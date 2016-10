Pahassa rahapulassa ollut Vantaa on elpynyt aavistuksen – katso laskurista, minne veroeurosi menevät

Vielä muutama vuosi sitten Vantaa oli nyykähtää mittavan velkataakkansa alle, ja menot uhkasivat kasvaa olennaisesti tuloja suuremmiksi.

Runsaan miljardin euron lainakanta on toki tallella, mutta kaupunki on jo neljä vuotta kyennyt pitämään kiinni kulukuristaan. Kaupunginjohtaja Kari Nenosen mukaan koneisto on nyt niin hyvin trimmattu, että Vantaa pystyy katsomaan tulevaisuuteen luottavaisemmin kuin monet muut isot kaupungit.

Nenonen julkisti maanantaina Vantaan vuoden 2017 budjettiesityksen, jossa kunnallisvero pysyy ennallaan 19 prosentissa.

Vantaan perusongelma on, että verotulot eivät kasva muuttoliikkeen tahdissa. Osittain tämä selittyy Suomen talouden yleisellä tahmeudella, sillä kaupungissa on työttömiä liki 14 000, noin tuhat enemmän kuin viime vuonna. Ansioverotulojen kasvu on prosentin luokkaa.

Kaupungin lainamäärä on edelleen Suomen ennätystasoa eli 1,1 miljardia euroa. Valtuustokauden tavoitteen mukaan lainoja piti jo lyhentää ensi vuonna.

Tavallaan kaupunki pääsee tähän tavoitteeseen, koska talousjohtaja Patrik Marjamaa arvelee kaupungin ehkä kykenevän lyhentämään lainamäärää tänä vuonna muutamalla miljoonalla eurolla. Ensi vuoden budjetissa on silti varauduttu lähes 30 miljoonan euron lisälainaan.

Jos olet vantaalainen, voit tarkistaa alla olevasta laskurista, minne veroeurosi menevät. Juttu jatkuu laskurin jälkeen.

Kulukuri ei ole helppoa kaupungissa, jonka väkiluku kasvaa runsaalla 3 600 asukkaalla vuosittain. Vantaan sivistystoimi laskee, että ensi vuonna suomenkieliseen perusopetukseen tulee 523 lasta enemmän kuin tänä vuonna. Varhaiskasvatukseen ennakoidaan 120 lapsen lisäystä.

Nykyisellä kasvutahdilla Vantaa tarvitsee seuraavien kymmenen vuoden aikana kolme suurehkoa yhtenäiskoulua ja 11–13 isohkoa päiväkotia lisää.

Samanaikaisesti väestö myös ikääntyy. Hoidon tarve kasvaa, kun yli 75-vuotiaita on joka vuosi 700–800 ihmistä enemmän.

Vantaa joutuukin kasvattamaan 100 miljoonan euron rakentamisbudjettiaan, josta viime vuodet on tiukasti pidetty kiinni. Ensi vuodeksi on luvassa 112,8 miljoonaa euroa lähinnä koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä katujen ja viemäriputkien tekoon.

Rahkeet eivät riitä uusien asuinalueiden perustamiseen, vaan rakentaminen keskittyy lähinnä kehäradan varteen Kivistöön ja Vehkalan toimitila-alueelle.

Täydennysrakentaminen on yksi ensi vuoden isoista puheenaiheista Vantaalla, sillä kaupunki aloittaa uuden yleiskaavan tekemisen. Maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä ei usko, että Vantaalla toistuu Helsingissä käyty repivä keskustelu viheralueiden nakertamisesta.

”Vantaan taajamissa on loistavaa väljyyttä. En usko, että täällä syntyy sellaista yleiskaavakeskustelua kuin Helsingissä”, Penttilä arvioi.

Uusia asuntoja syntyy Kivistön lisäksi lähinnä Tikkurilaan ja Myyrmäen suuralueelle. Rakennuslupia on tänä vuonna ennätetty myöntää jo 4 230 asunnolle. Valmiiksi muuttokuntoon tulee noin 2 600 asuntoa vuosittain.

Vaikka Vantaa ei korota kunnallisveroaan, se nostaa kiinteistöveron alarajat maan hallituksen esityksen mukaisesti. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron alaraja nousee 0,37 prosentista 0,41 prosenttiin.

Myös sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuihin on luvassa korotuksia, jos kaupunginjohtajan esitys menee läpi. Tämä ei ole alkuunkaan varmaa, koska sosiaali- ja terveyslautakunnassa vastaava esitys meni kertaalleen nurin.