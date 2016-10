Tutkimus: Naiset kokevat väkivaltaa kotona, miehet kadulla – Väestön vanhetessa myös väkivalta vähenee

Fakta Mikä Kansallinen rikosuhritutkimus? Kansallinen rikosuhritutkimus on nimetön, 15–74-vuotiaille suunnattu kysely, johon vastasi vuonna 2015 yhteensä 6 658 Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä. Tieto ei kantaudu kaikista rikoksista poliiseilla ja muille viranomaisille. Siksi viranomaistilastojen rinnalle tarvitaan kyselytutkimuksia, joiden avulla selvitetään kuinka paljon rikoksia todella tehdään. Kyselyilläkään ei saada aukotonta tietoa rikoksista. Suomessa uhritutkimuksia on tehty 1970-luvulta alkaen ja systemaattisesti vuoden 1980 jälkeen. Uusimman kyselyn tuloksia voi verrata vuosien 2012–2014 tietoihin, mutta ei niitä aikaisemmin suoritettujen uhritutkimuksien tuloksiin.

Naiset ja miehet joutuvat väkivallan kohteiksi eri paikoissa ja erilaisten tekijöiden uhreina.

Miehet joutuvat yleensä väkivallan uhriksi baarissa tai kadulla ja tekijä on usein tuntematon. Naiset taas kokevat väkivaltaa useimmiten kodissaan tai muussa yksityisasunnossa. Tekijä on usein oma kumppani.

Tällaisen päätelmän voi tehdä Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksista, jotka kertovat muun muassa fyysisen väkivallan uhriksi joutumisesta vuosina 2012–2015.

Uhritutkimuksen mukaan naiset ilmoittavat hieman miehiä yleisemmin väkivallasta, mutta poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyiden perusteella tiedetään, että vakavimmat pahoinpitelyrikokset kohdistuvat useammin miehiin.

Kyselypohjaiset uhritutkimukset eivät kuvaa luotettavasti kaikkein vakavinta väkivaltaa, vaan niissä parempi lähde on poliisien tilastot.

Näin kertoo Petri Danielsson, joka on toinen Kansallista rikosuhritutkimusta käsittelevän katsauksen tekijöistä ja suunnittelija Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa.

Miehet joutuvat naisia useimmin katuväkivallan ja vakavien väkivaltarikosten uhriksi, koska he käyttävät enemmän alkoholia kuin naiset ja liikkuvat paikoissa, joissa väkivallan riski on suurempi kuin muualla.

Tappelu syntyy todennäköisemmin paikoissa, joissa käytetään runsaasti alkoholia. Baareissa, ravintoloissa ja niiden lähialueilla saattaa varsinkin ilta-aikaan syttyä suukopuja, jotka päättyvät yhteenottoon.

Mitä vakavampi väkivaltarikos on, sitä todennäköisemmin uhrina on huono-osainen mies.

”Valtaosa henkirikoksista on ryyppyriitatappoja”, Danielsson kertoo.

Naiset ovat uhritutkimuksen mukaan useammin kotiväkivallan uhreja ja joutuvat työtehtävissään väkivallan kohteeksi useammin kuin miehet.

Töissään vaarassa ovat useimmiten hoitoalalla ja opetusalalla työskentelevät.

Uhritutkimuksen mukaan kyselyyn vastanneista naisista 5 prosenttia oli joutunut fyysisen väkivallan uhriksi niin, että tekijä oli nykyinen tai entinen kumppani. Miehillä vastaava luku oli 2,6.

Huomion arvoista on, että lukuun ei ole laskettu mukaan seksuaalista väkivaltaa.

Danielssonin mukaan ei tiedetä tarkkaan, miksi naiset ovat miehiä useammin kotiväkivallan uhreja.

Erilaisia arvioita ja selityksiä aiheesta on kuitenkin pohdittu jo pitkään.

”Yksi selitys on se, että miehet ovat keskimäärin hiukan naisia vahvempia. Konfliktitilanteessa miehen käyttämä väkivalta on fyysisen voimaeron vuoksi vakavampaa.”

Danielssonin mukaan miehet myös turvautuvat todennäköisesti naisia helpommin fyysiseen väkivaltaan. Hänen mukaansa naiset riitelevät yleensä eri tavalla. He voivat esimerkiksi solvata ja uhkailla konfliktitilanteessa.

Suomalaisten kokemaan väkivaltaan vaikuttaa sukupuolta enemmän ikä ja asema yhteiskunnassa.

Esimerkiksi ikä vaikuttaa merkittävästi siihen, millä todennäköisyydellä yksilö joutuu väkivaltarikoksen uhriksi. Lisäksi suomalaisten väkivallanteoissa on usein takapiruna alkoholi.

”Nuoret on monikertaisesti todennäköisemmin väkivallan uhreina kuin iäkkäät, koska heillä on erilaisia illanviettotapoja kuin vanhemmilla.”

Iän lisäksi henkilön tulotaso, koulutus ja ammattiasema vaikuttavat siihen, kuinka todennäköisesti hän joutuu väkivaltarikoksen uhriksi.

Hyvä koulutus, työpaikka, kohtuullinen tulotaso ja päihteiden kuluttaminen kohtuudella pienentävät todennäköisyyttä joutua pahoinpidellyksi.

Nuoret huono-osaiset joutuvat kaikkein todennäköisimmin väkivallan uhriksi sukupuolesta riippumatta. Eniten väkivaltaa kokevat Suomessa 15–35-vuotiaat miehet.

Kokonaisuudessaan väkivaltaa käytetään nykyään vähemmän kuin ennen.

Uhritutkimusten perusteella tiedetään, että väkivallan määrässä ei 2000-luvulla ole tapahtunut olennaista muutosta.

Sen sijaan henkirikollisuuden määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt. Sen uskotaan johtuvan osittain väestön vanhenemisesta, sillä nuoret tekevät valtaosan rikoksista. Aivan viime vuosina myös muiden väkivaltarikosten määrä on vähentynyt sekä uhritutkimusten että poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten perusteella. Se saattaa osittain johtua alkoholin kokonaiskulutuksen vähenemisestä, joka on laskenut vuodesta 2007.

”Ottaen huomioon kuinka alkoholisidonnaista suomalainen pahoinpitelykulttuuri on, muutokset viinan käytössä pitäisi heijastua rikollisuuden määrän.”