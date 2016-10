Yli 80-vuotias nainen ryöstettiin veitsellä uhaten kotirapussaan Töölössä

Iäkäs nainen ryöstettiin teräaseella uhaten kotikerrostalonsa rapussa Helsingin Etu-Töölössä keskiviikkona. Ryöstäjä iski keskellä päivää: hätäkeskus sai ilmoituksen rikoksesta kello 12.56.

Vuonna 1929 syntynyt nainen oli poliisin palaamassa kaupungilta kotiinsa Dagmarinkadulle, kun hän kohtasi nuorehkon miehen hissin luona rappukäytävässä. Mies uhkasi vanhusta teräaseella ja vaati tämän kassia itselleen.

Uhri antoi kassin ryöstäjälle, eikä saanut fyysisiä vammoja tilanteessa.

Uhrin havaintojen mukaan ryöstäjä poistui ensin Dagmarinkatua Temppelikadun suuntaan, ja jatkoi matkaansa Temppelinkatua pohjoisen suuntaan.

Helsingin poliisin mukaan useat poliisipartiot haravoivat lähialueita pian ryöstön jälkeen, mutta epäiltyä ei löytynyt.

Poliisin etsimä epäilty on noin 30-vuotias, suomea puhunut mies. Vartaloltaan epäilty on hoikka ja keskimittainen. Miehellä on tummat, lyhyeksi leikatut hiukset.

Mies oli pukeutunut tekohetkellä tummaan, mahdollisesti tummansiniseen takkiin. Takki on poliisin välittämien tuntomerkkien mukaan ”puseromallinen”.

Poliisi kaipaa vihjeitä ihmisiltä, jotka ovat tehneet mahdollisesti ryöstöön liittyviä havaintoja Dagmarinkadulla tai sen läheisyydessä. Tiedot voi ilmoittaa joko puhelimitse numeroon 029 547 5645 tai sähköpostitse osoitteeseen ryosto.helsinki@poliisi.fi.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä ryöstönä, koska omaisuus anastettiin teräaseella uhkaamalla.