Puolet miehistä on kohdannut väkivaltaa – ”Ahdistus on leimannut koko aikuisikääni”, sanoo nuorena liki päivittäin hakattu Risto

Fakta Yli 16 000 pahoinpitelyä Rikostilastojen perusteella Suomi on hivenen aiempaa turvallisempi paikka. Tämän vuoden alkupuoliskolla poliisi on kirjannut yhteensä 16 200 pahoinpitelyä eli muutaman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pahoinpitelyistä tosin hieman edellisvuotta suurempi osa on törkeitä. Myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kaduilla on entistä turvallisempaa. Rikostilastoissa näkyy kuitenkin vain osa väkivallasta. Pimentoon jäävästä osasta arviot vaihtelevat tutkimuksesta toiseen. Naiset kokevat tyypillisimmillään väkivaltaa kodeissa ja työpaikoilla, miehet vapaa-ajalla julkisilla paikoilla. Eniten raakaa ja toistuvaa väkivaltaa kokevat tavallisimmin syrjäytyneet, mutta kyselytutkimuksissa puolet suomalaisista miehistä kertoo kokeneensa joskus fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa.

Pahoinpitelystä on jo seitsemän vuotta. Yhä Timo tarkistaa ulos mennessään, onko häntä satuttanut naapuri omalla pihallaan. Huolettaa, kun lapset lähtevät ovesta tai vaimo vie koiran lenkille. Stressi tuntuu kipuna vatsassa – siis silloinkin, kun mitään todellista vaaraa ei ole.

Yhdellä tavalla Timo on tyypillinen mies. Puolet suomalaisista miehistä on nimittäin 15 vuotta täytettyään kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa.

Toisella tavalla Timo on erityisessä asemassa. Hän puhuu kokemastaan, ja hänellä on joku, jolle puhua.

Miessakit ry rakentaa nimittäin parhaillaan pääkaupunkiseudulle jotain uutta, järjestelmällistä tapaa tukea väkivaltaa kokeneita miehiä. Kahdenkeskinen keskusteluapu on aloitettu jo kesällä, helmikuussa sen rinnalla alkaa toimia vertaisten ryhmiä. Timo osallistuu molempiin.

Hankekoordinaattori Tommi Sarlin sanoo, että tarve avulle on näkyvissä. Etenkin nuorilta miehiltä on tullut paljon yhteydenottoja.

”Se on jo tullut selväksi, että apua haetaan moninaisissa tilanteissa. Väkivallan tekijä voi olla tuntematon, elämänkumppani, vanhempi, lapsi”, Sarlin kuvailee.

Suuri tarve ei siinä mielessä ole yllätys, että eniten väkivaltaa kokevat Suomessa juuri 15–35-vuotiaat miehet. Tyypillisimmin paikka on katu tai ravintola, ja tekijä on myös mies. Mitä vanhemmaksi mies tulee, sitä pienemmäksi kutistuu väkivallan riski.

Tämä ei kuitenkaan ole miesten kohtaaman väkivallan koko kuva. Miehet kokevat esimerkiksi parisuhdeväkivaltaa siinä kuin naisetkin. Arviot yleisyydestä vaihtelevat suuresti.

Poliisin tietoon tulleissa perheväkivaltatapauksissa esimerkiksi kolme neljästä uhrista on naisia. Tämä paljastaa kuitenkin vain palasen totuutta, sillä miesten kokemista teoista arvioidaan jäävän pimentoon vielä suurempi osa kuin naisten kohdalla.

Elina Ruuskasen ja Markku Heiskasen erityisesti miesten kokemuksiin keskittynyt tutkimus vuodelta 2010 esimerkiksi arvioi, että nykyisessä parisuhteessaan väkivaltaa kokeneiden naisten ja miesten osuus oli lähes sama.

Hyviäkin uutisia on: erityisesti kadulla tapahtuva väkivalta on pitkällä aikavälillä laskussa. Samoin henkirikokset, joiden uhrit tyypillisesti ovat miehiä.

Yleensä pahoinpidelty mies hakee kyllä ensiapua fyysisiin vammoihin, mutta hyvin harva päätyy käsittelemään kenenkään kanssa väkivallan kylvämää pelkoa, vihaa, ahdistusta tai muuta oireilua.

Tuorein kansallinen uhritutkimus kertoo, että kaksi kolmasosaa fyysistä väkivaltaa kohdanneista miehistä ei kerro asiasta koskaan kenellekään. Kattavasti koko maassa apua ei ole edes helposti saatavilla.

”Ne, jotka saavat muiden tukea, selviävät usein paremmin kuin ne, jotka pyrkivät selviämään itse eteenpäin, kertomatta kenellekään”, Sarlin summaa.

Miksi miehet sitten usein vaikenevat?

”Tulee tunne, että pitää itse pyristellä eteenpäin, vaikka hammasta purren”, sanoo Risto, jolla on asiasta vuosikymmenien kokemus.

Koulussa poikajoukko pieksi Riston liki päivittäin. Väkivalta jatkui kotona, eikä kukaan puuttunut asiaan. Nyt Risto on yli 60-vuotias, eikä häntä ole enää lyöty lukioiän jälkeen. Hän on monella tapaa pärjännyt elämässä.

Silti hän ajattelee, että nuoruuden kokemukset vaikuttavat yhä vahvasti hänen minäkuvaansa.

”Ahdistus on leimannut koko aikuisikääni. Minulla ei ole juuri sukua tai tuttavia. Tuntuu, etten kuulu edes ihmiskuntaan”, hän sanoo.

”En hyväksy kouluampumisia, mutta tavallaan ymmärrän. Joskus mietin, mitä olisi käynyt, jos meidänkin isällä olisi ollut kotona aseita sodan jäljiltä.”

Vaimolleen Risto puhui tapahtuneesta. Muille hän vaikeni, kunnes hänestä tuli leski. Nyt Risto ajattelee, että toiselle miehelle on luontevinta puhua.

Riston, Timon ja muiden Miessakkeihin yhteyttä ottaneiden tapaamiskerroilla käydään tapahtunutta läpi ja mietitään, mitä oireita koettu miehen elämässä aiheuttaa. Näistä valitaan polttavimmat. Sitten mietitään yhdessä, miten tilannetta voisi muuttaa.

Timo kertoo esimerkiksi, että hän on harjoitellut läsnäoloa. Siis keskittymistä tähän hetkeen niin, että mennyt paha ei roikkuisi päällimmäisenä mielessä.

”Olemme puhuneet tapaamisissa siitä, mikä esimerkiksi on aiheuttanut juuri sinä päivänä stressiä, että se stressi ei palaisi huomenna uudestaan.”

Sarlin kertoo lisää esimerkkejä siitä, millaisista oireista tässä nyt puhutaan. Junassa tuntemattoman lyömäksi joutunut saattaisi vaikka huomaamattaan alkaa vältellä junia, julkisia paikkoja yleensä, tietynlaisia ihmisiä.

”Pelko voi rajoittaa liikkumistakin ja sitä kautta koko elämää. Silloin turvallisuutta pitää rakentaa uudelleen ja harjoitella uusia tapoja toimia.”

Elämänkumppanin pahoinpitelemä taas saattaa alkaa joo joo -mieheksi, joka antaa suuttumisen pelossa toisen päättää kaikesta. Silloin keskustellen etsitään toisenlaista tapaa toimia ja puhutaan yhdessä siitä, mikä kaikki on väkivaltaa.

”Mitä on tapahtunut, on tapahtunut. Se ei muutu. Se muuttuu, kuinka raskaasti tai kevyesti itse pystyy suhtautumaan asiaan. Viisi keskustelukertaa on tosin vähän, vasta alku”, Risto sanoo.

Sarlin sanoo samaa. Viisi yksilö- tai kymmenen ryhmätapaamista ei vielä tee ihmettä – syvästi traumatisoituja pyritään ohjaamaan eteenpäin muualle. Toisille jo tämä tilaisuus purkaa sydäntään riittää.

Miessakkien hanke kestää kolme vuotta ja on Rayn rahoittama. Maksuttoman keskusteluavun ohella yksi tavoite on kerätä tietoa väkivaltaa kokeneista miehistä, sitäkään kun ei ole yhtään liikaa.

Toinen idea on kehittää sellaista tapaa toimia, jonka voisi myöhemmin monistaa valtakunnalliseksi. Nykyisin tavanomaista on, että väkivaltaa kokenut mies saa parhaiten tukea silloin, kun samalla käsitellään jotain muuta asiaa. Siis ratkotaan vaikka parisuhteen ongelmia yleensä tai puututaan tilanteeseen, jossa mies on sekä väkivallan tekijä että kokija.

”Tässä tärkeintä on kohdata miehiä miesten itsensä takia”, sanoo Sarlin.

Riston nimi on muutettu.