Hakijoita lähes sata, 22 jatkaa kisaa Helsingin toimialajohtajiksi

Tästä on kyse Toimialoille puhdas virkamiesjohto Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä muuttuu perusteellisesti 1. kesäkuuta vuonna 2017. Nykyiset yli 30 virastoa ja liikelaitosta lakkautetaan, ja tilalle tulee neljä toimialaa. Nykyisten neljän apulaiskaupunginjohtajan sijaan puikkoihin asettuvat toimialajohtajat. He ovat puhtaasti virkamiehiä, joilla ei ole poliittista taustaa toisin kuin nykyisellä kaupunginjohtajistolla. Valtuusto valitsee toimialajohtajat 26. lokakuuta.

Helsingin toimialajohtajien valinta on hyvässä vauhdissa. Alun perin neljään toimialajohtajan virkaan haki 99 henkilöä. Hakijoista 22 on jatkanut haastatteluihin. Heistä vain kolme on muita kuin Helsingin kaupungin nykyisiä työntekijöitä.

Ensimmäisessä vaiheessa suppea rekrytointiryhmä raakkasi ulos 77 hakijaa. Ryhmään kuuluivat kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja ulkopuolinen konsultti.

Seuraavassa vaiheessa poliitikoilla vahvistettu rekrytointiryhmä valitsee heidät, jotka lähetetään psykologisiin soveltuvuustesteihin. Testeihin lähetettäneen kolmesta neljään hakijaa jokaista toimialajohtajan virkaa kohti.

”Lopuksi kokoontuu rekrytointiryhmä samassa kokoonpanossa kuin aiemmin kansliapäällikköä valittaessa. Lisäksi kansliapäälliköksi valittu Sami Sarvilinna tulee mukaan ryhmään”, Pohjaniemi kertoi.

Sarvilinnan, Pohjaniemen ja ulkopuolisen konsultin kanssa rekrytointiryhmään kuuluvat kolmen suurimman valtuustopuolueen kaupunginhallitusedustajat Tatu Rauhamäki (kok), Otso Kivekäs (vihr) ja Osku Pajamäki (sd) sekä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) ryhmän puheenjohtajana.

Kaupunginjohtaja Pajunen on ryhmässä ainoa, jolla on asiassa virallista valtaa. Hän esittelee ehdokkaansa kaupunginhallitukselle. Toimialajohtajat pyritään valitsemaan lopullisesti valtuuston kokouksessa 26. lokakuuta.

Valitut johtavat aikanaan kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimen toimialoja.