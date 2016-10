Kun 1,5-vuotias Hilla on aikuinen, Helsinki on aivan erilainen kuin nyt – millainen, sen ratkaisee Helsingin yleiskaava

Fakta Yleiskaava Yleiskaava Helsingin uusi yleiskaavaehdotus varautuu siihen, että Helsingin asukasluku kasvaa vuoteen 2050 mennessä 240 000 ihmisellä. Kaupungin suunnittelua ohjaavia yleiskaavoja laaditaan yleensä noin kymmenen vuoden välein. Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotusta maanantaina. Lopullisesti sen hyväksynnästä päättää valtuusto. Näillä näkymin valtuusto käsittelee kaavaa vielä lokakuussa. Yleiskaavaehdotus esittää, että uusia asuntoja rakennettaisiin muun muassa kaupunkibulevardeille. Bulevardeilla tarkoitetaan sisääntuloteiden muuttamista asuinkaduiksi. Asuntoja rakennettaisiin myös esimerkiksi Malmin lentokentälle. Kolmasosa uusista asuinrakennuspaikoista on tarkoitus löytää täydennysrakentamalla olemassa olevia asuinalueita.

Kymmeniä kilometrejä pikaraitioteitä, uusia keskustoja, hehtaarien leikkauksia Keskuspuistoon ja sisääntuloväylät asuinkaduiksi. Muutos, joka tuntuu kaikkien helsinkiläisten elämässä vielä sadan vuoden päästäkin. Tästä on kyse Helsinkiin valmisteilla olevassa uudessa yleiskaavaehdotuksessa, johon poliitikot yrittävät nyt muodostaa lopullista kantaansa.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin tiivistämiseen tähtäävää kaavaa maanantaina ja kaupunginvaltuusto marraskuun alussa. Mutta mitä yleiskaava tarkoittaisi tavalliselle helsinkiläiselle? Sen ymmärtämiseen tarvitaan apuhenkilö, joka löytyy leivontapuuhista Helsingin Viikissä sijaitsevasta leikkipuisto Viikkarista.

Hilla Halonen, 1,5 vuotta, kauhoo tarmokkain ottein hiekkaa ämpäriin. Työn alla on ikiaikainen klassikko: hiekkakakku.

Vielä nyt Halonen ei paljon puhele, mutta hänellä ja hänen helsinkiläisillä ikätovereillaan tulee olemaan vielä sanottavaa siitä, mitä kaupunkipoliitikot tänä syksynä päättävät. HS esittelee yleiskaavaehdotuksen suurimmat muutokset.

Tuloväylät muuttuvat kaupunkibulevardeiksi

Vielä nyt Hilla Halosen kodin vieressä kulkee Lahden moottoritie. Tulevaisuudessa Viikin, niin kuin monen muunkin sisääntuloväylän varressa sijaitsevan lähiön, luonne saattaa kuitenkin muuttua dramaattisesti. Yleiskaavaehdotuksessa esitetään, että kaupungin sisääntulotiet kaavoitettaisiin asuinkaduiksi, niin kutsutuiksi kaupunkibulevardeiksi.

Bulevardit piirtyisivät kartalle näin:

Mutta tarkennetaanpa vielä lähemmäs. Katutasosta esimerkiksi Tuusulanväylällä tapahtuva muutos saattaisi olla tälläinen:

Yleiskaavan hyväksyminen ei kuitenkaan vielä suoraan tarkoita sitä, että bulevardit toteutetaan. Lopullisesti jokaisesta bulevardista päätetään joskus tulevaisuudessa erikseen, kun alueille laaditaan asemakaavoja. Siitä, milloin esimerkiksi Lahdenväylän bulevardisointi nousee poliittiseen päätöksentekoon saadaan osviittaa luultavasti ensi vuonna, kun poliitikot ja kaupunkisuunnitteluvirasto alkavat muokata yleiskaavan toteutusohjelmaa.

Mutta tuleeko Hilla Halonen olemaan tyytyväinen elämäänsä Viikissä, jos kaupunkibulevardi päätetään rakentaa? Se riippuu siitä, miten bulevardien suunnittelu onnistuu. Kaupunkibulevardien puolustajien mukaan uusista asuinkaduista tulee uutta, urbaania kaupunkia, jonka talojen kivijalat ovat täynnä ravintoloita ja kahviloita – kaupankäyntiä ja elämää.

Kriitikkojen mukaan katujen varrella taas tulee olemaan ikävää, meluista ja saasteista. Lisäksi kaupunkibulevardien on pelätty luovan pullonkauloja, jotka hidastavat keskustaan suuntautuvia työ- ja kauppamatkoja.

Pikaraitiotiet halkovat koko kaupunkia

Yleiskaavaehdotus varautuu siihen, että Helsingissä aloitettua liikennejärjestelmän muutosta jatketaan voimakkaana. Muutoksen tarvetta perustellaan väestönkasvulla. Ennusteiden mukaan Helsingin väkiluku saattaisi kasvaa vuoteen 2050 mennessä jopa 240 000 ihmisellä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi ihminen on saatava liikkumaan joko jalan, pyörällä tai joukkoliikennevälineillä – muuten syntyy kestämättömiä ruuhkia, sanoo kaupunkisuunnitteluvirasto.

Nykyään Helsingin raitiovaunujen kyydissä ei pääse paljon kantakaupunkia ulommas. Tämän lisäksi vain 14,6 kilometrin keskinopeudella kulkevat vaunut ovat Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen hitaita. Tulevaisuudessa Helsinkiin on kuitenkin tarkoitus levittää pikaraitioteiden verkosto, joka kattaa koko kaupungin. Muun muassa omilla kaistoilla ja liikennevaloetuisuuksilla Helsinkiin rakennettavien pikaraitioteiden keskinopeus voisi olla jopa 25 kilometriä tunnissa.

Yleiskaavaehdotus jättää kuitenkin mahdolliseksi myös sen, että osa pikaraitiotielinjauksista toteutettaisiin metron tai bussiyhteyksien avulla.

Pikaraitiotieverkko ja koko kaupunkiin rakennettava nopeiden pyöräteiden baana-verkosto näyttäisivät kartalla tältä:

Jos kaikki tämä toteutuu, saattaa Hilla Halonen jättää ajokortin hankkimatta ja kulkea jo lapsuudessaan Viikistä Helsingin keskustaan pikaraitiovaunulla.

Uusia keskustoja vanhan rinnalle

Uuden yleiskaavan kohdalla on puhuttu paljon kaupungin tiivistämisestä kohti nykyistä keskustaa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että samaan aikaan kaavaehdotus esittää Helsinkiin kasaa uusia keskustoja. Tälläisiä on tarkoitus rakentaa esimerkiksi Malmille, Kannelmäkeen ja Pitäjänmäkeen, mutta myös Viikkiin.

Kaupunkien monikeskustaistuminen on tuttu ilmiö maailman suurista kaupungeista. Kaupugin koon kasvaessa pääkeskustalle kerääntyvää painetta pitää pyrkiä purkamaan luomalla palveluita, työpaikkoja ja asumista pieneen tilaan tiivistäviä alakeskuksia. Oleellista on, että myös näihin uusiin keskustoihin pääsee kaikkialta kaupungista helposti. Alakeskuksiin kulkemista pyritään Helsingissä helpottamaan poikittaisia raideliikenneyhteyksiä rakentamalla.

Kaupunkien monikeskustaistuminen on tuttu ilmiö maailman suurista kaupungeista. Hilla Halosen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että Viikkiinkin pyritään luomaan tiivistysrakentamisella asuntojen oheen entistä enemmän palveluita, työpaikkkoja ja alueita, joilla käveleminen on ensisijainen liikkumismuoto.

Halosen äiti Kristiina Pokki tosin kertoo, ettei kaksilapsisen perheen keskusta nykyäänkään ole Helsingin perinteinen keskusta.

”Keskusta on siellä missä palvelut ovat. Meille ne ovat monesti Itiksessä tai Jumbossa”, Pokki sanoo.

Keskuspuisto pienenee

Yleiskaavaehdotuksen yksi eniten kaupunkilaisia kuohuttaneista kysymyksistä on Keskuspuiston reunaa-alueille ehdotettu rakentaminen.

Rakentamisen on pelätty uhkaavan Haaganpurossa elävien taimenten selviytymistä ja heikentävän urheilumahdollisuuksia ja puiston metsämäisyyttä. Esimerkiksi Pirkkolan ja Maunulan uurnalehdon kohdalla kaavasuunnitelmat kaventaisivat kriitikoiden mukaan Keskuspuistoa niin paljon, ettei metsä enää tarjoaisi luonnonvaraiselle metsäkasvillisuudelle ja eläimistölle turvaa.

Keskuspuiston kaventumisen mittakaavaa voi tarkastella alla olevasta videosta ja vaihtokuvista.

Näin Keskuspuistoa raivattaisiin

Valmisteilla olevassa Helsingin yleiskaavassa ehdotetaan talorivistöjen rakentamista Keskuspuiston länsilaidalle. HS näyttää miten puisto saattaisi kaventua Pirkkolan urheilupuiston kohdalla.

Käytännössä sekin, minkälainen Keskuspuisto tulee Hilla Halosen aikuisuudessa olemaan, riippuu kuitenkin jatkosuunnittelusta. Yleiskaavassa näkyvät väritetyt ruudut, ”pikselit”, eivät nimittäin tarkoita sitä, että rakentuminen välttämättä ulottuisi ruutujen ulkolaitoihin asti.

Malmin lentokenttä muuttuu asunnoiksi

Pienkone lentää hiekkalaatikon yläpuolella pöristen. Kristiina Pokin mukaan koneet kiinnostavat hänen lapsiaan suuresti. Jos yleiskaava menee läpi, Malmin lentokentältä Viikinkin yläpuolelle lentävien pienkoneiden lento saattaa kuitenkin loppua jo hyvinkin nopeasti.

Helsinki suunnittelee muuttavansa kentän 25 000 ihmisen asuinalueeksi.

Myös Malmin lentokenttää koskeva ehdotus on jakanut kaupunkilaisten ja poliitikkojen mielipiteitä. Lentokentän puolustamiseksi on muun muassa tehty kansalaisaloite, joka ylitti lokakuun alussa 50 000 allekirjoituksen rajan. Tämä tarkoittaa, että aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

Suomen hallitus ilmoitti kuitenkin jo viime hallituskaudella, ettei valtio-omisteinen Finavia tule jatkamaan Malmin kentän pyörittämistä. Nykyinen hallitus ei ole ilmoittanut päätöstä koskevista muutoksista.

Malmin kentän maa-alue on Helsingin omistuksessa.