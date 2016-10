Cheekin jättiläisnaama voitti HS:n muraaliäänestyksen – Finlandia-talo ei ole maalaamassa räppärin kuvaa seiniinsä

Seiniä koristellaan Helsingin seudulla muraalein enemmän kuin koskaan aiemmin. Buumin innoittamana HS suunnitteli uusia muraaleja helsinkiläisten arvotalojen seiniin, ja omaa suosikkiaan sai äänestää tällä viikolla HS.fi:ssä.

Äänestyksen voitti selvin lukemin Finlandia-talon seinään sommiteltu Jare Tiihosen eli rap-artisti Cheekin kuva. Muraalissa on lisäksi ensi vuonna sadatta itsenäisyyden vuottaan juhlivan Suomen kunniaksi Suomi 100 -teksti. Cheek sai liki 5 000 äänestä yli neljänneksen.

Alvar Aallon suunnittelema kulttuuri- ja kokouspyhättö on rakennussuojelulain nojalla suojeltu, joten sen ulkonäön muuttelu muuraalein tai muutoin on käytännössä mahdotonta. Finlandia-talon seiniä on kuitenkin värjätty monilla eri tavoin valaistuksen avulla – viimeksi tyttöjen päivänä tiistaina, jolloin rakennus loisti pinkkinä.

Minkälaisia valaistuksia on tulossa jatkossa, Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen?

”Kaupungin kanssa on ollut keskustelua siitä, että voisiko Suomi 100 -logon heijastaa seinään. Meillä itsellämme ei ole siihen vielä resursseja, mutta kaupunki on tunnistanut tämän tarpeen.”

Tarpeen tunnistamisella Tolonen viittaa siihen, että Finlandia-talo ja sen valaistukset ovat alkaneet herättää huomiota ulkomaita myöten. Samalla voi kasvaa kiinnostus myös Helsinkiä kohtaan.

Finlandia-talo oli Tolosen mukaan pohtinut Suomi 100 -tekstiä jo ennen HS:n muraaliäänestystä. Hän ei pidä mahdottomana ajatuksena sitäkään, että tekstin lisäksi seinälle heijastettaisiin havainnekuvan tapaan jonkinlainen ihmisfiguuri.

Ehkä jopa Cheek tai joku muu nuorison suosikki?

”Voisi se olla joku nuorisoidolikin. Ymmärrän kyllä, että henkilön valinta voisi herättää tunteita”, Tolonen sanoo.

Tolosen tavoitteena on, että ainakin Suomi 100 -teksti loistaa Finlandia-talon seinässä heti uudenvuodenyönä.

Toiseksi äänestyksessä ylsi Olympiastadionin tornin koristelu Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen eli Huuhkajien tuloksilla. Muraalin henki olisi tosin sangen melankolinen, sillä tulokset lähinnä muistuttaisivat jalkapallofaneja karvaista pettymyksistä.

Stadion-säätiön toimitusjohtajaa Maija Innasta mietityttää Olympiastadionin tornin koristeleminen Huuhkajien otteluiden tuloksilla.

”Tästä pitäisi ehkä kysyä Palloliitolta”, hän sanoo.

Innanen ei kuitenkaan tyrmää ehdotuksia Stadionin tornin taiteesta – varsinkaan stadikan remontin aikana.

”Rakennustyömaata ympäröivä aita on saanut yhteistyökumppaniemme toimesta graffiteja ja suhtaudun positiivisesti torninkin väliaikaiseen koristeluun nykyään paljon käytettävin lakanoin, jollainen tornia on aiemmin Veikkauksen kampanjan aikana peittänytkin”, Innanen sanoo.

”En sulje pois väliaikaista taidetta tornin kyljessä. Päinvastoin, sekä taiteesta että kumppanuudesta on tullut paljon kyselyjä, jotka kiinnostavat.”

Pysyvä maalaus tornin kyljessä herättäisi enemmän vastustusta, arvelee Innanen.

”Torni koetaan vähän pyhäksi asiaksi. Se valkeus ja valo liittyy arkkitehtuuriin. En silti tyrmää taidetta, päinvastoin se voisi tuoda iloa ihmisille ja Stadionin arkkitehtuuria esille rakennusaikana. Mutta kun rakennuslailla suojeltu Olympiastadion aikanaan aukeaa, tuntumani on, että valkoisena funkkistornin pitäisi juuri tuolloin avautua.”

Olympiastadionin mittavan remontin pitäisi olla valmis vuoteen 2019 mennessä.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande on myös tutustunut HS:n ehdotukseen kuvituksesta Olympiastadionin tornin kylkeen.

”Hienoa, että mielikuvitusta ja luovuutta löytyy. Ihan hauska ajatus sinällään, kunhan torniin laitetaan Suomen tulokset nimenomaan Olympiastadionilla, kotikentällämme”, Palloliiton pääsihteeri Casagrande toteaa.

”Silloin nuo luvut olisivat vähän erilaiset, tosin joitakin ikäviä tappioitakin joukkoon mahtuisi, mutta isolta osalta paljon kivempia lukuja kuin tuossa mallikuvassa.”

HS ideoi taidetta myös tyhjään seinään, joka näkyy Presidentinlinnan etupihalle. Kuvamanipulaatiossa liitää venäläinen hävittäjä. Tiedustelimme mitä Presidentinlinnassa ajatellaan sen viereen ideoidusta ehdotuksesta ja ylipäätään ajatuksesta koristellaa muraalilla seinää näin Linnan tuntumassa. Presidentin kansliasta ei haluttu kommentoida asiaa HS:lle. Kuva jäi kuuden äänen erolla äänestyksen kolmanneksi.