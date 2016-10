Keilaniemen tunneli rakennetaankin kerralla valmiiksi – päätöksellä tavoitellaan säästöjä

Espoo aikoo rakentaa Kehä I:n tunnelin kerralla valmiiksi. Espoon kaupunginvaltuusto päätti asiasta maanantaisessa kokouksessaan.

Alunperin Espoon tarkoitus oli rakentaa noin 400 metriä pitkä tunneli kahdessa osassa. Ideana oli, että tunnelista rakennetaan ensin valmiiksi noin puolet. Samalla tunnelin viereen oli tarkoitus rakentaa kaksi tornitaloa. Loput tunnelista ja kaksi muuta tornitaloa oli tarkoitus rakentaa valmiiksi myöhemmin.

Myöhemmin poliitikot tulivat kuitenkin toisiin ajatuksiin. Alueen viihtyvyyden ja hankkeen kustannusten takia kerralla valmiiksi rakentamisen uskotaan nyt olevan järkevämpää kuin kahdessa osassa rakentamisen. Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki (kok) kertoi HS:lle syyskuussa, että tälläinen toive olisi esitetty myös joidenkin alueen asukkaiden toimesta.

Tunnelin kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 93 miljoonaa euroa. Kahdessa osassa tekeminen olisi Espoon virkamiesten arvion mukaan maksanut vajaat 10 miljoonaa euroa enemmän.

Kehä I:n tunnelointi on herättänyt myös voimakasta vastustusta. Hankkeesta on tehty muun muassa kaavavalituksia.

Täysimittaisen tunnelin on tarkoitus valmistua nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2019.