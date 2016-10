Hindujen vuoden suurta juhlaa tanssitaan Vantaalla –puvut ja ruuat hehkuvat värikkäinä

Hindujen vuoden yhtä tärkeimmistä juhlista vietetään tänä viikonloppuna Vantaan Simonkylässä. Durga Puja tarkoittaa hyvän voittoa pahasta, sillä se keskittyy Durga-jumalattaren ympärille. Monikätinen voiton jumalatar voitti uskomuksen mukaan demonin.

Utpal Podder

Juhla tarkoittaa hindu-yhteisölle hiljentymistä rukouksen äärelle, mutta myös ystävien tapaamista, juhlaruokaa, tanssia ja laulua.

Durga Pujaan osallistuvat pääkaupunkiseudun hindut kokoontuvat vielä sunnuntaina juhlan viimeiseen tapahtumaan. Oikeasti juhla on viisipäiväinen, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa se supistuu koulun ja työn vuoksi usein kaksipäiväiseksi, kertoo juhlat järjestävän Pujari-yhdistyksen puheenjohtaja Utpal Podder.

”Durga Pujaa juhlivat kaikki hindut samaan aikaan joka puolella maailmaa. Sen pitäisi olla viisipäiväinen, mutta meillä se on nyt lyhyempi.”

Utpal Podder

Durga Pujan päähenkilö on jumalatar Durga sekä häntä esittävä kymmenenkätinen kullattu patsas. Suomen Pujari-yhdistys ottaa esille juhlaa varten ja se seisoo kukitettuna keskellä vantaalaiskoulun juhlasalia juhlan ajan. Patsaan äärellä rukoillaan ja se kukitetaan.

Muuten Durga Pujassa on kysymys hauskanpidosta: väellä on koreat vaatteet ja juhlaruokaa riittää kaikille. Ohjelmassa on tanssiesitys, laulua ja musiikkia sekä juhlaväen siunaaminen. Yksi päätapahtumista on sindoor khela.

”Naimisissa olevat naiset värjäävät punaisella kasvomaalilla patsaan jalat ja otsan sekä lopulta toisensa”, kertoo Podder. Sen ja rukoilemisen toivotaan takaavan pitkäikäisen avio-onnen.