Salakapakka-baari, kattouima-allas ja hyvät hyppelypatjat – tältä näyttää Helsingin uusin hotelli

Liuta nuoria ihmisiä tarkkailee silmä kovana, kun Jenna Mansikka opettaa heitä valmistamaan Suomenlinnan nimikkodrinkkiä. Sitruunaa, mallasta, akvaviittia, tyrnihilloa. Maistuu jotenkin ruokaisalta.

Maanantaina sitäkin drinkkiä on tarjolla Helsingin uusimman ja korkeimman hotellin kattobaarissa, Jätkäsaaren Clarionin 16. kerroksessa. Juoman saattaa valmistaa joku kuvan henkilöistä – ja juttu hotellista jatkuu kuvan alla.

Rio Gandara / HS

Jätkäsaaren tornihotellin avajaispäivä eli maanantai on pitkän rupeaman päätös: on kulunut lähes yhdeksän vuotta siitä, kun norjalainen kiinteistösijoittaja Arthur Buchardt ilmoitti haluavansa rakentaa Helsinkiin hotellin. Paikka oli Katajanokka ja veden päälle ulottuvan hotellin teemana Alvar Aalto.

Vaihtokuvasta voit katsoa, miten suunnitelma eli:

Ei tullut hotellia veden päälle eikä edes Katajanokalle. Tuli pitkä kaupunkikuvallinen vääntö, tuli monta poliittista käännöstä – ja lopulta 33-kerroksisen tornin sijaan 16-kerroksinen kaksoistorni, jonka harmaa-valko-lasiruudullisen julkisivun kohoamista kaupunkilaiset ovat seuranneet viimeisen vuoden ajan.

Tausta Pitkä yrittämä Helsinkiin Norjalainen kiinteistösijoittaja Arthur Buchardt esitteli vuonna 2007 idean hotellin rakentamisesta Helsingin Katajanokalle, osapuilleen nykyisen Altaan paikalle. Sveitsiläisarkkitehtien ristinmuotoinen suunnitelma nosti kaupunkikuvallisen kohun. Valtuusto torjui ristihotellin vuonna 2010. Buchardt alkoi puuhata Jätkäsaareen 33-kerroksista hotellitornia, ja kohu nousi jälleen. Keväällä 2013 valtuusto päätti yhden äänen enemmistöllä, että 16 kerrosta saa riittää. Buchardt tyytyi 16 kerrokseen, mutta halusi Lars Sonckin suunnittelemat satamamakasiinit hotellinsa kongressisiiveksi. Rakentaminen alkoi viime vuonna ja hotelli avataan maanantaina. Kokoustilat ja ravintola sijaitsevat kaksoistornin viereisessä makasiinissa.

Alvar Aaltoa sentään tuli: virkailijat ottavat hotelliasiakkaat vastaan Aalto-maljakon muotoisilla tiskeillä, jotka vielä perjantaina ovat asentamatta.

Aamiaisella saa istua Aallon vuonna 1929 Artekille suunnittelemalla 611-tuolilla. Sillä, jonka istuin ja selkämys ovat kuin pärekori.

Millainen hotellista lopulta tuli? Tuli vaalea, ilmava, skandinaavinen. Ja kaiken rakentamiseen liittyvän kohinan jälkeen aika maltillinen.

Perjantaina vielä viimeistellään. Aulassa tuoksuu, kun Ulvar Lepik levittää öljyä vaaleaan saarnilattiaan:

Rio Gandara / HS

Työmiehet kantavat sisään huonekasveja, ja 16. kerroksessa Morten Hovde Larsen viimeistelee näköalabaarin tiskiä. Sellaista matalaa baaritiskiä ei ole kuulemma Suomessa missään.

”Tämä on salakapakkabaari”, baarisuunnittelija Hovde Larsen kertoo. ”Kieltolain aikaan Yhdysvalloissa baaritiskit naamioitiin näyttämään apteekin tiskeiltä tai laboratoriopöydiltä.”

Hovde Larsenia naurattaa, että Clarionin avauduttua sen salakapakkabaarissa työskentelee kaupungin näkyvin baarimikko – joku heistä, jotka vielä perjantaina opettelevat laatimaan Mansikan suunnittelemia monivärisiä drinkkejä.

Kaukoputkella baarimikkoa työssään voi katsella vaikka hotelli Tornista, jonka asemaa kaupungin tunnetuimpana näköalabaarina Clarion nyt horjuttaa. Maisema näyttää tältä:

Clarionin toisen tornin huipulla Anghel Florin ja Tudorica Constantin ruuvailevat listaa saunan lasiseinän reunaan.

Saunaosaston kyljestä löytyy se kaupunkilaisten ehkä eniten ihastuttanut asia: paljaan taivaan alla 28-asteisena höyryävä uima-allas.

10x4-metrinen allas on ensisijaisesti hotellin asiakkaiden ja kokousvieraiden käytössä. Uloskin näkyy pieni osa allastilaa – ja ulkonevassa osassa pohjan läpi näkyy pätkä Jätkäsaarta:

Varsinaista loistohotellia Helsinki ei uudesta Clarionistaan saa. Perushuone on 20-neliöinen, ja huonekäytävillä katto on aika matalalla.

”Clarionit ovat isoja kokouspaikkoja kaupunkien keskustoissa ja lentokentillä”, hotellin johtaja Inari Lehtinen luonnehtii Clarionin asemaa maailman hotellibrändien joukossa.

Ketjun nimen omistaa Yhdysvalloista johdettu franchising-yhtiö. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiön hotellibrändejä kuten Clarionia pyörittää norjalaissijoittaja Petter Stordalenin omistama, yli 170 hotellin Nordic Choice Hotels.

Hotellin perushuone näyttää tältä:

Clarionin konseptin mukaisesti myös Helsingin Clarion on iso. Huoneita on 425, joten yhdellä aamiaisella Alvar Aallon tuoleja saattaa kuluttaa yli 700 ihmistä.

Avara aamiaishuone on samalla myös kaikille avoin ravintola Kitchen & Table. Ravintola lähestyy kaupunkilaisia viime vuosina valtavirtaan nousseella fun dining -tyylillä, joka painottaa hienostelun sijaan mutkattomuutta. New Yorkista ideansa hakevia Kitchen & Tableja on Helsingin lisäksi 14 kaupungissa Norjassa ja Ruotsissa.

Helsingin keskustan Clarion aukeaa maanantaina, ja ensimmäiseksi yöksi on jo varattu joitakin kymmeniä huoneita.

Viikonvaihteessa Clarion avaa pääkaupunkiseudulla hotellin myös Helsinki-Vantaan lentoaseman lähellä. Stordalen tähyää seuraavaksi hotellia Helsingin Hakaniemenrantaan ja on kertonut aikovansa avata lähivuosina Suomessa kymmenisen hotellia.

Rio Gandara / HS