Siskokset pyörittävät Helsingin legendaarisinta biljardisalia kolmannessa polvessa – Töölön Ritzin historia alkaa 1930-luvulta

Alhaalta kuuluu tasainen kalina. Jo ovelta on selvää, mikä peli portaiden alapäässä on meneillään.

Ei se ole kaisaa, ”klok”. Eikä se ole poolia, ”klak”. Se on snookeria, ”klik”. Biljardin eri lajeissa palloista lähtee niiden kohdatessa erilainen ääni.

Pienten pallojen snookerissa se on ”klik”.

Helsingin Etu-Töölössä sijaitseva Ritz on biljardin pelaajille sama kuin Tali golfareille: Helsingin ja koko Suomen perinteisin pelipaikka.

”Perustajan suku on alalla yksi Suomen vanhimpia. Poikolaiset pyötittävät palloja jo kolmannessa polvessa”, Matti Kiiski toteaa.

Teemu Silván

Kiiski, 77, käy Ritzissä pelaamassa kasipalloa kaveriporukan kanssa joka maanantai. Nykyisin Käpylässä asuvalle Kiiskelle Ritz ja sen ympäristö eivät kuitenkaan ole vieraat.

”Ei todellakaan! On niitä kulmia tullut nuohottua. Asuin siellä aikanaan. Leffateatterissakin kävin kakskyt kolkyt kertaa ainakin.”

Toden totta. Osoitteessa Eteläinen Hesperiankatu 22 sijaitsi elokuvateatteri Ritz vuodet 1938–1986. Lauri Reitzin rakennuttamassa ja vuonna 1938 valmistuneessa talossa sijaitsevat myös perinteikäs kulttuuri- ja ruokaravintola Elite sekä Lauri ja Lasse Reitzin säätiön toimitilat.

Lauri Reitz (1893–1959) oli aikansa tunnettu rakennuttaja ja grynderi. Hänen ja aviopuolisonsa Maria Lindholmin (1891–1971) ainoa lapsi, vuonna 1924 syntynyt Lasse Reitz kuoli 42-vuotiaana vuonna 1966.

Olli Aaltonen

Reitzien säätiö tunnetaan muun muassa taidekokoelmistaan. Eteläisen Hesperiankadun ja Apollonkadun väliseen kortteliin jäävän Reitzin säätiön talon suunnitteli arkkitehti Jalmari Peltonen. Rakennus edustaa ajalle tyypillistä funkista. Ritzin arvellaan saaneen nimensä rakennuttajansa nimeä myötäillen.

Takaisin biljardiin. Tai tarkemmin snookeriin. Ritz Biljardissa on yhdeksän poolpöydän lisäksi kolme snookerpöytää. Kun osoitteessa Kolmas linja 3 Kalliossa sijainnut Biljardisali Metropool viime keväänä lopetti, monien snookerpelaajien tie kävi Ritziin.

Metropoolissa oli kahdeksan poolpöytää, kolme kaisapöytää ja neljä snookerpöytää. Taloyhtiö kuitenkin lopetti salin vuokrasopimuksen ja tilalle suunniteltiin autotalli. Pääkaupunkiin iski snookerpöytäpula.

”Kesällä tuli paljon uusia asiakkaita”, yhdessä siskonsa Pieta Mansnerin kanssa Ritziä nykyisin pyörittävä Hanna Lohtander kertoo.

Teemu Silván

Sisarukset ovat Ritz Biljardin perustajan Jesse Poikolaisen tyttäriä. Sali avautui 1987, ja sisarukset aloittivat sen yrittäjinä vuonna 2006. Isoisä Oiva Poikolainen puolestaan aloitti aikoinaan biljardiyrittäjänä perustamalla salin Fredrikintorille.

Kuluillaan on siis eräänlainen Ritzin 10-vuotisjuhlavuosi ensi vuonna 30 vuotta täyttävässä biljardisalissa.

Ritz Biljardissa on syksyisenä sunnuntaina leppoisa tunnelma. Noin puolessa pöydistä on peli meneillään. Elokuvateatterin peruna sali putoaa tasanteittain alas sen takaosaan, ja näkymä ylitse pöytien on avoin.

Kuten golf, biljardikin on kuitenkin herrasmieslaji, eikä vieraisiin pöytiin huudella.

”Biljardisalissa on omat sääntönsä. Me olemme herrasmiehiä, noudatamme etikettiä”, Matti Kiiski sanailee.

Teemu Silván

On se myös rouvasnaislaji. Poolpöydässä Mella Frosterus on asetellut poolpallot riviin ”linjalle”. Pian hän upottelee niitä yksi kerrallaan pusseihin. ”Klak”, ”klak”, ”klak”, ”klak”...

”Tämä on Helsingin ainoa perinteinen biljardisali”, hän luonnehtii.

Salin perinteisyyden aistii silmällään ja pelin tasokkuuden korvallaan. Kapakkapöytien ympärillä on usein kaikkien aikojen meteli. Ritzin baarissa on A-oikeudet, mutta salin puolella keskitytään päälajiin.

”Klik”

