusten vaikutusalueiden mukaan.

Se olisi paluu menneisyyteen, sillä alun perin kaupungit ovat kasvaneet paitsi uskonnon ja maanviljelyn, myös kaupankäynnin ympärille.

Vuosaaressa asuva Dilan Cirik olisi uudessa kuntajaossa itisläinen ja hyvin kotiseuturakas:

”Keskustassa on niin kiireistä, täällä on kotoinen tunnelma. Joskus kaverit haluavat lähteä vaikka Kamppiin, mutta minä en halua. Se ei inspiroi”, Cirik sanoo kauppakeskus Itiksessä.

”Kahvilatkin tuntuvat siellä keskustassa erilaisilta”, Cirik sanoo ja esittelee Itiksen uutuutta, Tallinnanaukiolle äskettäin avattua turkkilaista kahvilaa. ”Täältä saa simitiä ja börekiä, turkkilaisia leivonnaisia.”

Haukilahdessa asuvat Antti ja Marja-Liisa Holma olisivat puolestaan omppulaisia, Matinkylän Ison Omenan asukkaita:

Holmat saavat hoidettua omassa kauppakeskuksessaan lähes kaiken: pankkiasiat tai palautettavat kirjaston kirjat. Pian he myös asuvat siellä, sillä kauppakeskuksen yläpuolelle on rakenteilla asuintorni.

Sieltä pääsisi myös kätevästi kohta metrolla muualle, mutta Holmilla ei taida olla siihen tarvetta. ”Ehkä kerran vuodessa tulee käytyä jossain Sellossa”, Antti Holma tuumaa.

”Tuossa on mukava kahvila, tuossa portaiden juurella, olemme juuri menossa sinne”, Marja-Liisa Holma kuvailee ja viittilöi tuttavapariskuntaa mukaansa. Seurue on nauttinut Holmien luona päivällisen ja nyt on vuorossa jälkiruokakahvit kauppakeskuksen tapaan.

”Tultiin näille näyttämään tätä keskusta ja tulevaa kotipaikkaa. Kun eivät vielä koskaan ole täällä käyneet”, Antti Holma kertoo.

Ihmiset valuvat kauppakeskuksiin yli kuntarajojen. Siksi voisi olettaa, että kuntarajoja enemmän asukkaita liikuttavat ostoskeskukset.

Se, mihin kauppakeskukseen päätyy ostoksille, riippuu kulkemisen helppoudesta, sanoo Sellon toimitusjohtaja Matti Karlsson. Matkaa mitataan pääkaupunkiseudulla usein ajassa eikä etäisyydessä.

Selloonkin tullaan yllättävän kaukaa: Kehä I:n ja Turuntien varrelta:

”Meille tullaan esimerkiksi Helsingin Munkkiniemestä. Siitä kestää matka Turuntietä pitkin kymmenen minuuttia”, Karlsson kehaisee.

”Jos Suur-Leppävaara olisi kaupunki, se olisi Suomen 16. suurin. Kun lasketaan koko meidän vaikutusalueen asukkaat, nousee luku 100 000:een.”

Isoin kaupunki uudessa kuntajakomallissa olisi kuitenkin Itiscity. Sen vaikutuspiirissä on lähes puoli miljoonaa asukasta kauppakeskuksen arvion mukaan.

”Itikseen tullaan lähialueiden lisäksi itäistä ja pohjoista kantakaupunkia myöten kaikkialta, missä vain on metro tai helppo ajomatka Itäväylälle”, kuvailee Itiksen kauppakeskusjohtaja Kirsi Feirikki.

Hyvänä kakkosena olisivat jumbolaiset. Heitä on reilusti yli 250 000, silti melko vähän alueen laajuuteen nähden.

Jumbolaiset asuvat keskimäärin muuta pääkaupunkiseutua löyhemmässä kaupunkirakenteessa, omakotitaloissa tai pientaloissa kaukana toisistaan. Siksi Jumboon tullaan lähialueiden lisäksi myös kaukaa: Keravalta, Sipoosta ja Riihimäeltäkin.

Rikkain kunnista olisi Omppula.

Tämä kauppakeskus on syntynyt kultalusikka suussa keskelle vaurainta Suomea. Sen itäpuolella ovat Westend, Haukilahti, Lauttasaari, etelässä Laurinlahti ja lännessä Nuottaniemi - hintavia asuinalueita, hyvin toimeentulevan väestön suosiossa.

Alueen asukkaiden ostovoima onkin kaksinkertainen verrattuna suomalaisen keskimääräiseen ostovoimaan, sanoo kauppakeskuksen omistavan Cityconin kaupallinen johtaja Sanna Yliniemi.

Kun uudistuvan Ison Omenan sivuovesta astuu sisään, näkee ensimmäisenä viinibaarin. Täällä ei kimaltele muualla kuin ruotsalaisen korusuunnittelijan Efva Attlingin myymälässä. Tai konseptimyymäläksi sitä kaupan asiantuntijat sanoisivat. Se tarkoittaa, että esillä on erikoisvalikoima – kaikkea kallista.

”Meillä on poikkeuksellinen ravintolavalikoima, hyvin laadukas ruokakauppa sekä joidenkin merkkien brändimyymälöitä, missä tuotteet ovat hieman hintavampia ja laadukkaita”, Yliniemi kuvailee.

Siinä missä Itiscity tuntuu elävän koko ajan, Omppulassa on hiljaista iltapäivälläkin. Itiscityssä on lähes ruuhkan tuntua perjantaina kahden jälkeen. Itiksen kauppakeskuksessa käy pääkaupunkiseudun kolmanneksi eniten ihmisiä. Käyntikertoja oli 19 miljoonaa vuonna 2014. Eniten käyntejä oli Kampissa, hyvänä kakkosena tuli Sello.

Käyntikerrat eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Sellossa ja Itiksessä käydään usein, ehkä jopa päivittäin, sillä ne sijaitsevat keskellä tiheää kaupunkiasutusta ja ratojen varressa.

Kauppakeskusjohtajat sanovat mieluusti kauppakeskusten olevan enemmän kaupunkikeskuksia kuin kauppakeskuksia. Sillä tarkoitetaan, että kauppakeskukseen tullaan olemaan tai käymään, eikä välttämättä osteta mitään. Sellon ja Itiksen rahavirrat syntyvät pienistä ostoksista, joita tehdään paljon.

Jumbo on toista maata. Sinne tullaan olemaan kuluttamalla rahaa:

Jumbo on pinta-alaltaan pääkaupunkiseudun kolmanneksi suurin. Ainoastaan parkkipaikkoja on ennätysmäärä, viihdekeskuksen paikat mukaan luettuina 5 500 paikkaa. 80 prosenttia Jumbon asiakkaista tuleekin henkilöautolla keskimäärin 27 minuutin ajomatkan päästä.

Asiakasmäärältään se jää jälkeen lähes kaikista muista. Osasyynä on sijainti ja siitä seuraava erityisluonne, mitä joku voisi kutsua maalaismaisuudeksi. Tyypillinen Jumbon asiakas saattaa tulla paikalle kaukaakin – Järvenpäästä, Nurmijärveltä, jopa Mäntsälästä asti, kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro sanoo.

Jumbo kuitenkin tahkoaa eniten rahaa: yhtä käyntikertaa kohti yli 37 euroa. Sama summa on Itiksessä yli 19 euroa ja Sellossa lähes 17 euroa. Se lasketaan jakamalla kauppakeskuksen kokonaismyynti kävijämäärällä ja on siis eri asia kuin kauppakeskusten tekemät tutkimukset asiakkaidensa käyttämästä rahamäärästä

”Asiakkaamme käyttävät keskimäärin aika paljon rahaa asioidessaan meillä. Asiakkaat itse ovat tutkimuksissamme arvioineet käyttävänsä yhdellä käynnillä noin 90 euroa.”

Osa rahasta tulee isoista kauppaostoksista. Kun kauppakeskukseen ajaa puolisen tuntia, ei siellä ehkä tule käytyä joka päivä. Siitä syystä kerralla ostetaan enemmän.

”Meidän asiakkaat saattavat ostaa kerralla enemmän, he hoitavat ehkä useita asioita ja isoja ostoksia samaan aikaan. Lisäksi meille tullaan viihtymään, syödään, ehkä keilataan tai käydään elokuvissa ja kylpylässä, hyvässä lykyssä jäädään vielä yöksi. Tämä on kokonainen viihdekeskus”, Lehtoaro sanoo.

Jumbolandian asukas viihtykin toiminnan keskipisteessä kauan, ei kai kannata hötkyillä, kun on kerran reissuun lähtenyt: yli kaksi tuntia hurahtaa nopeasti.

Toisin on kaupunkikeskuksissa, niissä vain piipahdetaan, Karlsson sanoo. ”Meillä on asiakkaita, jotka käyvät joka päivä. He tulevat tapaamaan ystäviään, kahville, viihtymään ja siinä samassa ehkä ostavat jotain. Kaikki eivät välttämättä edes osta mitään.”

Näin juttu tehtiin: Kartat perustuvat kauppakeskusten antamiin kävijätietoihin sekä niiden arvioihin vaikutusalueensa asukasmäärästä. Lisäksi karttojen lähteenä käytettiin Aalto yliopiston, Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Turun kauppakorkeakoulun tutkimusta vuodelta 2010 ”Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta”.

Fakta Kaikkein suurin on kuitenkin keskusta Pääkaupunkiseudulla vaikuttaa neljä suurta kauppakeskusta: Itis, Leppävaaran Sello, Vantaan Jumbo sekä Matinkylän Iso Omena. Lisäksi Helsingin keskusta vetää puoleensa asukkaita muista kunnista, kaukaa ja läheltä. Helsingin keskustan kauppakeskus Kamppi oli kävijämäärältään Suomen suurin vuonna 2014, sinne tehtiin yli 35 käyntiä. Kampin kävijämääriä nostaa läpikulkuliikenne, kauppakeskuksessa on metroaseman lisäksi sekä lähiliikenteen että kaukoliikenteen terminaalit. Pääkaupunkiseudulla tehtiin vuonna 2015 reippaasti yli 118 miljoonaa käyntiä kauppakeskuksiin. Pääkaupunkiseudulla upotettiin rahaa kauppakeskusten ostoksiin ja palveluihin yli kaksi miljardia euroa vuonna 2014, kertoo kauppakeskusyhdistys. Voi siis hyvällä olettaa, että kuntarajoja enemmän asukkaita liikuttavat kauppakeskukset.