”Meistä tuntuu kuin yhteinen isämme olisi kuollut” – thaikansa suree kuninkaansa kuolemaa myös Helsingissä

”Saa nähdä, saammeko raaka-aineita ollenkaan ainakaan viikkoon. Suurin osa ihmisistä on niin surullisia Thaimaassa”, kokki ja toinen omistajista, rouva Malee Lapveteläinen miettii lauantaina ravintola Maithain keittiössä Helsingin Annankadulla.

Suuri osa thaimaalaisravintolan aineksista tulee entisestä kotimaasta. Yli 70 vuotta hallitsijana olleen kuninkaan Bhumibol Adulyadejin kuolema on hiljentänyt ja osin pysäyttänyt kansakunnan.

Maithaissa kiire on lauantaina päiväsaikaan kova. Pieni sali on täynnä, ja Lapveteläinen kokkaa yksin aviomiehen Petri Lapveteläisen tarjoillessa pöytiin.

”Suru on suuri. Mutta keittiössä kaikki sujuu normaalisti, koska asiakkaita tulee koko ajan”, Lapveteläinen kertoo.

Musiikin omistajapariskunta on kuitenkin säätänyt tavanomaista hiljaisemmalle. Seinällä kassapöydän yläpuolella on kuolleen kuninkaan kuva.

Illalla Malee Lapveteläinenkin hiljentyy ja sytyttää suitsukkeen. Se on hänen buddhalainen tapansa, kun perheenjäsen, sukulainen, ystävä – niin, tai kuninkaanhuoneen jäsen on kuollut.

Helsingin Konalassa rouva Prathana Rannan kotona tunnelma on hartaampi. Kotiin on kutsuttu perhettä, sukua ja läheisiä ystäviä. Meneillään on seremonia kodin siunaamiseksi. Myös kuninkaan kuolemaa muistetaan.

”Meistä tuntuu kuin meidän kaikkien yhteinen isämme olisi kuollut”, Prathana Ranta kertoo.

Kuningas Bhumibol Adulyadejin kuva on kodin muutosten ajaksi siirretty normaalilta keskeiseltä paikaltaan olohuoneen seinältä kellariin. Olohuoneen sohvalla istuu neljä buddhalaista munkkia kunnioittamassa kodin siunaamista.

Missä kuningas uskontonne mukaan on nyt, kun hän on kuollut?

”Hän on kaikkien meidän muistoissamme. Ei ole väliä sillä, missä hän on, sillä hän on kaikkien thaimaalaisten sydämissä”, munkki Phramaha Nuan Chammanram vastaa.

Sama usko tuntui vallitsevan ravintola Aa Han Thaissa Mechelininkadulla Helsingin Töölössä. Ravintoloitsija La-Ong Nitmain silmät kostuivat hänen puhuessaan kuninkaan kuolemasta.

”Uskomme, että rakastettu kuninkaamme on kanssamme”, La-Ong Nitmai sanoo.

Kysymyksiin kruununperillisestä, Bhumibol Adulyadejin pojasta ja kruununprinssistä Maha Vajiralongkorista Helsingin thaiyhteisössä ei haluta selvästikään vastata, sen enempää kuin kysymyksiin sotilashallinnon kyvystä säilyttää Thaimassa rauha.

”Kuningas on vasta kuollut, eikä ole soveliasta puhua hänen seuraajastaan vielä. Ne keskustelut käydään vasta myöhemmin”, La-Ong Nitmai sanoo.

Terhi Liimu / HS