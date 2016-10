Vantaan Aviapolis tarkoittaakin suomeksi mummokaupunkia – Helsingin seutu on täynnä hatusta vedettyjä paikannimiä

Tuntuisiko Vuosaaren rantabulevardilla käveleminen erilaiselta, jos paikan nimi olisi Mustalahti eikä Aurinkolahti?

Kaikilla paikannimillä on historiansa. Vuosisatoja vanhoissa nimissä voi kaikua mahtavan pitäjän isännän nimi tai verenkatkuiset tapahtumat.

Toisinaan paikannimet ovat vain keskittyjä.

Niin syntyi esimerkiksi Itä-Helsingin helmi: Aurinkolahti.

”Hyvin lähellä satumaata”, kuvailee Aurinkolahtea myyvä mainosesite vuodelta 2000. Sen on tehnyt Helsingin kaupunki muutamien rakennuttajien kanssa.

Ylisanat jatkuvat: ”Aurinkolahdesta on vaikea puhua vaatimattomasti. Jo kaupunginosan oma pikkuriviera, aava merenselkä saarineen ja auringonnousuineen tuo ääneen väristystä.”

Aurinkolahti oli vuosia Mustalahti. Imagon rakennuksen hengessä Helsingin kaupunki yhdessä alueen muutamien rakennuttajien kanssa päätti nimetä sen uudelleen, kuvailee nimistöntutkija Terhi Ainiala.

Aurinkolahti tuntui sopivalta: myönteiseltä ja valoisalta.

”Ei haluttu, että paikan nimi voisi millään lailla mielikuvissa kytkeytyä alueelle samoihin aikoihin asettuneeseen maahanmuuttajaväestöön kielteisesti” Ainiala sanoo. Nimellä haluttiin alueelle hyvä maine, kovan rahan asuntotuotantoa, ja sen myötä tietysti myös varakkaita veronmaksajia.

Tehokeino näyttää toimineen. Nyt yli 16 vuotta myöhemmin on helppo todeta, että nimi on solahtanut arkikäyttöön hyvin.

”Ihmiset pitävät siitä ja käyttävät sitä. Jopa niinkin, että he haluavat välillä erottautua muusta väestöstä korostamalla sitä, että asuvat nimenomaan Aurinkolahdessa”, Ainiala kuvailee. ”Mitä muuta ihminen tarvitsee elämästä nauttiakseen”, kysyy mainos.

Näin ajateltiin aikoinaan myös Westendin, Espoon kultahammasrannikoksi kutsutun asuinalueen, perustamisessa. Yhtä hyvin alue voisi nyt olla Hirböle eli Hiirala. Alueelta löytyy vielä alkuperäistä nimistöä kuten Hiiralantie eli Hirbölevägen.

Westendistä oli tulla aluksi osa Helsinkiä, siitä tulee länteen viittaava nimi ”Länsipääty”. Aluetta mainostettiin vuonna 1935 Helsingin läntisenä esikaupunkina. Englanninkielisen nimen keksi perimätiedon mukaan Amerikassakin oleskellut autokauppias Erik H. Broman, joka oli alueen maanomistajan Arne Grahnin läheinen ystävä. Westend vakiintunut alueen nimeksi – siitä siis todennäköisesti pidettiin. Ja niin nimi virallistettiin.

Aina tuontisana ei istahda ympäristöön näin hyvin. Vantaan bisnesmaailman veturiksi lanseeraama yritysalue aivan lentokentän kupeessa sai 2000-luvun alussa komean nimen Aviapolis.

Vantaa vilisee keskiaikaisia paikannimiä, sillä alueella on ollut asutusta 1400-luvulla, joissakin kylissä kuten Veromiehessä mahdollisesti jo muutama sata vuotta aiemmin, rautakauden lopussa.

Kreikkaa ja latinaa villisti yhdistelevän nimen voisi ajatella olevan outolintu Veromiehen, Viinikkalan ja Pakkalan naapurissa. Etenkin kun sen merkitys jää ammattilaisellekin hieman hämäräksi.

”Tässä on varmaankin ollut tärkeintä saada hyvältä kuulostava nimi. En muuten voi ymmärtää mitä tällä on tarkoitettu”, latinan kielen lehtori Juhani Sarsila Tampereen yliopistosta sanoo ja pyytää toimittajaa soittamaan uudelleen tunnin kuluttua.

Myöhemmin Sarsila on nimen suhteen vain piirun verran viisaampi.

”Avius tarkoittaa syrjäistä ja poliksen kanssa se taipuisi avia-muotoon. Silloin se olisi syrjäinen kaupunki, ehkä se on sitä Helsinkiin nähden”, Sarsila arvailee. Tuskin Vantaalla on tätä haettu, sillä tarkoitus on myydä yrityksille hyvää sijaintia lentokentän kupeessa.

Toisen tulkinnan mukaan Aviapolis tarkoittaisi mummokaupunkia, sillä avia tarkoittaa latinaksi isoäitiä tai mummoa.

Nimen taustalla on kahden kielen yhdistäminen, kerrotaan Vantaan kaupungilta. Avia viittaa englannin sanaan aviation, ilmailu. Kyseessä on markkinointinimi, vahvistaa Timo Kallaluoto, Vantaan nimistöryhmästä.

Joskus paikka nimetään uudelleen virheellisesti – ja se toimii paremmin kuin oikea käännös. Ajatellaan vaikkapa Jätkäsaarta, siinäpä vasta alkuperäiseltä kuulostava nimi, ja rehellinen: satamassa on varmasti ollut satamajätkiä.

Todellisuudessa nimi syntyi käännösvirheestä. Alue oli ruotsiksi nimeltään Busholmen. Tämän arveltiin viittaavan ruotsinkieliseen sanaan hamnbuse eli satamajätkä tai hampuusi. Ehdolla oli myös nimi 1910 Mörkösaari (buse=mörkö), kerrotaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Paikannimikirjassa. Vuonna 1928 alue nimettiin virallisesti Jätkäsaareksi, hampuusien mukaan.

Tosiasiassa nimen taustalla onkin ollut muinaisruotsalainen buza-sana, joka tarkoittaa laivaa, Ainiala kertoo. Busholmen olisikin siis oikeasti Laivasaari.

Keksittyjä nimiä pääkaupunkiseudun nimistössä ovat myös Kauniainen, joka ideoitiin jo 1920-luvulla, sekä Tapiola, jonka nimestä pidettiin yleisökilpailu vuonna 1953.

Jos kilpailu olisi ratkennut toisella tavalla, voisi Tapiola olla nyt nimeltään Kotilaakso. Se oli toiseksi suosituin ehdotus Tapiolan jälkeen.

Poiminta: Vanhimmat nimet tulevat rautakaudelta

Veromies

Kylässä on asunut muinoin veronkantaja eli vouti. Ammatin mukaan nimetty paikka on myös muun muassa Tuomarinkylä. Helsingin ja Vantaan vanhaa asutusta ja nimistöä tutkinut Saulo Kepsu arvelee historian ulottuvan jopa rautakauden lopulle. 1500-luvun puolessavälissä ruotsinkielisessä Skattmansbyssä eli Veromiehenkylässä oli kahdeksan taloa.

Bemböle

Bemböle oli yksi Espoon merkittävimmistä kylistä jo 1200-luvulla. Sana tarkoittaa todennäköisesti Benedictin, tuttavallisemmin Bennen, taloa. Paikka tunnetaan myös hölmöläisten kylänä. Sadun on paikantanut juuri Espoon ruotsinkieliseen väestöön kirjailija Zacharias Topelius Maamme-kirjassaan.

Arkadia ja Hesperia

Molemmat ovat 1800-luvulla keksittyjä nimiä, aikansa muodin mukaan antiikin Kreikkaa ihannoiden. Hesperia tarkoitti ”lännen maata”. Arkadia puolestaan on vuoristoinen ylänköalue muinaisessa Kreikassa Peloponnesoksen keskiosassa. Alueen asukkaita pidettiin yksinkertaisena paimenkansana, ja Arkadiaa pidettiin paimenidyllin kotimaana.

Lähteet: Saulo Kepsun Uuteen maahan sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Karttakeskuksen Suomalainen paikannimikirja.

Haloo Aviapolis! Onko tapahtunut kämmi?

Aviapoliksen asema kehäradalla sijaitsee metsässä, jonne harvalla on asiaa. Lähellä olisi ollut liikennetarvetta 10 miljoonaa asiakasta vuodessa vetävän Jumbon yhteydessä.

Heikura Hannes