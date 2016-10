”Ensin pitäisi saada palvelut kuntoon, ja sitten vasta korottaa hintoja” – Tikkurilan terveysasemalla perushoitaja pyörittää yksin asiakasvirtaa

Tikkurilan terveysaseman käytävällä joka tuoli on maanantaina aamupäivällä varattu. Olka olkaa vasten istuvat Tuula Aalto, Seija Soikkeli ja Vesa Lähteenmäki näyttävät tiiviiltäkin ystäväkolmikolta, vaikka tosiasiassa heistä vain Aalto ja Soikkeli ovat naapuruksia ja tulleet yhdessä jonottamaan.

Varsinainen avuntarvitsija on Soikkeli. Häneltä on perjantaina päässyt rollaattori karkuun. Siksi hän kaatui, otti kädellä vastaan ja sai kämmeneensä haavan koko sen leveydeltä. Peijaksen sairaalassa oli kehotettu näyttämään haavaa maanantaina hoitajalle.

Juttua urkenee Lähteenmäen kanssa puhelinjonoista. Ne ovat niin mahdottomia, ettei terveysasemalle viitsi soitella. Kolmikko tulee mieluummin istumaan, että pääsisi hoitajan puheille.

”Puhelimessa joutuu roikkumaan ensin yli puoli tuntia. Sitten ilmoitetaan, että tulee vastapuhelu. Siihen menee sitten toinen puoli päivää”, Lähteenmäki sanoo.

Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluja on kuluneina tiukan velkaohjelman vuosina siirretty yksi toisensa perään nettiin tai puhelimen kautta hoidettaviksi. Puhelimessa tehtävän ajanvarauksen pulmat ovat terveyspalvelujen johtajan Jarmo Kantosen tiedossa.

Sami Kero / HS

Puhelinpalvelussa on ollut runsaasti teknisiä ongelmia, ja yksittäisiä soittoja jää vastaamatta. Siksi palvelu on määrä kilpailuttaa uudestaan ensi keväänä. Samalla vantaalaiset ohjataan nettiin uuteen palveluun, joiden kautta he voivat itse arvioida, millaista hoitoa kaipaavat ja millaisen hoitoajan mahdollisesti tarvitsevat.

Sitten portaali esimerkiksi joko neuvoo, että ota särkylääke ja tarkkaile oireitasi vielä pari päivää, tai sanoo, että tilaa ambulanssi.

Yksityisissä terveyspalveluissa ihmiset jo tekevät samaa, mutta nyt lainmuutos tuo saman itsensä arvioinnin myös julkisiin palveluihin, Kantonen sanoo.

Terveysaseman käytävällä Soikkeli nappaa hatun päästä. Kuuma ehtii tulla. Onkohan hoitaja lähtenyt lounaalle, Soikkeli miettii, kun ovi ei aukene eikä vuoronumero vaihdu.

Loppusyksyllä Vantaan kuntapolitiikassa on odotettavissa vääntöä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista. Ennen kaupunginjohtaja Kari Nenosen (sd) maanantaina julki tuomaa talousarvioesitystä sosiaali- ja terveyslautakunta ehti kertaalleen tyrmätä vajaan kolmanneksen korotukset maksuihin.

Nyt Nenonen kuitenkin esittää korotusta, mikä vastaa 1,8 miljoonaa euroa ensi vuoden budjetissa. Se tarkoittaisi esimerkiksi, että terveysaseman vuosimaksu nousisi 32 eurosta 42 euroon. Käyntimaksu nousisi 16 eurosta 21 euroon. Peijaksen päivystysmaksu nousisi 22 eurosta 29 euroon.

Tuula Aallon mielestä korotukset saisivat jäädä tekemättä. Yksi syy on se, ettei kiireetöntä aikaakaan ole nyt saanut Vantaan tavoiteajassa eli 21 päivässä. Sitä on pitänyt odottaa keskimäärin 24 päivää.

”Ensin pitäisi saada nämä palvelut kuntoon, ja sitten vasta korottaa hintoja”, Aalto sanoo.

Lopulta on Soikkelin vuoro. Mutta ei tämä olekaan sairaanhoitajan vastaanotto vaan oven takana odottaa perushoitaja. Hänen olisi määrä vain varata Soikkelille aika sairaanhoitajalle.

Mutta päivystävän sairaanhoitajan aikoja saa vain aamupäivälle, ja kello on jo yli 12. Sillä aikaa, kun Soikkeli on istunut käytävällä, perushoitaja on yksin vastannut paristakymmenestä potilaasta. Siksi Soikkeli ei nyt ehtinyt ajoissa sairaanhoitajalle.

Seuraavan kiireettömän ajan saisi ensi viikon tiistaille. Ei perushoitaja jätä Soikkelia vaan katsoo kättä. Ei ole märkivää haavaa, eikä tarvitse varata aikaa sairaanhoitajalle. Varataan sen sijaan nyt ajoissa aika tikkien poistoon parin viikon päähän.

Kiireen keskellä perushoitaja osaa vielä antaa yhden vastauksen siihen, miksi ajanvaraus takkuilee puhelimessa. Jos asiakas soittaa kaupungin keskuksen kautta, takaisinsoitto yhdistyy keskukseen eikä asiakkaalle.

Työvoimavajeeseen on luvassa pientä helpotusta. Vantaan terveysasemille on ensi kertaa vuosiin tulossa kerralla 12 uutta virkaa: kolme lääkäriä, kuusi sairaanhoitajaa, kaksi terveydenhoitajaa ja fysioterapeutti.

Ensi vuonna vantaalaiset voivat itse seurata terveysasemiensa ruuhkia. Nettiin on tulossa ruuhkamittari, joka näyttää esimerkiksi tikkurilalaiselle, kannattaisiko sittenkin mennä Hakunilaan tai Koivukylään, kun on kiire päästä hoitoon.

”Vantaalla on oltu kovin aluesidonnaisia, mutta jos vastedes tuntuu, ettei oma terveysasema palvele tarpeeksi hyvin, miksi ei menisi naapuriin katsomaan, vetääkö jono siellä paremmin”, Kantonen sanoo.

Ruuhkamittari ei tunnu käytävällä yhä odottavasta Vesa Lähteenmäestä huonolta idealta. Hän ei nyt ole terveysasemalla itsensä takia vaan yksivuotiaan lapsenlapsenlapsensa vuoksi. Pienellä Joni Mambulla on vaiva jalassa.

Kun odotus on kestänyt kaksi ja puoli tuntia, lääkäri tulee ja tutkii jalan. Siinä on pieni murtuma, ja seuraavaksi pitää lähteä Meilahden sairaalaan kipsattavaksi.

”Yleensä kun näin pienille käy jotain, on kiire. Ruuhkamittarista näkisi, mihin kannattaa mennä”, Lähteenmäki sanoo.