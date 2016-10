Helsingin kenties tunnetuin puu kasvaa keskellä katua Töölössä – ”Mistä se on siihen jäänyt?”

Helsingissä kasvaa kookas puu vilkkaan kadun ajoradalla.

Kyllä, näin on. Puu, komea metsälehmus, on itse asiassa hyvinkin tuttu kaikille, jotka liikkuvat Mechelininkatua pohjoiseen päin Taka-Töölön läpi. Vuosikymmenten saatossa se on kasvanut autojen kulkureitille. Kas näin:

Jukka Gröndahl / HS

Miksi se on siinä? Minkä ikäinen se on? Onko se vaarallinen?

Aloitetaan viimeisestä kysymyksestä. Helsingin poliisin liikenneosaston komisarion Heikki Kallion mukaan poliisin korviin ei ole kantautunut tietoa siitä, että puu olisi aiheuttanut vaaratilanteita.

”En muista yhtään tapausta. Niiltä on vältytty ehkä siksi, koska puu on iso ja se näkyy kaukaa”, Kallio toteaa.

Saman havainnon voi tehdä myös paikan päällä jalkakäytävällä Sibeliuksen puiston itäpuolella.

Kulkupeli toisensa jälkeen suhahtaa puun ohi hieman puuta väistäen, tottuneen näköisesti. Väistöliikkeen jälkeen ne palaavat visusti kaistan oikeaan laitaan.

Monille autoilijoille puu on tuttu, onhan Mechelininkatu yksi Helsingin vilkkaimmin liikennöidyistä kaduista. Puu on tuttu komisario Kalliolle, joka kulkee usein alueella. Myös Taka-Töölössä työskentelevä Hilla Hämäläinen on varonut puuta lukuisia kertoja ajaessaan töihin.

”Puu on sen verran sivussa, ettei siihen kovin helposti törmää. Olen kyllä miettinyt, mistä se on siihen jäänyt”, Hämäläinen kertoo.

Niin, miksi puu on paikallaan? Sitä ovat pohtineet myös monet muut, mukaan lukien rakennusviraston puuasiantuntijat.

Rakennusviraston puuasiantuntija Juha Raision mukaan Mechelininkadun lehmuksesta on puhuttu usein virastossa.

Fakta Helsingin urbaaneimmat puut Helsingin tunnetuin keskellä katua kasvanut puu oli Lasipalatsin salava. Se kaatui talvimyrskyssä joulukuussa 2003. Toinen tunnettu jalkakäytävällä kasvanut puu oli Paciuksenkadulla Munkkiniemessä McDonaldsin pääkonttorin lähellä kasvanut komea mänty. Jalkakäytävillä luontaisesti kasvavia puita on Helsingissä varsin vähän ja niiden määrä vähenee nopeasti katuremonttien vuoksi.

Siispä Raisio tarttui vanhoihin ilmakuviin innolla ja aloitti selvitystyön.

Varmuutta lehmuksen alkuperästä ei tullut, mutta puu on mahdollisesti lähtöisin metsäkäytävästä, joka vielä noin vuosisata sitten koristi Kinnekullan huvilan sivurakennuksien vierustaa. Tätä vaihtoehtoa Raisio pitää todennäköisimpänä, vaikka lehmus voi myös olla luonnonpuu.

Huvilan päärakennus näytti tältä.

Signe Brander / Helsingin kaupunginmuseo

Rakennus purettiin jo ennen talvisotaa, mutta metsälehmus säästyi.

Vaikkei puu olisikaan huvilan metsäkäytävän peruja, se on hyvin vanha. Kokokin sen jo todistaa. Puun tarkkaa ikää on silti vaikea selvittää.

”Ehkä noin sata vuotta lienee aika hyvä arvaus.”

Puuasiantuntija kertoo, että Mechelininkadun varrella kasvoi vielä 1940- ja 1950-luvuilla myös muutama muu puu, mutta ne on jo hävitetty. Metsälehmus sai jälleen jäädä.

”Metsälehmusta on ehkä sen komean ulkomuodon vuoksi haluttu vaalia tarkemmin”, Raisio kertoo.

Miksi puu sitten nykyisin kasvaa osin ajoradalla?

Puuvanhus on kasvanut paljon vuosien mittaan, varsinkin tyven ympärysmitta on venynyt. Samalla ajoradan leveys on kasvanut noin 1,5 metriä 1960-luvulta 2000-luvulle, eli tien leventyminen on vienyt lehmuksen kasvutilaa hieman alle metrin.

Raision mukaan ajoradat ovat leventyneet myös muiden pääväylien varrella. Monet muut katupuut kasvavat ahtaissa tiloissa.

”Mechelininkadun puu on ollut onnekas, kun se on vielä säästynyt pahimmalta.”

Taka-Töölössä asuvalle Olli Keräselle iäkäs metsälehmus on tuttu. Hän kävelee, pyöräilee ja autoilee sen ohi usein.

Keräsen mukaan lehmus ei aiheuta suurempia ongelmia, mitä nyt joskus vähän ahdistaa, jos puuta autolla ohittaessa rinnalla on kuorma-auto tai muu suuri ajoneuvo.

Töölöläinen tahtoo puun säilyvän.

”Se on tosi hieno ja iso, jos se on hyväkuntoinen, en missään nimessä halua, että se kaadettaisiin.”

Sitä ei toivota myöskään rakennusvirastolla, jossa Mechelininkadun metsälehmuksen kuntoa tarkkaillaan aika ajoin. Puu on niin lähellä tietä, ettei se voi jäädä paikalleen, jos lahoa ilmenee tai se paljastuu muuten huonokuntoiseksi.

Viimeksi 3–4 vuotta sitten puu todettiin terveeksi. Tutkimus näytti tältä:

Juha Raisio / Rakennusvirasto

Pian lehmuksen kuntoa uhkaa katuremontti, joka alkaa Mechelininkadulla ensi vuoden alussa. Katusuunnitelmassa metsälehmus on merkitty säilytettäväksi puuksi, mutta remontti voi aiheuttaa vanhalle puulle vahinkoa.

Kun katu kaivetaan auki, voivat puun juuret tai tyvi vaurioitua. Raision mukaan harvat puut selviävät katuremonteista riittävän hyväkuntoisina.

Jos aikataulut suovat, rakennusvirasto tarkastaa puuvanhuksen kunnon jo ennen kuin remontti alkaa.

Mechelininkadun metsälehmuksen tulevaisuus selviää silti vasta, kun remontti valmistuu.

”Tarkoitus on saada puu säilymään.”

Onhan noin 100-vuotias jo selvinnyt monesta.

Juha Raisio / Rakennusvirasto