Perussuomalaiset haluavat säilyttää Malmin lentokentän – ”Kyse äänestäjien menettämisen pelosta”, sanoo virallista linjaa vastustava

Perussuomalaiset ovat siirtyneet virallisesti puolueena tukemaan Malmin lentokentän säilyttämistä. Perussuomalaisten puoluehallitus teki asiasta päätöksen sunnuntaina puoluehallituksen kokouksessa.

Linjaus ei yllätä, sillä suurin osa puolueen Helsingin päättäjistä on liputtanut kentän puolesta jo aiemmin. Puoluehallituksen mukaan lentokenttä on ”kansallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde” ja se tulisi säilyttää paitsi ilmailuelinkeinojen, myös viranomais- ja harrastustoiminnan vuoksi.

On mahdollista, että perussuomalaisten Helsingin ryhmä tekee asiasta ryhmäpäätöksen. Se tarkoittaisi, että kaikilla puolueen valtuutetuilla Helsingissä olisi kova paine äänestää samalla tavalla.

Asiasta ainakin keskustellaan, sanoo kaupunginvaltuutettu Tom Packalén (ps). ”Demokratiaan kuuluu, että kansan ääni otetaan huomioon.”

Packalénin oma toive on, että ryhmäpäätös saataisiin aikaiseksi. ”Tämä on iso asia ja on ikävää, että tässä on ollut eriävä mielipide, se ei ole kunniaksi meille. Tästä tullaan varmasti vielä keskustelemaan.”

Malmin lentokenttä tullee kaupunginvaltuuston eteen seuraavan kerran yleiskaavan käsittelyn yhteydessä, sillä siinä kentän tilalle ehdotetaan asuntojen rakentamista 25 000 ihmiselle.

Viimeksi Malmista on keskusteltu valtuustossa maaliskuussa, jolloin kuntalaisen aloite asiasta raukesi äänin 55–29. Tuolloin Malmin lentokentän säilyttämistä vastaan äänesti perussuomalaisista vain Harri Lindell.

Lindell aikoo edelleen pysyä kannassaan.

”Yritän tehdä järkipäätöksiä, en laskelmoituja päätöksiä. Ei muuta kuin Caterpillar paikalle”, Lindell sanoo.

Hän pitää Malmin säilyttämisen puolesta toimivaa järjestöä hyvin vahvana toimijana. ”Siellä on taustalla hyvin vahva järjestö, joka lobbaa siellä takana. Tässä on nyt kysymys äänestäjien menettämisen pelosta.”

Lindell ei kuitenkaan usko, että helsinkiläiset ovat samaa mieltä järjestön kanssa. ”Ei se ole helsinkiläisten enemmistö, mutta kovaäänisin se on.”