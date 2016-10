200 miljoonaa euroa ei riitä, Olympiastadionin remontti kallistuu rajusti – ”Lisähinta on merkittävä”

Helsingin Olympiastadionin uudistamisen hinta on paisumassa selvästi ennakoitua suuremmaksi. Alkuperäinen kustannusarvio on ollut 209 miljoonaa euroa, mutta Stadion-säätiön toimitusjohtajan Maija Innasen mukaan todellinen hinta näyttää kasvavan paljon suuremmaksi.

”Lisähinta on merkittävä. Olen pahoillani, etten pysty avaamaan asiaa enempää tässä vaiheessa”, Innanen sanoo.

Olympiastadionilla on tehty kevättalvesta 2016 lähtien maanrakennustöitä, jotka ovat Innasen mukaan edenneet suunnitellusti ja budjetin mukaisesti. Varsinaisen rakentamisen eli rakennusteknisen urakan urakkatarjoukset ovat parhaillaan vasta käsittelyssä, eikä Innanen hankintalakiin vedoten kerro niihin liittyvistä rahasummista julkisuuteen kesken kilpailutuksen.

Isojen rakennusurakoiden kustannusarvion ja lopullisen hinnan välinen kuilu saattaa revetä pahimmillaan todella suureksi. Esimerkiksi länsimetron hinta-arvio on kasvanut vuonna 2006 papereissa pyörineestä runsaasta 450 miljoonasta eurosta yli miljardiin.

Vastaavanlaista rakennuskustannusten räjähtämistä ei ole Innasen mukaan sentään näköpiirissä Olympiastadionilla.

”Ei se [kustannusarvio] ole sentään kaksinkertaistumassa, mutta merkittävästä noususta on kuitenkin kyse.”

Stadion-säätiön tavoitteena on valita urakoitsija marraskuun puoliväliin mennessä. Tämän jälkeen selviää myös se, minkä verran peruskorjauksen hinnan arvioidaan nousevan.

Mikäli urakoitsijan valinta venyy, ei rakennustöitä pystytä jatkamaan suunnitelmien mukaan keskeytyksettä Taka-Töölössä.

Sami Kero / HS

Olympiastadionin remontin kustannusten todennäköiseen kasvamiseen on Innasen mukaan kaksi keskeistä syytä. Yksi syy on se, että rakentaminen on noususuhdanteessa pääkaupunkiseudulla.

Urakkatarjousten hinnat nousevat, koska Helsingissä on käynnissä samanaikaisesti useita mittavia rakennusprojekteja. Olympiastadionin lisäksi nostokurkia on muun muassa Keskustakirjaston, Eduskuntatalon, uuden lastensairaalan sekä Redi- ja Tripla-kauppakeskusten työmailla.

Toinen hintalappua paisuttava seikka on se, että katsomoiden kattamisesta ja näköesteettömien paikkojen rakentamisesta näyttäisi tulevan ennakoitua monimutkaisempaa ja sitä myöten myös kalliimpaa.

”Ne ovat sen luokan muutoksia vanhaan rakenteeseen, että sellaisia ei ole välttämättä tehty Suomessa koskaan aiemmin”, Innanen kertoo.

Stadionin uudistushankkeen rahoittaa puoliksi Helsingin kaupunki, puoliksi Suomen valtio. Stadion-säätiö vastaa puolestaan urheilu- ja tapahtumapyhätön varustelusta, eli esimerkiksi korkeushyppypatjojen ja muiden vastaavanlaisten tarvikkeiden hankinnasta.

Säätiö on kartuttanut kalustamiskassaansa esimerkiksi myymällä Olympiastadionin vanhoja penkkejä. Näköpiirissä olevaa rakennuskustannusten kasvamista ei kuitenkaan tulla kattamaan myyjäisiä järjestämällä.

”On sitten rahoittajien päätöksissä, onko mahdollisuutta saada lisärahoitusta. Tai sitten me joudumme tekemään tuntuvia karsintoja”, Innanen toteaa.

Yrjö Lindegrenin suunnittelema Helsingin Olympiastadionin valmistui vuonna 1938. Stadion remontoitiin edellisen kerran vuosina 1990–1993, mutta nyt käynnissä olevassa kunnostusprojektissa se uudistetaan perusteellisesti.

Olympiastadionin uudistusurakan on määrä valmistua vuonna 2019. Alla olevat vaihtokuvat näyttävät, miltä uusitun stadionin on määrä näyttää nykytilaan verrattuna.