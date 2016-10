Helsinki on kerännyt 470 miljoonan euron säästöt bussiliikenteen kilpailutuksesta – kuljettajilla pelko työpaikoistaan

Helsingin kaupunki on säästänyt lähes 470 miljoonan euroa, kun bussiliikennettä on kilpailutettu 20 vuotta. Säästösumma on laskettu niistä kuluista, jotka kaupunki olisi maksanut, jos vanhaa sopimusliikennettä olisi jatkettu ilman kilpailuttamista.

Säästöistä on laskettu pois kaupungin omien bussiyksiköiden tappiot ja kilpailutuksen kulut.

Koko Helsingin seudun liikenteessä säästöt ovat miljardin euron luokkaa.

Luvut selviävät konsulttiyhtiö Triar Consultingin Helsingille tekemästä selvityksestä. Kaupunginvaltuusto edellytti selvitystä, kun se hyväksyi kaupungin omistaman Helsingin Bussiyhtiön myynnin Koiviston Autolle puolitoista vuotta sitten.

Konsultit ovat tutkineet myös kilpailuttamisen vaikutuksia henkilöstöön. He eivät ole havainneet, että kilpailuttaminen näkyisi kuljettajien sairauspoissaoloina tai että sillä olisi sellaisia terveysvaikutuksia, jotka näkyisivät eri tutkimuksissa.

Sen sijaan kuljettajien stressi on lisääntynyt. Esimerkiksi Palkansaajien tutkimuslaitoksen kyselytutkimuksessa viime vuonna ilmeni, että työpaikan menettämisen pelko kasvattaa stressiä.

”Kaikki tietävät, että yt:t alkavat firmassa heti, jos linjoja hävitään. Lisäksi viime vuosina on tullut näkyviin, ettei Lonka-sopimus enää toimi”, Helsingin Bussiliikenteen pääluottamusmies Kai Mäkinen sanoo.

Mäkinen edustaa Auto- ja kuljetusalan ammattijärjestö AKT:tä.

Lonka-sopimus takaa sen, että hävinneen liikennöitsijän irtisanomilla kuljettajilla on ollut etuoikeus päästä töihin linjoja voittaneeseen yritykseen. Mutta viime vuosina linjoja voittaneet liikennöitsijät eivät ole palkanneet läheskään niin paljon uusia kuljettajia kuin hävinneeltä osapuolelta on väkeä päätynyt kortistoon. Yhtiöt ovat tehostaneet oma toimintaansa.

Potkujen pelko näkyy Mäkisen mukaan siten, että kuljettajat eivät mielellään hae sairauslomia.

”Ainahan yt:ssä puhutaan taloudellisista ja tuotannollisista perusteista, mutta kyllä työnantaja aina valikoi irtisanottavia. Ei siinä kannata sairauslomia kerätä”, sanoo luottamusmies Tommi Salovaara. Hän edustaa ammattijärjestöistä Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa (JHL).

Yhteistoimintaneuvotteluiden pelko iskee aina vuoden lopulla, kun Helsingin seudun liikenne (HSL) ratkaisee tarjouskilpailuja.

”Meillä on 300 työpaikkaa katkolla vuonna 2018”, Salovaara sanoo. Silloin valtaosa Helsingin Bussiliikenteen ajamasta liikenteestä on tarjouskilpailussa.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen kyselyssä ilmeni, että kilpailuttaminen näkyy työolojen heikkenemisenä.

Kai Mäkisen mukaan työnantaja noudattaa nyt työehtosopimuksen kirjainta sen äärirajoilla.

”Kahden viikon jaksossa saattaa olla neljä 12-tuntista työpäivää peräkkäin. Sitä sopii miettiä, kuinka kauan perheelliset ihmiset tätä tahtia jaksavat”, Mäkinen miettii.