Miksi Helsingin kaupungin työntekijät sairastavat lähes kuukauden vuodessa? – ”Äärettömän hyvä kysymys”

Helsingin kaupungin työntekijät ovat keskimäärin muuta pääkaupunkiseutua ja yksityisen sektorin työntekijöitä sairaampia.

Tällaisen johtopäätöksen voi vetää Helsingin, Espoon, Vantaan sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenyritysten sairauspoissaoloja kuvaavista luvuista.

Luvuista ilmenee, että Helsingin työntekijät pitivät viime vuonna sairauden, vamman tai työtapaturman takia yhteensä 700 000 sairauspoissaolopäivää. Lähes kolmaosa sairauspoissaoloista on myönnetty selkä- ja olkapääkipujen kaltaisten tuki- ja liikuntaelinoireiden takia.

Tämä tarkoittaa, että jokainen Helsingin kaupungin työntekijä oli sairauden takia poissa keskimäärin 18,5 päivää vuodessa. Tämä vastaa lähes kuukauden työpanosta. Esimerkiksi lokakuussa on 21 arkipäivää.

Ero Espooseen, Vantaaseen ja EK:n jäsenyrityksiin verrattuna on huomattava. Espoon kaupungin työntekijät sairastivat viime vuonna keskimäärin 14,5 päivää, Vantaan kaupungin 16,5 ja EK:n jäsenyritysten 10 päivää.

Helsingin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, mistä Helsingin muita suuremmat lukemat johtuvat?

”Se on äärettömän hyvä kysymys, eikä siihen kukaan osaa takuuvarmaa vastausta sanoa”, Pohjaniemi vastaa.

”Sairastaminen on hyvin sosioekonominen asia, joten meidän henkilöstörakenteemme vaikuttaa varmasti asiaan. Meillä on sellaisia duunaritöitä, joissa perinteisesti sairastetaan aika paljon. Espoolla ja Vantaalla tällaisia töitä ei ole kaupungin organisaatiossa, sillä he ovat yhtiöittäneet näitä töitä”, Pohjaniemi sanoo.

Kaupungin kannalta sairauspoissaolojen saaminen vähäiseksi on äärimmäisen tärkeää, sillä korkeat sairauslomaosuudet tulevat helsinkiläisille kalliiksi. Helsinkiläiset veronmaksajat maksoivat esimerkiksi vuonna 2013 sairauslomalla oleville työntekijöille palkkoja lähes 50 miljoonaa euroa.

Helsinki maksaa työntekijöilleen pääsääntöisesti täyttä palkkaa 60 sairauslomapäivän ajan. Seuraavalta 120 päivältä palkkaa maksetaan kaksi kolmasosaa peruspalkasta. Tämän jälkeiset sairauspoissaolot ovat palkattomia.

Helsingin sairauspoissaoloista viidennes on 1–3 päivän mittaisia. Helsingin kannalta ongelmallista on, että pitkien, yli 30 päivää kestävien osuus sairaslomista on kolmannes. Pitkien sairaslomien osuus on kasvanut 2010-luvulla.

HS kirjoitti edellisen kerran Helsingin suurista sairauspoissaoloista lokakuussa 2015. Tuolloin useat helsinkiläispoliitikot vaativat kaupunkia kiinnittämään huomiota johtamiseen virastoissa, joissa sairauspoissaoloja on paljon.

Henkilöstöjohtaja Pohjaniemi, johtuvatko Helsingin sairauspoissaolot huonosta johtamisesta?

”Johtamisella on merkitystä varsinkin lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Esimerkiksi mielenterveyden sairauksiin työoloilla ja johtamisella on vaikutusta, kuten ihmisen koko elämäntilanteella”, Pohjaniemi sanoo.

”Pitkittyvät sairaslomat johtuvat kuitenkin siitä, että ihmiset sairastuvat tai joutuvat leikkauksiin. Kukaan ei voi väittää, että ihminen sairastuu johonkin tai joutuu leikkaukseen huonon johtamisen takia.”

Helsingissä sairauspoissaoloja on paljon etenkin sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, Helsinkin liikennelaitoksen (HKL) ja rakentamispalvelun (Stara) kaltaisissa suurissa virastoissa. Varhaiskasvatusviraston poissaoloista neljännes on 1–3 päivän mittaisia. Vastaavat lyhyet poissaolot ovat yleisiä myös opetusvirastossa.

”Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa kaikki mittarit näyttävät hyvää johtamista ja työntekijöiden sitoutumista, mutta silti siellä on paljon sairauspoissaoloja. On hyvä kysymys, mistä se johtuu”, Pohjaniemi sanoo.

”Voi olla, että lapset sairastuvat ja taudit tarttuvat sitä kautta henkilökuntaankin. Toisaalta työn luonne on myös sellainen, että on toivottavaakin, ettei henkilökunta ole tartuttamassa lapsia ja lisäämässä niitä kierteitä.”

Pohjaniemi sanoo, että Helsinki tarkkailee eri yksiköidensä poissaoloja säännöllisesti.

”Jos poissaoloihin tulee muutoksia, niin selityksiä ruvetaan etsimään johdon kanssa”, Pohjaniemi sanoo.

”En osaa sanoa, että ongelma olisi jonkin viraston kohdalla erityisen suuri. Nämä tilanteet myös vaihtelevat vuosittainkin.”

Sairauslomaluvut heittelevät etenkin pienempien virastojen kohdalla, jos niiden työntekijöillä on pitkiä sairauslomia. Esimerkiksi Helsingin taidemuseon työntekijöillä oli viime vuonna keskimäärin yli 27 sairauspoissaolopäivää. Suurta lukemaa selittää se, että viraston työntekijöiden sairauspoissaoloista yli 60 prosenttia oli yli kuukauden mittaisia.

EK:n jäsenyritytysten poissaolot ovat selvästi kuntia harvinaisempia. Esimerkiksi Kunta10 -tutkimuksen mukaan kuntien työntekijät sairastivat viime vuonna keskimäärin 16,5 päivää vuodessa. EK:n kohdalla lukema oli noin 10 päivää. Kunta10-kuntiin kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat.

EK selittää kuntien ja EK:n jäsenyritysten välisten poissaolojen eroja pääosin yksityisen sektorin julkista sektoria suuremmalla tulosvastuulla. Myös toimialajakauma vaikuttaa olennaisesti asiaan.

”Julkisella puolella tiedetään, että raha tulee verovaroista, joten sitä rahaa ei tarvitse samalla tavalla juosta kokoon kuin yksityisellä sektorilla”, sanoo EK:n työelämän asiantuntijalääkäri Jan Schugk.

”Yksityisellä sektorilla kynnys jäädä töistä pois on keskimäärin korkeampi. Siellä sekä työntekijä että työnantaja tietävät, että jos ei tulosta synny, niin kassaan ei kerry rahaa. Se vaikuttaa johtamiseen ja siihen, kuinka tomerasti poissaoloihin tartutaan.”

Schugk kuitenkin lisää, että yksityiseltä sektorilta löytyy työpaikkoja, joissa poissaolot ovat huomattavan korkeita ja julkiselta puolelta yksiköitä, joissa poissaolot ovat harvinaisia. Hän myös huomauttaa, että yksityisen ja julkisen sektorien ero sairauspoissaoloissa ei koske vain Suomea vaan ilmiö näkyy myös muissa Pohjoismaissa.

Helsingin Pohjaniemi ei usko, että Helsingin työntekijät jäisivät kotiin yksityisen sektorin työntekijöitä helpommin.

”Meidän ihmiset ovat tavattoman sitoutuneita työhönsä. En usko, että meillä on poisjäännin kynnys sen matalampi kuin muuallakaan.”

Helsinkiläisillä veronmaksajilla ja Helsingin kaupungin työntekijöillä on kaupungin korkeista sairauspoissaoloista huolimatta syytä myös pieneen iloon. Kaupunki on onnistunut vähentämään sairausloman kirjoittamista koskevien suositusten avulla sairauspoissaoloja tammi–syyskuussa noin 7 000 päivällä vuoden 2015 tammi–syyskuuhun verrattuna. 7 000 päivää vastaa noin prosenttia Helsingin sairauspoissaoloista vuonna 2015.

Helsingin työntekijät voivat olla sairauslomalla kolme päivää omalla ilmoituksellaan. Tämän jälkeen sairausloman jatkoa varten hankitaan terveydenhoitajan todistus. Jos sairausloma jatkuu viikon, työntekijältä vaaditaan lääkärintodistus.